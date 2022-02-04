Записки киевлянки: Как же скучно без нападения Путина!

В российские города переехало немало жителей Донбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НИКОГДА МЫ НА ВАС НЕ НАПАДЕМ»

Выходила за продуктами и за водой в будку «Ключи здоровья» и Оля, соседка-пенсионерка, которая подрабатывает в будке, спросила:

- Не уехали ещё?

- Как видите – нет? - ответила сдержанно.

- Ох, у вас там совсем подурели. Как можно так обманывать народ? Да разве мы когда на вас нападем? Мы вообще никогда Украину чужой не считали и не считаем. После вашего Майдана тут все едут и едут с Украины. Соседка моя, подо мной живет - они с подконтрольных Украине территорий Донбасса и приехала с мужем, а дети их не захотели в Россию. Остались. Муж её на Севере вахтово работает, а она его ждёт и тоже устроилась в магазин. А в доме напротив - в однокомнатной - киевляне живут. Молодая женщина - киевлянка, а он - отсюда родом и тоже купили квартиру, она ребёнка родила. По интернету познакомились. В Киеве у неё - родители остались и сестра.

Вот же как все перемешалось! Соседка все на военный налог жаловалась и что концы с концами никак не сводили, а здесь живут хорошо и все им нравится, - искренне делится со мной Оля.

- А вы тут останетесь? Или как? – уточняет пожилая женщина.

- Не знаю. Вряд ли останусь, - с грустью ответила доброй женщине.

- Никогда мы на вас не нападём. Знайте. Вы – все там наши люди, - заключает Ольга.

А ещё одна знакомая призналась при встрече, что про Украину вообще слышать не хочет ничего, потому что потом сердце болеть начинает.

«ЗАМЕТИЛА, ЧТО В РОССИИ НЕ ПРИНЯТО НА ЖИЗНЬ ЖАЛОВАТЬСЯ»

Переселенцев из Донецка и Донецкой области тут становится все больше.

Есть такие, кто жалеет, что так все получилось, потому что приходится начинать все по-новой, а в Донбассе у людей были квартиры, дачи, бизнес... Однако вернуться на родину уже никто не планирует. Так вот, уборщица из бассейна, куда хожу плавать, Света призналась, что у нее под Луганском дом большой, который уцелел, а там дочь живет с внуками.

- Не страшно им? - спросила женщину.

- Мне - очень бывает страшно. А они - привыкли и ехать сюда не хотят. Мы, наконец, впервые за шесть лет увиделись. Я ездила к дочери поездом до Ростова-на-Дону, а оттуда - автобусом к ним прошлым летом и в этом году тоже поеду.

Став здесь уже официально россиянами и получив российские паспорта, жители Донбасса – теперь, по сути - полноправные граждане России. Квартиры в моем микрорайоне все более заполняются выходцами из ДНР ЛНР и у многих - родились дети, некоторые уехали на заработки в Москву или ездят вахтовым методом. Российские паспорта все сделали очень быстро. Все, кто выбрал Россию - трудоустроены и на жизнь не жалуются. В России вообще не очень принято жаловаться на жизнь.

«НАМ УКРАИНА НЕ ВРАЖЕСКАЯ»

Пошла платить за мобильный телефон, который дала в руки молодому человеку из МТС, потому что номер по памяти не вспомнила.

- У вас российская сим-карта первая или иностранная? – спросил тот у меня.

- Первая - российская, вторая - вражеская, - пошутила я в ответ.

Молодой человек округлил глаза и те стали огромными.

- Не бойтесь, украинская, - успокоила я.

И тот мне на полном серьезе отвечает:

- Нам Украина не вражеская, а родная.

- Шуток вы совсем не понимаете.

- Плохие шутки у вас. Мы очень переживаем, а новости-то тревожные оттуда.

- Да ладно. Все хорошо будет, - ответила я парню и оплатила телефон. Расстались друзьями.

«КОМУ ПОНРАВИТСЯ, КОГДА БОМБЯТ»

Заходила в офис логистики. На рекламном щите написано:

"Решим проблему доставки грузов и посылку в любую точку России и мира". В логистике скучали две толстушки в масках. Я спросила: "Можно ли отправить вещи в Киев?" Одна из них тут же полезла в компьютер:

- Нажаль, в Киев - не доставляем.

Я тут же обратила внимание на украинское "нажаль" (к сожалению) и выяснилось, что девушка родом из Донецкой области, приехала сюда с мужем два года назад.

- А почему там не хотите жить? - спросила её прямо.

- Кому понравится, когда все время бомбят. Надоело нам, - ответила толстушка.

- И как вам живется России?

- Привыкли. Хорошо, - ответила девушка.

«ВОТ И ЖИВИ ТАМ С БАНДЕРОВЦАМИ»

В нашей традиции жителей постсоветских стран (хлебом не корми) поучить жизни, почитать нотации, а теперь - непременно что-нибудь ввернуть про Украину. Причём, многие россияне в глубинке настолько далеки от украинской реальности, а многие даже не знают, что поезда из Киева в Россию вообще не ходят, а авиасообщение отменено как 7 лет уже.

- Да полно ваших в Москве тусуется, - говорит при встрече сосед, бывший полковник милиции в отставке. - Из Луганска знакомых у меня много в Москве работают и ездят туда-сюда.

- Коля, говорю, Луганск и Украина это теперь разное. Ты вот толстый какой стал, дом построил, а не следишь за новостями.

- Кто хочет в Россию, тот откуда хочешь приедет и за любые деньги, - рассуждает Коля. - А тебе не стыдно, что не приезжала столько к матери?

- Так границы закрыты были из-за ковида. Не так просто все.

- Ну вот и живи теперь с бандеровцами, - сказал мне Коля в качестве моралите. Обидно такое слышать.

В РОССИИ НЕ ИНТЕРЕСНО ЖИВУТ - БЕЗ ДРАЙВА И ЗАКУПКИ ГРЕЧКИ ВПРОК

Представляю скольких постигнет большое разочарование, если Путин на Украину не нападёт. Ведь как было бы скучно украинцам без нападения Путина: нужно рутинно работать, налаживать рухнувшую экономику, учить и лечить, платить нормальные пенсии, снять с людей грабительский военный налог, прекратить истерику и учения территориальной обороны. А так все время драйв, стрельбища и игра в войну до упора.

А в России так «не интересно» живут: нападать не собираются, народ - работает, в магазинах полно продуктов собственного производства, товаров - не счесть несмотря на санкции. И никто не бегает с безумными глазами, закупая гречку впрок.

По радио рассказали про украинского спортсмена который отвечал на вопрос российского журналиста на английском, выполняя предписания Олимпийского Комитета Украины. Российский ведущий комментирует: «Ребята, мы должны понять парня. Что мы, английского не знаем что ли? Каково ему - представить трудно. Наши потом пообщались с ним в неформальной обстановке. Отличный спортсмен, замечательный человек, все понимает, но зачем ему неприятности?»

Вот так вот принуждают украинцев прогибаться, петь «Батька наш Бандера», как Сердючка, говорить не то, что думаешь и стрелять в тире по крутящимся медведям. А кто этого не хочет, тот собирает все самое необходимое и уезжает в Россию, которая принимает всех и жалеет.

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