«Пусть те, кто сжигает еду, вспомнят блокадный Ленинград»: В России хотят запретить уничтожение санкционных продуктов

От таких кадров сердце кровью обливается - особенно у жителей северных регионов. Фото: AFP

ВИСКИ - НА АНТИФРИЗ!

Есть в России такой закон: еду уничтожать. Закапывать в землю, давить бульдозерами, сжигать в печах. Не какое-то гнилье-отраву, а вкусные, полезные и даже дорогие продукты. Вся их вина лишь в том, что они были произведены или попали в нашу страну не вполне законным путем. Сыры да ветчины, просочившиеся с Запада в обход наших санкций, рыба, изъятая у браконьеров, икра без правильно оформленных сопроводительных документов, помидоры да гранаты... По закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» все это должно быть уничтожено. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Уничтожаются десятки тонн мясо-молочной продукции и тысячи тонн различных агрокультур (см. «Только цифры»).

- Это варварство! - припечатал такие порядки председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире Радио "КП".

Депутат стал инициатором нового законопроекта — о том, чтобы из закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» убрать пункт об обязательном уничтожении контрафактной продукции. При условии, что она, эта еда, пригодна к употреблению.

- Вместо того, чтобы получать пользу, хорошую продукцию употреблять в пищу, передавать многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, социальным учреждениям, общественным организациям, которые кормят тех же лиц без определенного места жительства, передавать в приюты для бездомных животных - все это сжигают и уничтожают, да еще и тратят на это государственные деньги, - выложил свои аргументы инициатор изменений. - Речь не только о санкционной продукции, но и об изъятой у браконьеров, контрафактной. Мы считаем, что если продукты соответствуют критериям качества и безопасности, то необходимо использовать их по прямому назначению. А если не соответствуют - то переработать. Простой пример. Изъяли алкоголь – зачем его выливать? Пусть делают обеззараживающие жидкости, незамерзайки для автомобилей, средства для чистки.

ХАМОН В ХАТУ

А еще Нилов предлагает направлять съедобный контрафакт и санкционку в колонии.

- Сидят там разные убийцы, педофилы и террористы - их же кормить надо, ФСИН организовывает закупки продовольствия, тратит государственные деньги, - продолжает свою мысль депутат. - А если поставлять туда конфискованные санкционные продукты, то можно сэкономить государственные средства.

Предложение, прямо скажем, неоднозначное: хамон для педофила - не жирно ли будет? Но оказывается, это только в обывательском представлении основная масса санкционки - это сплошные хамоны да пармезаны. На самом деле, основные объемы дают заурядные овощи-фрукты: капуста, картофель, яблоки. Вполне подходящий рацион для колоний.

Репортажи о бульдозерных зачистках икры, кремации ветчины, травлении хлором «незаконных» овощей и фруктов стали особенно часто появляться на наших экранах после 2015 года — когда в ответ на их санкции мы ввели свои.

Уже тогда звучали предложения прекратить эту «резню бензопилой» - в 2017-18 годах она приобрела фантастический размах. Но победили сторонники высшей меры продовольственной защиты.

- Если не уничтожить, то коммерсанты выкупят и все равно с выгодой для себя продадут, - втолковывал мне на условиях анонимности высокопоставленный защитник кремации продуктов. - Или сами контролирующие организации через свои подконтрольные фирмочки начнут продавать и незаконно обогащаться. А если закопать в землю, то всем контрабандистам станет ясно, что с этого товара уже ни рубля не получить. И в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем везти к нам нелегальную санкционку.

Но похоже, все эти разговоры про угрозу хищений — лишь красивая ширма. К слову, в проекте Нилова не предусматривается продажа конфискованного продовольствия - чтобы не было разных коррупционных схем.

«БУДЕТ, КАК В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»

Но у благородной идеи отменить уничтожение продуктов найдется немало противников. Первым делом, это кормящийся вокруг поставок бизнес.

- Что вы думаете, все уничтожается? - скептически спросил в эфире «Радио КП» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Та же самая санкционка. Конечно, нет. Показательно уничтожается меньше одного процента, остальное поступает опять в продажу.

Для того, чтобы реализовать красивую идею не давить качественные продукты, а отдавать их нуждающимся, нужно отработать механизм передачи - чтобы товар попал не на прилавки, а в дома престарелых или в нуждающиеся многодетные семьи.

