Кошки поглупели, мышки поумнели: Ученые выяснили, как изменился за тысячелетия мозг домашних животных

Не всем эволюция пошла на пользу.

Кошки стали домашними примерно 10 тысяч лет назад. И это сильно «дало им по мозгам». Мозги домашних кошек – уменьшились. У их предков – диких кошек, которые гуляли сами по себе, – они были в два раза больше. В среднем, конечно. А это не могло не повлиять на интеллектуальные способности нынешних любимцев.

К кошкам – древним и современным, диким, домашним и их гибридам - присмотрелись австрийские ученые из Венского университета (University of Vienna in Austria). Вместе с коллегами из Национальных музеев Шотландии (National Museums Scotland) они сравнили размеры черепных коробок, почерпнув данные из многочисленных научных обзоров и проведя собственные измерения.

Из отчета, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, следует, что самые вместительные черепа у диких африканских кошек (Felis lybica), чуть поменьше – у их европейских родственников (Felis silvestris). И совсем маленькие – у домашних.

Насколько древние дикие кошки были умнее своих ручных потомков, пригревшихся к людям, не известно. Но у потомков значительно уменьшились области мозга, отвечающие за возбудимость, страх и реакцию на угрозу. В результате они превратились в более спокойных и не столь пугливых существ. Да и жить рядом с людьми стало легче, от чего былое умение глубоко задумываться частично атрофировалось. А нервные клетки, которые в этом участвовали, улетучились. В целях экономии энергии. Результат: не каждая современная кошка сумеет поймать мышь. Да, большинство такого и не требуют.

Люди не требуют многого от современных кошек, главное, чтобы радовали и не гадили в тапки. Фото: Shutterstock

Кстати, как подчеркивают исследователи, ссылаясь на добытую у коллег информацию, мозг уменьшился и у других домашних животных, включая собак, кроликов и представителей мелкого рогатого скота. Да что животные? Эволюционные изменения коснулись и человеческого мозга. Его объем, который неуклонно увеличивался, вдруг заметно сократился примерно 3 тысячи лет назад. Как уверяют ученые, которые разгадали эту загадку, человеческий мозг уменьшился из-за того, что отпала необходимость до всего доходить своим умом.

Иное дело мыши. Они, наоборот, поумнели. Не в пример кошкам, баранам и кроликам. К таким выводам подталкивают результаты, полученные немецкими исследователями из Института эволюционной биологии Макса Планка (Research Group Behavioural Ecology of Individual Differences, Department for Evolutionary Genetics.

Проверяя гипотезу, согласно которой интеллектуальные способности домовых мышей – синантропных, выражаясь научным языком, повышаются вследствие близкого соседства с людьми. Заимствуя еду, зверьки вынуждены проявлять осторожность и осмотрительность, уметь прятаться, находить пути быстрого перемещения по дому, придумывать способы не попадаться в ловушки. И набираться тем самым ума, образно говоря.

Если гипотеза правильная, то мыши, синантропизация которых началась раньше, должны быть умнее своих «коллег», поселившихся в домах позднее.

Считается, что мыши потянулись к людям на Ближнем Востоке примерно 14 тысяч лет назад. Оттуда – на судах, перевозивших зерно и прочие товары, добрались до Европы, образовав, в итоге, три популяции – западных домовых мышей (M. m. domesticus), восточных домовых, которые сблизились с населением Балкан, и восточноазиатских домовых (M. m. castaneus). Синантропизация первых началась как раз те самые 14 тысяч лет назад, вторых - около 8 тысяч лет назад, третьих еще позднее – примерно на 4 тысячи лет.

Аня Гюнтер (Anja Guenther) и ведомые ею коллеги добыли домашних мышей всех трех популяций - 148 штук, взрослых самцов и самок. Рассадили по клеткам и вынудили решать разнообразные логические задачи. Решив правильно - что-нибудь открыв, передвинув, подтянув, зверьки добирались до еды.

Ума мышам добавило соседство с людьми..

Западные домовые мыши справлялись с заданиями быстрее всех. Успех сопутствовал им в 80 процентах случаев. Восточные мыши едва решали половину задач, восточноазиатские - еще меньше. И еще медленнее.

Очевидный вывод: гипотеза верна. Близость людей способствует весьма стремительному развитию когнитивных способностей. По крайней мере, у мышей. О чем ученые сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B.