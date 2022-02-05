Концлагеря и тоталитаризм. В Германии придумали "секретный план" план вторжения России на Украину

Газета BILD обнародовала коварный «план России» в отношении Украины. Фото: REUTERS

Немцы не подкачали. Доказали, что не зря в их стране в свое время родился и вырос один из величайших сказочников мира - Эрнст Теодор Амадей Гофман. Только если у Гофмана сказки были волшебные, то у нынешних германских журналистов и сотрудников спецслужб они злобные, как кривозубые ведьмы. Хотя, признаёмся, в фантазии им не откажешь.

Газета BILD обнародовала коварный "план России" в отношении Украины, ссылаясь на данные внешней разведки ФРГ. Американцы после прочтения "разоблачений" могут от зависти покусать локти или себе, или кому-нибудь еще.

Итак, что же замыслила "коварная Россия"? Глава первая: пользуясь своим гигантским преимуществом в военном отношении, наголову разбить украинскую армию в "чистом поле". (Вы же понимаете, что современная война должна проходить исключительно в "чистом поле". Не прошли у немцев ещё фантомные боли от Прохоровки и Курской дуги)

Якобы, сразу после этого Москва пошлет российскую армию окружить и осадить крупные украинские города (это вторая глава немецкой сказки), причём, сразу спецслужбами - будут создавать агентурные ячейки.

Третья глава рассказывает о фиктивном парламенте и даже «резервном правительстве».

В четвертой главе повествуется о борьбе с несогласными. Тут по версии BILD над бывшей Незалежной во весь свой ужасный рост встает одетый в ватник с накинутой поверх шинелью, в криво заломленной на буденовке грязной папахе небритый, косорылый и кривозубый призрак GULAG. С ужасом вы понимаете, в этой части бредней повествуется о лагерях, сортировочных центрах на правильных и не украинцев, ну и подобное. Красиво, правда? (Психологи называют этот эффект «переносом» - когда свои мы сели и идём приписываешь кому-то другому. Не с себя ли 80-летней давности немцы списывают этого монстра?)

А зачем все это? (Это финальная глава!) Ну конечно! Здесь даже любой приготовишка в немецкой школе ответит, а не то что спецслужба – чтобы потом провести в этом "полицейском" псевдогосударстве "общенациональный референдум о присоединении к России" и к созданию нового "Союзного государства в составе России, Белоруссии и Украины".

Как пишет BILD, "полномасштабное вторжение в настоящее время является наиболее вероятным сценарием", реализация этого плана должна начаться уже в этом феврале, и "ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и в настоящее время уже готовит пророссийские группы для развертывания в Украине".

Гофман, конечно, мог бы и позавидовать, и в гробу перевернуться, но не будет из-за презрения к таким сказочникам. Я вот тоже понять не могу, неужели не только в США, но и в Германии настолько презрительно относятся к своему читателю, что продолжат вешать ему лапшу на уши, покуда ему не станет нечем дышать?

Мало того, что подобный бред далеко не каждый сумасшедший в состоянии продуцировать, а только особо талантливые. Но еще и совершенно нелепые в терминологическом отношении нестыковки свидетельствуют о крайних непрофессионализме и дилетантизме, из-за которых таких сотрудников гнать надо из спецслужб. ФСБ – господа плохие разведчики и некомпетентные журналисты – это не разведка, а контрразведка. Вам бы впору было писать в своих отчетах и докладах про ГРУ или СВР, но вы запутались даже в самом простом. Поэтому и остается пугать доверчивого западного читателя новым русским GULAG. Не Освенцимом же их пугать и не Дахау. Не те ассоциации могут вызвать.

Только непонятно и чего же, по версии немецкой разведки, хочет Путин – оккупировать Украину и присоединить ее к России или создать новое Союзное государство. Ведь это два совершенно разных сценария.

А самое главное, что ни BILD в Германии вместе с местной разведкой, ни американское агентство Bloomberg, "ошибочно" сообщившее минувшей ночью о "вторжении России на Украину", не задаются поиском мало-мальски логичного ответа на простой вопрос: "А зачем? Зачем все это нужно России и, в частности, Путину?"

Потому что ответить на него они не смогут, даже мобилизовав не то что Гофмана, а призраки всех великих сказочников мира.

Лгут. Даже не лгут, а уже просто брешут.

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