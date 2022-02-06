Исследование: средний размер чека за ЖКУ в России составил 3405 рублей

Россияне в 2021 году стали платить больше за ЖКУ Фото: Тимур ХАНОВ

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2021 году составил 3 405 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Это на 237 рублей больше, чем в 2020 году. Тогда, по оценке банка, он составил 3168 рублей.

Рост платы аналитики объяснили аномально теплой зимой 2020 года, которая позволила россиянам меньше тратить на отопление. В 2021 году временами наступали сильные морозы, что и привело к повышению расходов, аргументировали в финансовой организации.

Отметим, что для исследования использовали данные операций по оплате ЖКУ пользователями мобильного приложения банка.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России утвердила программу, в рамках которой на обновление коммунальной инфраструктуры выделят до 150 млрд рублей в ближайшие четыре года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 31 января 2022 года, в ходе совещания с заместителями.