«Россия может быть трендсеттером климатической повестки». Главные ESG-тренды 2022 года

Российские компании в настоящий момент ведут деятельность в рамках «зелёной» повестки, однако единой государственной климатической стратегии до сих пор нет Фото: Shutterstock

Инициаторами мероприятия выступили коммуникационное агентство «Главный советник» и Ассоциация менеджеров России.

На круглом столе было представлено исследование Института стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком). Авторы работы выполнили мониторинг мирового и российского информационного поля по тематикам климата и устойчивого развития и выявили основные тренды в рамках этих тематик в 2022 году.

Российские компании в настоящий момент ведут деятельность в рамках «зелёной» повестки, однако единой государственной климатической стратегии до сих пор нет, отметил коммерческий директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Александр Писаревский.

«В странах Запада, чтобы сформировать повестку в обществе, существуют общества и альянсы, которые занимаются вопросами климата. Так, в США насчитывается 154 таких организаций, в Евросоюзе – 117, в России в настоящий момент их всего три. Определённые подвижки в рамках регуляции климата в нашей стране есть, однако тех скоростей, которые отечественный бизнес мог бы достичь в рамках законодательного регулирования, пока нет», – отметил Александр Писаревский.

Анализ выраженности климатической повестки в инфопространстве России и западных стран показал, что чаще всего она фигурирует в США, на втором месте – страны Евросоюза, на третьем – Великобритания, сообщила заместитель генерального директора «Инстратком» Екатерина Коварина.

«В разрезе климатической тематики страна-лидер по количеству упоминаний в СМИ – США, на втором месте – Великобритания, Россия занимает девятое место вместе с Нидерландами. Мы считаем, что у нас есть большой потенциал роста – Россия может быть трендсеттером климатической повестки», – сообщила Екатерина Коварина.

По данным исследования «Инстратком», позитивная тенденция уже набирает обороты – так, за 2021 год Россия в 2,5 раза увеличила плотность публикаций на темы климата, «углеродного следа» и устойчивого развития. Аналогичную по объёмам позитивную динамику за прошедший год продемонстрировали только Соединённые Штаты.

При этом в разрезе площадок, которые транслируют информацию, социальные сети и мессенджеры практически сравнялись с традиционными СМИ, уточнила замгенерального директора «Инстратком». Свыше 40% климатической повестки приходится на средства массовой информации, однако на социальные сети и мессенджеры приходится 38% публикуемых материалов. «Это свидетельствует о том, что люди вовлечены в обсуждение вопросов, им интересны эти темы», – подчеркнула Коварина.

В ходе круглого стола эксперты также отметили недостаток информированности широких слоёв населения. Сейчас дискуссии о проблематике в сфере климата и ESG носят скорее элитарный характер, до широких слоёв населения доходят только популистские единичные темы.

отметила директор по устойчивому развитию ОК «РУСАЛ» Ирина Бахтина.

«К примеру, уважаемые журналисты порой «плавают» в технологических аспектах повестки устойчивого развития. Всю фактуру можно скачать, проанализировать и задать правильные вопросы – но, к сожалению, этого не происходит, притом, что в отрасли накоплен уже 15-летний объём данных. Для того, чтобы государство чётче понимало, как нас в этом вопросе поддержать, важны данные: их сбор, обработка, анализ и моделирование для того, чтобы мы вместе обдумывали новые решения и вместе шли вперёд», – сказала Ирина Бахтина.

Между тем, россияне готовы не просто воспринимать информацию о климате в России, но и предпринимать конкретные шаги для его улучшения, отметила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

«Москва стала шестым мировым городом, который выпустил «зелёные» облигации. Несмотря на традиционный скепсис россиян к подобным финансовым инструментам, мы увидели огромный интерес к этим облигациям. Хотя наш «зелёный» выпуск был предназначен в первую очередь для профессиональных инвесторов, бумаги на сумму в 700 млн рублей выкупили физлица», – уточнила Мария Дерунова.

Внимание общественности привлекла и реализация национального проекта «Экология», заявил в ходе круглого стола председатель Общественного совета Минприроды РФ и Комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной палаты РФ Александр Закондырин.

«Сейчас мы готовим доклад об общественной оценке нацпроекта «Экология», уже есть результаты и позитивные начинания по итогам трёх лет его реализации. Один из выводов – никаких проектов, связанных с климатом, в рамках этого нацпроекта нет, хотя есть проект, связанный с лесовосстановлением. Задача общественных организаций – оказать экспертную помощь органам исполнительной власти, помочь в актуализации паспортов и целевых показателей нацпроектов, а также учесть мнения россиян при реализации экологических инициатив», – подчеркнул Александр Закондырин.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев отметил актуальность стабильного межотраслевого информационного диалога в России.

«В настоящий момент даже у крупных компаний есть большие проблемы в сфере климата и устойчивого развития, с которыми они сталкиваются в своей ежедневной повестке. Однако сейчас обсуждение этих проблем идёт преимущественно в рамках разовых деловых мероприятий, круглых столов и форумов. Необходимо заложить системные основы для коммуникационного процесса, и мы надеемся, что этот круглый стол станет первым из множества российских мероприятий по вопросам климата», – резюмировал Вадим Ковалев.

В мероприятии также приняли участие представители бизнеса, медиа и общественных организаций: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «Еврохим», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Сегежа групп», Центр медиапрактик Института коммуникационного менеджмента НИУ. Экспертные мнения представителей бизнеса, научных и общественных институтов дополнят основные выводы исследования, проведённого «Инстратком».

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Коммуникационное агентство «Главный Советник» основано в 2002 году, его ключевая деятельность – внедрение качественно новых гуманитарных информационных технологий. Одна из главных задач агентства — обеспечение клиентов оперативной информацией, аналитикой, исследованиями в сфере политики и экономики из регионов России, оказание услуг по проведению рекламных и PR-кампаний в регионах России с привлечением крупнейших и авторитетнейших медиаресурсов страны, а также разработка и реализация разноформатных проектов.

Ассоциация менеджеров России – одно из ведущих деловых объединений России, образовано в 1999 году. Деятельность ассоциации нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) был основан в 2004 году. Институт является экспертно-аналитическим центром прикладных исследований, специализирующихся на изучении и анализе социально-политических и экономических процессов на локальном, региональном и федеральном уровнях, а также реализации социально-значимых проектов, связанных со стратегическим развитием территорий.