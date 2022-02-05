Геннадий Зюганов: Не дадим Западу стравить русских и украинцев. Мы единый народ, у нас одна вера, общая история

Геннадий Зюганов опубликовал Обращение к украинскому народу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Андреевич, это Гамов, помощник Зюганова, звонит вам.

- Да, привет, Саш.

- Я внимательно изучил ваше личное Обращение к украинскому народу. Скажите, почему вы решили вдруг прибегнуть к такой форме?

- Кстати, мы у себя на съезде официально приняли документ, который так и называется «К гражданам Украины, к нашим друзьям, товарищам и близким».

У каждого из нас там есть свои друзья, родственники, сослуживцы. Со мной в разведке, в группе советских войск в Германии, служили прекрасные ребята с Украины, я учился вместе с украинцами и в академии. Мои два брата у Кучмы работали на ракетном заводе в Днепропетровске.

Понимаете, когда на Украине захватили власть ЦРУшники и насильники, то исключительно эффективна против этого безумия, прежде всего, народная дипломатия, то есть прямые контакты людей – и депутатов, и товарищей, и друзей. Без этого нет жизни нормальной.

Мы рядом жили и будем жить. Кто бы там ни копал какие-то границы, они в любом случае развалятся.

А когда приехали из-за океана те, кто решил нас стравить, и мы начинаем поддаваться, - то это совершенно недопустимо.

У нас общая истории, начиная с папских легатов, которые южнославянские княжества тащили в католицизм, с польской шляхты, которая пыталась ноги вытирать об украинских крестьян, - до всех захватчиков.

А взять Гитлера и Розенберга, которые ставили задачу расчистить Украину для немецких крестьян, а их истребить и выселить (в Сибирь в основном). Даже Галичину, и то решили зачистить.

Люди должны знать свою историю. Те, кто приехал к ним, ничего хорошего Украине не несут.

Украина в рамках СССР входила в десятку самых мощных государств мира, был 51 миллион человек населения, сейчас до 11 миллионов сократилось.

А Антоновский завод выпускал потрясающие самолеты, великолепные делали ракеты, классные корабли, чудные моторы. Это очень образованные рабочие, инженерный класс был. А сейчас поехали горшки убирать по Европе, чистить тротуары и полоть их огороды. Ну, какое позорище предлагает эта свора для талантливого, трудолюбивого, певчего и очень веселого, дружного народа, с которым мы вместе жили.

А русские, украинцы, белорусы – один народ, с одной верой, одними победами, одной культурой. Привожу (в Обращении к украинскому народу. - А.Г.) и их знаменитых полководцев, которые сражались вместе с Жуковым, Рокоссовским против фашистов, и талантливых философов, писателей.

Я считаю, что этому мы очень мало уделяем внимания. Когда я смотрю передачи по телевидению, без конца грызутся. Ну, разве можно так?

На мой взгляд, сейчас надо максимально включить народную дипломатию.

- А уже известно - как на Украине, в других странах отнеслись к вашему Обращению?

- К слову сказать, отозвались с удовольствием, запросили этот материал, перевели на различные языки, в том числе и английский, и немецкий, и французский, и испанский, и даже китайский.

Это мое прямое Обращение, на мой взгляд, хорошо поработает. Я разослал его всем членам Совета безопасности России, губернаторам, законодателям. Нам надо тут проявлять благоразумие. А когда нас пытаются столкнуть и организовать между нами войну, - это полное безумие.

- Скажите, а на Украине это Обращение как распространяется – как прокламации, листовки, может быть, ночью расклеивать будут?

- Нет. Кстати, сейчас и интернет работает великолепно. По социальным сетям оно разошлось миллионными тиражами.

И наши друзья, Компартии активно работают, во всех 25 областях есть свои организации.

Кстати, этот документ запросили даже официальные службы на Украине, в том числе и службы Зеленского. На мой взгляд, полезно всем почитать и почувствовать, что нам надо вести полноценный диалог. Это сам Бог велел, понимаете?

- Я обращение прочитал, очень оно такое четкое, зрелое…

- Ну, не зря ты у меня помощником работаешь.

- Конечно.

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