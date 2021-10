Ученые поняли, почему их мозг стал уменьшаться

Футурологи, похоже, ошибались, обещая, что у людей будущего вырастут головы. Чтобы вмещать увеличившиеся мозги. Дело идет в прямо противоположную сторону.

Размер человеческого мозга оставался неизменным – в среднем, конечно же, на протяжении последних 100 тысяч лет. До этого увеличивался. Первый заметный «взрыв» произошел около 2 миллионов лет назад, второй – еще через 500 тысяч лет. А 3 тысячи лет назад мозг вдруг стал уменьшаться. Почему? Загадка эволюции… Разгадали ее исследователи из Бостонского университета (Boston University), Университета Огайо (Ohio State University), Университета Оклахомы Oklahoma State University) и Дартмутского колледжа (Dartmouth College), сравнив людей с муравьями. О чем сообщили в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, на который ссылается портал Scitechdaily.

В первую очередь ученые, которыми руководили Джеймс Траньелло (James Traniello) и Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva), убедились, что феномен и в самом деле существует. Для этого они обследовали почти тысячу черепов, сохранившихся с доисторических времен, определяя размеры мозгов, которые в них находились. Результаты убедительно свидетельствовали: 3 тысяч лет назад случилось нечто странное. Мозгов в черепах стало меньше. Не мгновенно, конечно, постепенно - еще 12 тысяч лет назад их было больше. Как не удивительно, но мозг современного высокообразованного человека – к примеру, даже ученого, меньше, чем у его доисторического предка, охотившегося на мамонтов.

Мозг человека увеличивался-увеличивался, а потом почему-то уменьшился.

Своих сравнительно небольших мозгов американским исследователям хватило, что выдвинуть весьма оригинальную гипотезу. Мол, дело в коллективном разуме, который стал интенсивно развиваться несколько тысяч лет назад с появлением крупных сообществ. Люди отказывались от родового уклада и переходили к племенному, появились города, государства, цивилизации. В новой социальной среде уже не надо было, что называется, доходить до всего своим умом, самому всё решать. Можно было полагаться на опыт, накопленный соплеменниками, пользоваться общими знаниями, обмениваться ими. Равно, как и результатами, коллективного труда.

- Группа людей всегда умнее, самого умного в этой группе, - уверяет Траньелло, слова которого приводит The Daily Mail.

Мозг уменьшился, став более экономным, - так считают ученые, потому что с энергетической точки зрения, куда выгоднее полагаться на коллективный разум, чем на свой собственный.

Подобны феномен распространен среди муравьев – уж они-то точно умны коллективным разумом. Наблюдение за несколькими видами – черными садовыми муравьями, портными, листорезами - продемонстрировало: чем колония более организована, чем сильнее в ней разделение труда, тем меньше мозг ее обитателей – главным образом рабочих муравьев.

Коллективный разум муравьев помогает им сообща решать сложные задачи. Например, позволяет наводить мосты.

Социально люди не очень сильно отличаются от муравьев. И у нас, и у них существуют разделение труда, защита его результатов, совместное производство продуктов питания и групповое принятие решений. Муравьи всегда были такими, а люди стали совсем недавно - на рубеже плейстоцена и голоцена. То есть между нынешней эпохой, которая началась примерно 12 тысяч лет назад, и предыдущей, продолжавшийся около 2,6 миллионов лет.

Из результатов, полученных американскими учеными следует: человеческий мозг продолжит уменьшаться. Вокруг глобализация и, главное, интернет – эдакий легко доступный и практически неиссякаемый источник коллективного разума. Необходимость напрягать мозг – то есть, тратить его энергию – возникает всё реже и реже. Можно сэкономить. Опять уменьшить. Что наверняка не прибавит ума представителям человеческого сообщества – эдаким муравьям.

КСТАТИ

Люди уже поглупели

Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университете Ольстера (psychologist at the University of Ulster), как-то сравнил результаты тестов на IQ прошлых лет и нынешних, «подняв» архивные данные на американцев, европейцев и австралийцев.

Ученый определил усредненные значения - эдакие мировые уровни интеллекта по годам. И обнаружил, что к 2014 году IQ упал почти на 3 пункта с уровня 1950 года. И если оглупление продолжится нынешними темпами, то к 2110 году IQ человечества опустится ниже 84 пунктов. А это будет означать, что оно станет умственно посредственным.

Не быть нам гениями: умственные способности человечества стремятся к посредственному уровню.

У Брента Братсберга (Bernt Bratsberg) и Оле Рогеберга (Ole Rogeberg) - норвежских ученые из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Ragnar Frisch Centre for Economic Research) – более тревожные данные. Они изучили результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за период с 1970 года по 2009 год. И обнаружили, что интеллект испытуемых снижался со скоростью в среднем 7 баллов за поколение.

Норвежцы грешат на деградирующую окружающую среду, на питание, здравоохранение и образование, которые портятся год от года. Что, в итоге, отнюдь не стимулирует желание набираться ума-разума. И как следствие, приводит, к снижению интеллектуального уровня. Но может быть причина – в «торжестве» коллективного разума?