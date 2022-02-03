Стриптиз-бомбоубежище: как киевляне готовятся к «вторжению» России

Кто бы мог подумать, но в одном из таких бомбоубежищ располагается… стрип-клуб Фото: Елена МАТВЕЕВА

Киевские власти создали интерактивную карту бомбоубежищ, убеждая людей, что России в самом деле готова «вторгнуться» на Украину. На карте можно увидеть ближайшие к тебе укрытия. Открываешь ее и кажется ... весь Киев – одно сплошное бомбоубежище!

Но что эти укрытия из себя представляют? И знают ли сами горожане, зачем им туда бежать? Это попыталась выяснить приехавшая в Киев спецкор «Комсомолки».

«А ЧТО, УЖЕ ТИКАТЬ ПОРА?»

- А у вас в гостинице бомбоубежище есть? – тревожно спрашиваю я на ресепшн.

- У нас нет! Ближайшее бомбоубежище – это метро, - отвечает девушка.

- Верите, что война с Россией будет?

- Не верю! Надеюсь, никакие подземелья нам не понадобятся.

Большинство бомбоубежищ в Киеве - объекты двойного назначения. Их называют «укриття». Помимо метро, это подвалы жилых домов, переходы и паркинги.

Вначале я решила проверить, как готовятся к обещанным «русским бомбежкам» жители спальных районов на левом берегу Днепра. Застройка тут плотная, на одном из домов накарябано «Слава Украине! Героям Слава». Надписей «укриття» нигде нет.

Большинство бомбоубежищ в Киеве - объекты двойного назначения. Их называют «укриття» Фото: Елена МАТВЕЕВА

- А где тут у вас бомбоубежище? – спрашиваю проходящих мимо парня с девчонкой.

- Что, уже пора тикать, война началась? – смеется надо мной молодежь.

- Ну а куда бежать, если что?

- Я в метро побегу, в тоннель. А вообще, как жили, так и будем жить. Ну, подумаешь, перестрелка, - браво заявляет парень.

Узнав, что я из России, ребята дружелюбно со мной болтают, а потом прощаются.

Кажется весь Киев – одно сплошное бомбоубежище! Фото: Елена МАТВЕЕВА

Я опросила больше десятка прохожих – про «укриття» никто ничего не слышал.

- Хм, хороший вопрос, надо бы узнать, - замечает одна из моих собеседниц.

Удивительно, но никакой агрессии от киевлян к «москалям» (меня сразу узнавали по столичному «аканью») я не заметила. Мы болтали с прохожими о военной истерии, фэйковых новостях, о глупых и надоедливых ток-шоу. Никто не посоветовал мне убираться в Россию, никто не нагрубил. Возможно, мне просто повезло и я не нарвалась на националистов.

- Говорят, бомбоубежищем у нас будет подземный паркинг, - мамаша с двумя детьми показывает, куда мне идти.

Стучу в окно к охраннику.

- Здесь нет бомбоубежища! – уверяет он.

- А где есть?

- А оно мне надо?! И вам зачем надо? Живите спокойно, - чуть ли не крутя пальцем у виска, спроваживает меня мужик.

«ИЗ НАШЕГО ПОДВАЛА АМБРЕ НА 9 ЭТАЖЕЙ»

Отправляюсь в противоположную часть города – на правый берег. Микрорайон Виноградар. От метро туда ехать не меньше 15 минут - это если повезет с транспортом. Но здесь меня ждала удача. Буквально на каждом доме указатели «укриття» и стрелочка, куда идти. Есть такие указатели и в подъездах. Стрелочки - в подвалы. Но все они под замком. Правда, рядом висит бумажка с телефоном. Звоню.

- А почему все подвалы закрыты? Куда бежать?

- Закрыты от бомжей и кошек! Будет нужно - откроем, - отвечают мне. По интонации слышно, что меня воспринимают, как городскую сумасшедшую. Правда, признаются, что звонков поступает много.

Рядом висит бумажка с телефоном Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Как бомбы полетят, так сразу вам и звонить? – уточняю я.

- Звоните! – в трубке раздаются гудки.

Киевляне мне рассказали, что надписи «укриття» появились еще в 2014 году. После того, как Крым вернулся к России, в Киеве началась истерия, что город будут бомбить. Тогда и решили задействовать подвалы.

- Да в этих подвалах дерьмо плавает! Вон, в нашем - трубу прорвало, так амбре до 9-го этажа. Полгода починить не могут. Какие это бомбоубежища?! – возмущается один из жителей.

Надписи «укриття» появились еще в 2014 году Фото: Елена МАТВЕЕВА

«НАМ ЧТО, ПУТИНА ЖДАТЬ, ЧТОБ ОН МЕТРО ТУТ ДОСТРОИЛ?!»

- Кличко (глава Киева. - Ред.) говорит, что все смогут спрятаться в метро. Так ты до этого метро доберись еще! Нам обещали станцию «Проспект правды» открыть год назад. Задержали. Потом Кличко торжественно клялся, что откроет к концу года, но деньги разворовали. Теперь, видимо, еще лет пять протянут. Нам что, Путина ждать, чтобы он метро тут достроил?! – раздухаряется другой местный житель.

Кличко говорит, что все смогут спрятаться в метро Фото: REUTERS

И рассказывает забавную историю. В 2014-м среди жилых домов решили оборудовать спецплощадку, с которой в случае чего будут производить эвакуацию. Поставят тут палатки МЧС, подгонят грузовики.

- Ну, так чиновникам дали взятку и построили на этом месте торговый центр. Прокуратура завела уголовное дело. Но ей тоже дали взятку и дело закрыли. Вот тебе и вся эвакуация, - замечает мужчина.

АМБАЛЫ И ЛИЛИПУТ

На карте бомбоубежищ указано множество помещений, принадлежащих или арендуемых частниками. Среди них магазины и аптеки в полуподвальных помещениях.

- Если они вдруг пускать не будут, народ к ним придет кто с тесаками, кто с ножами - двери выломают, - замечает моя киевская приятельница.

Кто бы мог подумать, но в одном из таких бомбоубежищ располагается… стрип-клуб. Улица Большая Васильковская, 58. Правда, табличка на доме: вул.Червоноармiйська, 58 (в переводе – Красноармейская). Улицу в угаре декоммунизации переименовали, а про таблички то ли забыли, то ли денег не хватило. На доме указатель «укриття» и стрелка в подвал. Черная стеклянная дверь, крутые ступеньки вниз, на стене изображение красной замочной скважины. Это и есть бомбоубежище, а точнее мужской клуб Penthouse.

Чтобы не выглядеть совсем нелепо в мужском клубе, я упросила составить мне компанию киевского приятеля. Спускаемся в подвал. Дверь внизу закрыта. Нажимаем на красную кнопку. Долго никто не открывает, но наконец за дверью начинается копошение. На пороге амбал охранник с бандитским лицом и… женщина-лилипут. На ней брюки, красная жилетка, белая рубашка и черная шапка с козырьком.

Это и есть бомбоубежище, а точнее мужской клуб Penthouse Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Пожалуйста, проходите, - предлагает лилипут.

Вначале оказываемся в малюсеньком холле, где с трудом поместятся 4-5 человек – какое там бомбоубежище! За нами закрывают двери. После этого открывают другие, и мы попадаем в узкий коридор с красными светящимися панелями.

- А посетители есть? – спрашиваю я.

- Есть. Будете первыми, - сообщает охранник.

В холле появляются еще несколько мужчин и пара девушек. Все смотрят на нас так, будто мы и есть ворвавшаяся в Киев российская армия. Гостей тут явно не ждали, да и мы не сильно смахивали на завсегдатаев стрип-клубов.

- В будни народу мало, в основном в выходные приходят, но в выходные дороже, - замечает один из мужчин.

- С вас 400 гривен, с девушки - 500. И плюс 1000 гривен на депозит в баре. На эти деньги вы сможете взять напитки, - сообщают моему приятелю.

Цена кусается. В переводе на рубли - больше 6 тысяч за двоих.

- А можно просто посмотреть клуб? Без стриптиза. Мы - туристы, слышали у вас тут бомбоубежище. У вас же все равно, кроме нас никого сегодня нет, - скромно заикнулась я.

Стоило мне это произнести, как к нам подскочил то ли администратор, то ли директор клуба. По нему было видно, что он тут главный.

- Это не бомбоубежище! Сейчас войны нет, вот когда будет, тогда пожалуйста! У нас тут стрип-клуб. Либо платите, как положено, либо уходите, - окрысился он.

Наши собеседники явно надеялись, что мы уберемся восвояси. Но мы… заплатили.

ВЯЛОЕ ШОУ

- Никаких лишних вопросов! Смотрите шоу молча. И чтобы никаких фото и видео! – хамовато предупредил нас охранник.

Вечер даже не успел стать томным.

Нас провели в главный зал. Шесть столиков, 12 красных кресел и диваны вдоль стен. Вот тебе и все бомбоубежище.

Вот тебе и все бомбоубежище

На сцене красный диван в форме губ, у шеста крутится стриптизерша. Садимся за столик. Сзади нас встает один амбал, напротив - другой. Еще двое - за барной стойкой. Все не спускают с нас глаз. Стоит мне дотронуться до телефона, мужчины того гляди сорвутся со своих мест и вырвут его у меня из рук. Признаюсь, мне даже понравилось их дразнить.

К нам подошла официантка в коротеньком пиджачке и сетчатых колготках. Предложила напитки. Мой приятель протер глаза - юбки на ней не было. Внесенного депозита нам хватило всего на 2 бокала вина.

На ближайшем к сцене столике табличка «зарезервировано», но кроме нас в клуб так никто и не пришел. Стриптизерши сменяли на сцене друг друга. Все вместе они напоминали сонных мух. Парочка из них даже поленилась снять с себя одежду. Иногда девушки крутились у шеста, но в основном стояли или возлежали на диване, вяло себя поглаживая. Все шоу длилось от силы 30 минут. После этого ленивые стриптизерши окончательно выдохлись. Нам предложили еще выпить и сообщили, что на этом все.

Когда девушки ушли со сцены, амбалы контроль за нами ослабили. Я рискнула сделать фото пустого зала, но бармен тут же подал сигнал, и уже через минуту на меня налетели двое вышибал.

- Мы же сказали: «никаких фото!» Не важно, что девушек нет! А ну, удаляй! – требовал охранник.

- Да у вас точно такое же фото на сайте клуба! – попыталась возразить я.

- А ну, удаляй! – заорал мужик. Казалось, еще немного и нас просто вышвырнут из стриптиз-бомбоубежища.

Мы судорожно допили свои напитки и побыстрее направились к выходу. Мужики с облегчением выдохнули. Да, в случае бомбежки киевлян здесь вряд ли ждет теплый прием. Даже стриптиз, и тот не ахти.

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