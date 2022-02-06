Архив Эдуарда Лимонова на торгах продали за 10 миллионов рублей, тогда как за один паспорт Виктора Цоя дали почти столько же

Писатель и политик Эдуард Лимонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При жизни довольно небольшой процент писателей становится знаменитым, многие пишут в стол и об этом никто не знает. Эдуарду Лимонову повезло — он стал классиком русской литературы.

А вот после смерти начались стандартные события по распиливанию имущества знаменитости. Жена писателя, актриса и модель Екатерина Волкова, зарегистрировавшая имя мужа как бренд, никак не может договориться с лимоновцами по поводу издания сборника стихов Лимонова. Параллельно с этим с молотка идут вещи Эдуарда Вениаминовича.

Фото: Литфонд

Так, на аукционе «Литфонда» были продан целый пакет архива Лимонова. В него вошли стихи, письма любимым женщинам, рукописи, фотографии и другие предметы. В совокупности имущество оценили в 10 миллионов рублей при стартовой цене в 1,5 миллиона рублей.

Глава «Литфонда» Сергей Бурмистров пояснил, что было продано 95% лотов, а результаты продаж превысили ожидаемые значения примерно в семь раз. Большая часть материалов принадлежала американскому художнику и литератору советского происхождения Вагричу Бахчаняну , писавшему в «Литературную газету», дружившему с Лимоновым и придумавшему для автора «цитрусовый псевдоним». А еще второй жене Лимонова — модели Елене Щаповой, искусствоведу Алле Зайцевой и художнику Игорю Андрееву.

Фото: Литфонд

За 600 тысяч рублей ушло нью-йоркское письмо писателя Елене Щаповой, в котором автор признается, что «кругом агенты ЦРУ» и от марихуаны он устал. Два рукописных сборника Лимонова 70-х были проданы за 950 тысяч рублей и 750 тысяч рублей. За 550 тысяч рублей выкупили набор из 13 цветных фотографий Лимонова, сделанных в США. Фотография писателя и его третьей жены, певицы и писательницы Наталии Медведевой, была оценена в 400 тысяч рублей при начальной цене 15 тысяч рублей — это было первое совместное фото после их знакомства, обнародованное впервые.

Фото: Литфонд

Несмотря на то, что 10 миллионов рублей — приличная сумма, говорить о феноменальном интересе к вещам классика не приходится. К примеру, паспорт Виктора Цоя на аукционе в Москве ушел с молотка за 9 миллионов рублей.