Скептики считают, что основную часть продуктов уничтожают только на бумаге, как в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма

- Но скорее всего, мы процедуру передачи не отработаем, - впадает в скепсис Кабанов. - Это же какой соблазн - ты отдаешь на уничтожение 10 ящиков, а пишешь 1000 ящиков, а можешь и 100 вагонов написать. Как в фильме «Кавказская пленница» - остальное выбросили в пропасть. То, что «выбросили в пропасть» - то есть уничтожено только по документам - все это уходит на рынок. Посмотрите - все рынки в санкционке. И для того, чтобы эта продукция оказалась на рынке, как раз и нужны эти жертвенные 10 ящиков сыра, которые для прессы бросают под трактор. Поняли? Конфискуют, к примеру, два вагона, составляют акт об их уничтожении, на самом деле уничтожают несколько ящиков, а остальное - в продажу. Так выстроена криминальная коррупционная логистика.

И пусть даже эти жертвенные 10 ящиков не сожгут, а отдадут нуждающимся — все равно, как говорится, плюс в карму. Но коррупционные схемы возможны же и при передаче благотворителям. Отдадут два ящика, напишут два вагона, остальное — на рынок.

- Даже если что-то и утечет, то это не будет в каких-то крупных объемах, так что ничего страшного, - готов к неизбежному Нилов. - Важна моральная сторона — Россия станет страной, которая не уничтожает продовольствие, а предоставляет его нуждающимся, а их у нас много. Особенно сейчас, в условиях кризиса.

А ЧЕСТНЫЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ?

Впрочем, собеседники kp.ru считают, что благотворительные организации как раз и смогут организовать процесс честной доставки продовольствия нуждающимся. Без коррупции.

- Эти организации не то, что копейки не украдут, они собирают под себя миллиарды, - говорит Кабанов. - И люди им доверяют. Они смогут разработать логистику, чтобы товар попадал, куда надо, и проконтролировать это.

Картина может выглядеть так. Пришла санкционка. Таможня изъяла, под акт передала благотворительной организации. А у той есть договор с организацией, которая содержит благотворительные столовые.

- Но проблема в том, что тут же появятся чиновники, которые будут составлять список организаций, особенно в регионах, чтобы от этого куска откусить и получить некую бесплатную гуманитарную помощь в свои маленькие организации, - говорит Кабанов. - К сожалению, мы с вами знаем классику, Ильфа и Петрова: на чем всегда зарабатывают? На голодных и на лекарствах.

АГРАРИИ ЖГУТ

Кто еще может бросить камень в тех, кто против сжигания - так это родной агропром. Ему импортная продукция - как кость в горле.

- Мне просто больно смотреть, как бульдозеры давят продукты. Но я расскажу предысторию. На каком-то совещании в 2015 году тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев внес такое предложение: дайте нам право незаконно завозимые в страну подсанкционные продукты уничтожать, - напомнил в эфире Радио "КП" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - У него был главный мотив помочь своим производителям убрать конкурентов. Ну, помогли. Но не думайте, что отсутствие санкционных продуктов не сказывается на ценах.

Отказаться от уничтожения контрафакта предлагалось и в 2019 году.

- Тогда Роспотребнадзор выступал против уничтожения пригодных к употреблению санкционных продуктов, но Минсельхоз отнесся к этому критически, - напомнил Нилов. - Мол, нам не нужно импорта, мы сами в силах обеспечить страну. Не то, чтобы опасаются конкуренции - просто излишне эмоциональная гордость, совершенно не нужная в этом случае.

Так что не исключено, что и в этот раз Минсельхоз будет противиться нововведениям. Если, например, тот же ФСИН раньше закупал продукты для своих колоний у Минсельхоза, то по предложенной Ниловым схеме сидельцы будут получать дармовые овощи-фрукты через благотворительные организации. А куда податься бедному аграрию?

Есть у представителей агропрома еще один аргумент в пользу смешивания продуктов с грязью.

- Как только мы даем возможность товару через какие-либо благотворительные акции возвращаться на рынок, мы сразу получим рост контрабанды, - сказал на «Радио КП» член аграрного комитета Госдумы Сергей Лисовский. - А когда начали уничтожать санкционную продукцию, ее стало все меньше и меньше. Год-полтора – и вообще не будет у нас ни санкционки, ни контрафакта. Мы реально освобождаем рынок для добросовестных производителей.

Но главное, по словам Нилова, - моральная сторона вопроса:

- Мы страна, пережившая блокаду Ленинграда, почти 900 дней страшного голода, и у наших людей особое отношение к продуктам. Они не могут равнодушно смотреть, как их уничтожают.

В ТЕМУ

Церковь — против уничтожения

- Можно поддержать инициативу не уничтожать хорошие продукты, а передавать их нуждающимся, - сказал kp.ru пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата Василий Рулинский. - В нашей стране миллионы людей живут за чертой бедности, многим не хватает денег даже на покупку самого необходимого для себя и своих детей. В этих условиях особенно важно принять необходимые меры, чтобы нуждающимся людям передавались пригодные к употреблению, качественные продукты питания.

