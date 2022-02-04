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Общество4 февраля 2022 14:18

Две трети россиян призвали раздавать санкционные продукты нуждающимся

Большинство опрошенных расстроены тем, что огромное количество продуктов регулярно уничтожается
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Уничтожение партии "санкционных" польских яблок, лето 2015 года.

Уничтожение партии "санкционных" польских яблок, лето 2015 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России не первый год идут споры, что делать с санкционной едой. На сегодняшний день всю «запрещенку», согласно закону, уничтожают, ведь такие продукты могут нести угрозу жизни и здоровью граждан. Однако в Госдуме призывают пересмотреть правила и все-таки начать использовать секционные продукты, а не переводить их.

Сайт KP.RU провел собственное исследование. Мы задали вопрос: «А как вы считаете, что нужно делать с санкционными продуктами?» и узнали, поддерживают ли существующий порядок сами россияне.

Оказалось, что две трети опрошенных выступают за то, чтобы такие продукты раздавали нуждающимся бесплатно, ведь «запрещенка» порой – очень вкусные и качественные товары, просто ввезенные нелегально.

«Проверить на качество, а затем раздать бесплатно в школы, детские сады, больницы, детские дома и интернаты, интернаты для инвалидов и престарелых. И это будет справедливо», - считает один из участников опроса.

«Вообще-то, разбрасываться едой не хорошо, нуждающихся много. Можно открыть пункты при церквях для раздачи», - соглашается с ним другой.

Еще 21% опрошенных призывают конфисковать весь незаконно ввезенный в страну товар, отдавать его на проверку, и если продукты соответствуют стандартам качества – передавать их в оборот, а не переводить их из принципа или ради ответных санкционных мер.

«Уничтожение – это беспросветная глупость и растрата! Нужно проверить и раздать нуждающимся или продавать», - считает участник опроса.

Действующую систему уничтожения продуктов поддерживают 6% респондентов. Они отмечают, что никто не знает, из чего готовятся санкционные продукты, как они хранятся и т.к., а значит отдавать такие продукты на благотворительность – безответственно, ведь так можно отравить огромное количество народу.

«Контрабанду уничтожают во всем мире. Не известно, где ее точно сделали, как хранили, и что именно входит в состав этих продуктов», - уверенно заявляет участник исследования.

5% респондентов призывают отдавать «запрещенку» в переработку. Ведь тот же алкоголь можно использовать в медицинских целях.

2% опрошенных выбрали вариант «другое». В числе предложений опрошенных были варианты передавать продукты в детские дома и дома престарелых, раздавать бездомным или же выставлять на аукционы.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 8,1 тысячи человек.

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