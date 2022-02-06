Холодная зима заставила россиян платить за коммуналку больше

В среднем по России тарифы на ЖКУ вырастут не более, чем на 4%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне стали больше платить за коммунальные услуги. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский стандарт», изучив операции своих клиентов по оплате ЖКУ. Средний чек по стране по итогу 2021 года составил 3405 рублей.

А вот в 2020-м мы платили меньше — 3168 рублей в месяц, по подсчетам того же «Русского стандарта».

- На таком росте сумм в платежках могла сказаться аномально теплая зима 2019-2022-го, - считают аналитики. - Тогда из-за температуры на улице батареи во многих регионах страны были не такими горячими, как обычно, так что средняя сумма платы за отопление была ниже. Нынешняя же зима наоборот довольно морозная, так что приходится платить больше за тепло в домах.

Кстати, расти коммуналка перестанет — если, конечно, погода не преподнесет неприятных сюрпризов. Дело в том, что в первом полугодии правительство страны решило не индексировать плату за коммунальные услуги. Обычно тарифы пересчитывали дважды в год, но в этот раз решено обойтись только одним повышением цен.

Хотя совсем без этого не обойдемся. Во втором полугодии цифры в жировках проиндексируют в размере от 2,9% до 6,5% - в зависимости от региона. Самый большой рост коммунальной платы, как следует из документов кабинета министров, ждет в июле Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Чечню и Дагестан.

- В среднем по России тарифы на ЖКУ с 1 июля 2022 года вырастут не более, чем на 4%, - заявили в Федеральной антимонопольной службе.

Это очень важные слова. Дело в том, что обычно антимонопольщики следят за тем, чтобы тарифы на свет и воду не выходили за пределы инфляции. Но по итогам прошлого года она составила 8,4% - максимум с 2016 года. Если настолько задрать тарифы ЖКУ, народ взвоет.

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