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Общество26 декабря 2021 18:03

Умер Андрей Ярославцев, актер, озвучивавший Оптимуса Прайма и Альбуса Дамблдора

Андрей Ярославцев умер из-за коронавируса
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Умер Андрей Ярославцев - известный актер озвучки и мастер дубляжа. Об этом 26 декабря на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил российский актер Дмитрий Череватенко.

- Сегодня, 26 декабря на 65-ом году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа, - говорится в сообщении коллеги.

Там же Череватенко пишет, что причиной смерти Ярославцева стал коронавирус.

Напомним, Ярославцев озвучивал Оптимуса Прайма из "Транформеров", а также был голосом Альбуса Дамблдора из серии фильмов про Гарри Поттера. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин.