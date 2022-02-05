Археологи наконец обнаружили корабль Джеймса Кука. Но что-то пошло не так

Капитан Джеймс Кук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мог ли когда-либо капитан Кук подумать, что даже 250 лет спустя после его смерти людей так будут занимать вопросы его жизни. То ли его съели аборигены, то ли нет (на самом деле нет). То ли победа над цингой была его личной заслугой, то ли не совсем. А теперь вот новая загадка, которая имеет все шансы перерасти в международный скандал. Но обо все по порядку.

АВСТРАЛИЙЦЫ: "ИНДЕВОР” НАЙДЕН!

«Индевор» (Endeavour) стал первым судном, на котором капитан Кук отправился в свою первую кругосветную экспедицию. Помимо всего прочего, ему предписывалось заняться поисками так называемого Южного материка (он же Terra Incognita), а также исследовать берега Австралии. Это было в 1770 году. А в 1778 корабль затонул.

Около двух с половиной столетий он лежал на дне океана. Долгие годы ученые и археологи пытались найти его останки, которые дали бы ответы на многие важные вопросы.

И вот наконец на этой неделе Австралийский морской музей заявил, что обломки знаменитого корабля капитана Джеймса Кука «Индевор» были обнаружены у берегов американского штата Род-Айленд.

Несколько деталей обломков убедили морских археологов в том, что они нашли именно Endeavour после сопоставления структурных деталей и формы останков с планами корабля 18-го века.

Исполнительный директор Австралийского морского музея Кевин Сампшен заявил, что, «основываясь на архивных и археологических свидетельствах, я убежден, что это Индевор». Он также сказал, что рад, что кораблекрушение в водах у Род-Айленда в США стало «местом последнего упокоения одного из самых важных и спорных судов в морской истории Австралии».

«Индевор» (Endeavour) стал первым судном, на котором капитан Кук отправился в свою первую кругосветную экспедицию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АМЕРИКАНЦЫ: МЫ ПРОТИВ!

Однако партнеры австралийских учёных по поискам и исследованиям «Индевора» - морские археологи США - неожиданно выступили против. Как оказалось, команды обеих стран расходятся во мнениях относительно того, действительно ли это корабль Кука или нет.

Члены Американского Проекта морской археологии Род-Айленда (Rimap), заявили, что объявление о том, что Endeavour идентифицирован, было преждевременным. И более того, выступление австралийской команды было нарушением контракта.

А под конец и вовсе обвинили «австралийские эмоции или политику» в «преждевременном» вердикте.

Американцы кроют фактами, что «не было никаких «неоспоримых данных», подтверждающих, что это точно корабль Кука. «Есть много вопросов без ответов, которые могут опровергнуть такую идентификацию». Ну и главный козырь - осталось только около 15% судна (что не так уж и много для однозначного определения).

Австралийский музей ответил, что не нарушал никаких обязательств, и что их исследователи уверены точно, что затонувший корабль - именно Endeavour. Куком клянутся.

В итоге 22-летнее партнерство между американскими и австралийскими поисковиками превратилось в скандал.

С ЧЕГО ВДРУГ ТАКОЙ ПЕРЕПОЛОХ ИЗ-ЗА ОДНОГО СУДНА?

На самом деле, мало что ли на свете затопленных кораблей? Почему именно из-за этого такой сыр-бор?

Все дело в том, что именно на этом корабле капитан Кук сделал множество открытий, имеющих неоценимое значение для развития географии и человеческой истории в целом.

Например, результаты исследования прохождения Венеры через диск Солнца были использованы для расчёта расстояния от Земли до Солнца. Экспедиция Кука доказала, что Новая Зеландия — это два самостоятельных острова, разделённые узким проливом, а не часть неизвестного материка, как было принято считать ранее. Был открыт пролив между Австралией и Новой Гвинеей. И собрана большая коллекция биологических образцов. А кроме того, пройдя вдоль восточного побережья Австралии и исследовав его, 22 августа 1770 года Джеймс Кук заявил о правах Королевства Великобритании на весь участок суши, прилегающий к береговой лини Австралии. Проще говоря, с его помощью британцы объявили Австралию своей колонией.

После возвращения из путешествия к берегам Австралии, о судьбе “Индевора” доподлинно не известно. Есть разные версии, около какого континента он закончил свои дни. По некоторым данным, перепроданное в частные руки судно было затоплено у берегов Северной Америки во время войны за ее независимость. Так что найти останки судна для ученых весьма заманчивая задача. Неудивительно, что страсти кипят.