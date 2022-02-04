Две трети россиян призвали раздавать санкционные продукты нуждающимся

Уничтожение партии "санкционных" польских яблок, лето 2015 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России не первый год идут споры, что делать с санкционной едой. На сегодняшний день всю «запрещенку», согласно закону, уничтожают, ведь такие продукты могут нести угрозу жизни и здоровью граждан. Однако в Госдуме призывают пересмотреть правила и все-таки начать использовать секционные продукты, а не переводить их.

Сайт KP.RU провел собственное исследование. Мы задали вопрос: «А как вы считаете, что нужно делать с санкционными продуктами?» и узнали, поддерживают ли существующий порядок сами россияне.

Оказалось, что две трети опрошенных выступают за то, чтобы такие продукты раздавали нуждающимся бесплатно, ведь «запрещенка» порой – очень вкусные и качественные товары, просто ввезенные нелегально.

«Проверить на качество, а затем раздать бесплатно в школы, детские сады, больницы, детские дома и интернаты, интернаты для инвалидов и престарелых. И это будет справедливо», - считает один из участников опроса.

«Вообще-то, разбрасываться едой не хорошо, нуждающихся много. Можно открыть пункты при церквях для раздачи», - соглашается с ним другой.

Еще 21% опрошенных призывают конфисковать весь незаконно ввезенный в страну товар, отдавать его на проверку, и если продукты соответствуют стандартам качества – передавать их в оборот, а не переводить их из принципа или ради ответных санкционных мер.

«Уничтожение – это беспросветная глупость и растрата! Нужно проверить и раздать нуждающимся или продавать», - считает участник опроса.

Действующую систему уничтожения продуктов поддерживают 6% респондентов. Они отмечают, что никто не знает, из чего готовятся санкционные продукты, как они хранятся и т.к., а значит отдавать такие продукты на благотворительность – безответственно, ведь так можно отравить огромное количество народу.

«Контрабанду уничтожают во всем мире. Не известно, где ее точно сделали, как хранили, и что именно входит в состав этих продуктов», - уверенно заявляет участник исследования.

5% респондентов призывают отдавать «запрещенку» в переработку. Ведь тот же алкоголь можно использовать в медицинских целях.

2% опрошенных выбрали вариант «другое». В числе предложений опрошенных были варианты передавать продукты в детские дома и дома престарелых, раздавать бездомным или же выставлять на аукционы.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 8,1 тысячи человек.