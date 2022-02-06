Ученые: изматывающие тренировки лишь прибавляют вес

Выматывающие тренировки пользы не принесут. Фото: Shutterstock

Специалисты кафедры «Здоровья, медицины и нейропсихологии» города Лейден в Нидерландах совместно с коллегами из Испании на примере студентов, молодых людей в возрасте около 21 года, изучили взаимосвязь между активными спортивными тренировками и стереотипами питания (а также другими способами саморегуляции). Всего в исследовании приняли участие 329 человек.

Оказалось, что у студиозусов, которые чрезмерно нагружали себя в спортзале и предпочитали аэробные нагрузки (с небольшим весом, но многократным повторением, не вызывающие резкого повышения пульса, но насыщающие легкие кислородом – прим. Ред.), примерно в 2 раза чаще проявлялись симптомы расстройства пищевого поведения по сравнению с теми, кто не выматывался в спортзале. Проще говоря, после тренировок они опустошали холодильник. В результате вместо формирования стройной фигуры – привет, булимия и лишний вес.

С одной стороны, очевидно: после активной тренировки всегда аппетит хороший. Но эти студенты не могли остановиться на обычном ужине. И сметали все подчистую…

- Если человек склонен к аддиктивному поведению, то есть у него зависимый тип личности, есть склонность чрезмерно впадать в какие-то виды деятельности или формы активности, то у него при наличии одной формы зависимости может обнаружиться и другой тип зависимости, - говорит Марина Розенова, доктор психологических наук, профессор кафедры «Научных основ экстремальной психологии» МГППУ. – Люди, очевидно, становились зависимы от физнагрузок в спортзале. И к этой зависимости добавлялась и другая – пищевая.

Разумеется, не все люди, которые активно тренируются, будут страдать расстройством пищевого поведения – это факт. Тут дело именно в определенном типе личности.

Для людей с зависимым типом личности, в числе прочих, характерна одна черта. Благодаря ей они и терпят изнуряющие нагрузки, боль в мышцах после тренировок и т.п. Это терпимость к насилию в принципе, что часто делает людей с зависимым типом личности мишенью для любителей все контролировать. Парадоксальным образом терпимость к насилию со стороны другого, оборачивается в сознании человека и терпимостью по отношению к не бережному и не безопасному отношению к себе самому, ведь чрезмерные физические тренировки могут привести не только к расстройствам пищевого поведения, но и к травмам и истощению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Павлова, «Обман веществ»: Как жир и сахар убивают нас, и что с этим можно сделать

Самую ожидаемую книгу этого года написали известный эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова и журналист «Комсомольской правды» Олеся Носова (подробности)