Русская Православная Церковь - крупнейший негосударственный организатор социальной помощи в стране. РПЦ располагает сегодня сетью из 242 центров гуманитарной помощи. В них нуждающиеся люди - вне зависимости от вероисповедания и гражданства - получают бесплатно продукты, одежду, предметы ухода.

- Такие центры работают по всей стране от Калининграда до Камчатки, и часто - в маленьких городах и поселках. Они расположены там, где помощь нужна больше всего. Мы можем рассмотреть возможность принимать такую продукцию – в случае соблюдения условий хранения при доставке и обеспечения гарантий качества, - говорит Василий Рулинский.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Хорошие продукты готовы принять бездомные...

- У нас 21 дом, в которых сейчас проживает в общей сложности 1093 человека, - рассказал kp.ru Эмиль Сосинский, руководитель Центра трудолюбия «Ной», который дает бездомным жилье и работу. - Если закон будет принят и какие-то продукты попадут к нам, мы с радостью их примем. За счет благотворительной помощи - в основном, это еда и одежда - мы можем содержать такое большое количество людей, среди которых не только работающие, но и пожилые люди, инвалиды, матери с детьми. А те, кто работают, получают 20-25 тысяч рублей в месяц. На эти деньги, конечно, не разгуляешься, так что спасенные от уничтожения продукты очень бы помогли.

Но есть и другая сторона вопроса. В московском регионе несколько сотен работных домов, в них проживают десятки тысяч бывших бездомных. И большинство таких домов - не инструмент социализации, как, например, у нас и у немногих других, а обычный бизнес. Там нет никакой благотворительности, не содержат стариков, инвалидов, женщин с детьми. И если направлять благотворительную помощь таким домам, то это просто поможет их хозяевам снизить расходы на питание, и увеличит их прибыль. Но надо признать, что у людей, которые там живут и работают, жизнь станет сытнее.

И еще оно. Сейчас значительный объем благотворительной помощи уходит уличным бомжам. Но на улице, во всяком случае, в Москве, остались только те, кто принципиально не хочет работать и социализироваться. Это такое состояние души. Если им еще больше увеличить паек, то это станет дополнительным фактором к росту их числа. И количество дармоедов, которые считают, что для выживания совсем не обязательно работать, только вырастет. Эти бомжи и сейчас не бедствуют. Благотворительную помощь они будут продавать - деньги им нужны на покупку алкоголя.

…и многодетные семьи

- Такая помощь действительно будет очень кстати - естественно при условии стопроцентного качества, потому что продукты идут детям, - сказала «КП» Ирина Полежаева, председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей при департаменте труда и социальной защиты Москвы (она сама воспитала 6 своих детей и 28 приемных). - Если сыр или другой качественный продукт уничтожают лишь потому, что на него неправильно оформлены документы, это, действительно, варварство по отношению и к людям, и к еде. Я думаю, государство должно поступать, как рачительная хозяйка. Верхнюю часть укропа мы режем в салат, а нижнюю проворачиваем в котлеты, но выбросить рука не поднимается — это выращенный продукт, в него труд вложен. К тому же вкусный и полезный. Такая помощь особенно кстати пришлась бы многодетным семьям — им все-таки государство не так активно помогает, как, например, семьям с приемными детьми.

ОФИЦИАЛЬНО

Россельхознадзор: основная масса нелегального импорта - картофель, помидоры, перец

«Комсомольская правда» направила запрос о санкционке в Россельхознадзор. Вот что говорится в официальном ответе ведомства:

«Превалирует незаконный ввоз в Россию продукции растительного происхождения. Наиболее часто выявляются следующие категории санкционной продукции: картофель, томаты, перец, лук, капуста, яблоки, груши, персики, нектарины, виноград, грибы, орехи.

Среди животноводческой продукции чаще всего Россельхознадзор обнаруживает санкционные молочные товары, в частности, сыры.

Санкционная продукция растительного происхождения уничтожается механическим способом, путем раздавливания, на специально отведенных местах (полигоны ТБО).

Продукция животноводческого происхождения уничтожается механическим способом, а также путем сжигания или утилизации (перерабатывается в корм животным) на специализированных утильзаводах. Процедуры уничтожения проводятся с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды».

ГЛАС НАРОДА

«Выбрасывать еду — грех»

Тему обсуждают и на нашем сайте. Вот что думают читатели:

«Кощунство. Вас бы в военные годы. Какой это грех - выбрасывать продукты».

«Надо разобраться, как такой закон об уничтожении продуктов появился на свет, и сурово наказать тех, кто его придумали».

«Надо отдавать товары после экспертизы нуждающимся: детдомам, домам престарелых, пенсионерам, беженцам и т. д... Что зря добру пропадать, и так постоянно все дорожает»

Только цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МНЕНИЕ

Уничтожение санкционной еды: Может, все-таки раздавать бедным продукты

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Хватит уничтожать еду

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