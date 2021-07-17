Сергей Пенкин рассказал о доходах в пандемию: "Пришлось сдавать квартиру"

В раскаленном от жары Витебске певец спасался мобильным вентилятором. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей Пенкин или Принц Серебряный, как его любя называют поклонники за уникальный голос и тонкий вкус, в этом году приехал на "Славянский базар" впервые за восемь лет. Буквально с поезда артист сразу отправился на репетицию - в отличие от многих звезд, Пенкин не пользуется фонограммой: для диапазона в четыре октавы это лишнее. А вечером звезду заметили в витебском казино: с тех пор, как азартные заведения перенесли в игорные зоны, для россиян это одно из самых экзотических развлечений в Белоруссии.

- Мне даже удалось выиграть, хоть и немного, - признался певец на встрече с журналистами, но сумму озвучить отказался. - Эти деньги я тут же спустил на ужин в ближайшем заведении. И знаете, мне очень понравились музыканты, которые играли в ресторане. Я взял их телефоны и теперь хочу этих ребят показать в Москве. Как говорил Муслим Магомаев: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами.

Рассказал артист и о том, как выживал в пандемию, оставшись без концертов. "Коронакризис" больно ударил по карманам шоу-бизнеса: так, Филипп Киркоров распродает гардероб, Анита Цой избавилась от роскошного "Кадиллака", звезда девяностых Ирина Шведова и вовсе устроилась в такси...

На встречу с репортерами Сергей Пенкин приехал, как всегда, при полном параде. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У меня есть вторая квартира в хорошем районе, которую во время пандемии я просто сдавал, получая неплохие деньги. Жил скромно. Но ничего: в своем загородном доме я писал песни, ходил в лес, встречал гостей... Страха не было, только оптимистичный настрой. И у тех, кто жаловался на жизнь, я думаю, на самом деле все было в порядке. Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание, - пожурил Пенкин коллег по цеху, которые в голос заявляли о бедственном положении и просили помощи.

При этом, на карантине артист, разменявший седьмой десяток, активно занимался собой. Ради сольного концерта в Кремле, который успел дать в короткие месяцы без ограничений, Пенкин сбросил два десятка килограммов.

- Я худел очень комфортно: по 1 килограмму в день. Отказался от соли - заменил ее соевым соусом. Вместо сахара использовал мед, исключил все жирное и мучное, - поделился певец. - Главное, не есть вечером. А мы ведь как любим? Посидеть в ресторане, выпить вина... И все съеденное потом откладывается ночью на боках!

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