Сергей Пенкин: «Переболел всеми формами коронавируса. И омикроном тоже!»

Сергей Пенкин так и не смог пока выехать в свой юбилейный тур «60» по стране. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Музыкант Сергей Пенкин заканчивает подготовку к двум большим концертам в Москве. Известно, что зрители проходят на мероприятия сейчас по QR-коду. Но у артистов в пандемию тоже особый режим работы.

- Сергей, богаты ли вы антителами? Болели коронавирусом?

- Мне кажется я переболел уже всеми формами коронавируса, в том числе и омикроном. Сдал анализ на антитела - их очень много. Могу похвастаться - 435 единиц, так что могу даже плазму сдать. А вообще эта тема, если честно, уже достала. Я так и не смог пока выехать в свой юбилейный тур «60» по стране, концерты на стопе. Надеюсь в марте доехать до Поволжья. Всем нам желаю скорейшего выхода из этой сложной ситуации и крепкого здоровья.

- Знаю, что артисты сейчас волнуются накануне концертов – как бы не заболеть самому или кому-то из команды. У вас 11 и 12 февраля два концерта с оркестром в Доме музыки. В чем особенность подготовки в пандемию?

- Подготовка идет вовсю уже третий месяц, программа большая и насыщенная. Но у нас все получается, и мы никак не меняли формат репетиций с оркестром, это можно сделать только в живом формате, не возможно репетировать с оркестром через зум или скайп. Молим Бога чтобы все были здоровы и все прошло на высшем уровне. Могу сказать, что за несколько дней до концерта мой продюсер изолирует меня от всех. Жить будем отдельно от всех, чтобы избежать контактов.

- Вы недавно худели на 17 кг на правильном питании. Как поддерживаете форму? Судя по концертам, ваш уникальный голос, диапазон 4 октавы - остался молодым?

- Голос по возможности стараюсь беречь - это же мой рабочий инструмент. Стараюсь поддерживать форму и правильно питаться. Но это не так просто: если честно, то я очень люблю поесть. Но у меня есть давно сложившаяся диета от Маргариты Королевой (диетолога), которая помогает мне быстро прийти в норму.

- На этой неделе вы оказались в эпицентре скандала. Пишут, что Сергею Пенкину «перекрыла кислород» Примадонна. У вас ведь были хорошие отношения с этой семьей. Помню, как в прошлом году к юбилейному концерту - вам был звонок-поздравление от Максима Галкина и Аллы Пугачевой, где они рассказали, что только привились от ковида, поэтому не могут прийти. Что же случилось на самом деле?

- Журналисты все переврали и написали так, как это было нужно им. Я не жаловался на плохие отношения с Аллой в интервью. Наоборот - я рассказал о том, что Алла и Макс единственные люди, которые самые первые позвонили и поздравили меня с юбилеем. Далее на концерте в «Крокусе» другие не менее популярные коллеги сделали это, спев со мной дуэтные песни из моего репертуара. Обид у меня нет ни на кого, и особенно на Аллу! Считаю, что это просто спекуляция журналистов на ее имени. Для меня она как была всегда первая и единственная – так и остается. И не зря в моем репертуаре очень много кавер версий на ее песни и все они мои любимые. Дайте уже женщине возможность наслаждаться счастьем, ее потрясающими маленькими детьми и мужем которого она ждала много лет!