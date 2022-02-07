В столице Канады ввели режим чрезвычайного положения из-за нашествия дальнобойщиков

Грузовик протестующих дальнобойщиков в центре Оттавы. Фото: REUTERS

В то время как множество грузовых машин направляются со всех концов Канады в Оттаву, чтобы усилить начавшийся 29 января протест (они уже дошли до Торонто, население митингует и там), канадские власти всячески стараются побороть протестное движение тракеров. Напомним, дальнобойщики требуют отмены всех антиковидных ограничений.

“Трюдо так же бесполезен, как маски и ограничения”. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Хроника борьбы властей с крупнейшим в истории протестным движением такова. Сначала по звонку премьер-министра страны Джастина Трюдо на счетах заморозили около $10 млн, cобранных канадцами для дальнобойщиков. Потом появился иск от некой жительницы центра Оттавы, которая требует с организаторов протеста $9.8 млн за то, что тракеры гудками и криками мешали ей спать. Истица приглашает всех присоединиться к иску и засудить возмутителей спокойствия. И вот 6 февраля стало известно, что в Оттаве введен режим ЧП. Обьявлено, что те, кто подвозит тракерам бензин и любую другую «материальную помощь», будут наказаны. Более того, уже семеро человек арестованы, а более ста получили штрафы.

Под стеклом надписи: “Оттава. Игра закончена”. Фото: Эвелина АЗАЕВА

В воскресенье утром площадь перед парламентом и прилегающие улицы бурлили. Толпы народа, машин, плакатов против вакцинных принуждений и лично премьера Джастина Трюдо.

“Трюдо, дальнобойщики здесь. Приготовься к своему Ватерлоо”. Фото: Эвелина АЗАЕВА

- Но все-таки люди есть, и их немало, - рассказывает жительница Оттавы, предпочитающая остаться неназванной. – Я видела, как полицейские везут конфискованные канистры с бензином. Везут медленно, с явной неохотой. Люди стали им кричать: «Свиньи!». Потом полицейский подошел к еще одному человеку с канистрой, поговорил с ним, и тот вдруг уселся на свою канистру и закричал: «Это моя частная собственность!»

На тележках и детских колясках оттавцы привозят тракерам бензин. Теперь за это штрафуют и арестовывают. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Жители Оттавы подкармливают тракеров, но теперь за это могут арестовать. Фото: Эвелина АЗАЕВА

В воскресенье вечером экипированная как для сражений полиция явилась на бейсбольный стадион на улице Ковентри, где находились основные запасы топлива для тракеров, и конфисковали его. «Позор!» – скандировали находившиеся на стадионе сторонники протеста. В ответ два человека были арестованы и несколько машин конфискованы. Однако все же видна растерянность и полиции, и правительства. С 1918-19 годов, когда в Канаде после русской революции забастовали все рабочие, страна ни разу не сталкивалась с таким масштабным протестом. На девятый день акции дальнобойщиков никто не знает как сделать так, чтобы она «рассосалась». Тракеры говорят, что не уйдут пока не добьются своего – отмены всей вакционной политики, всех ограничений прав – от масок до запрета на выезд непривитых из страны.

Протестующие скандируют время от времени: “Свобода!”- на английском и французском. Фото: Эвелина АЗАЕВА

И в то время как многие канадские политики осудили бастующих, Дональд Трамп их открыто поддержал. А оттавская полиция заявила, что американцы даже финансируют протест. Также она предупредила, что работает с коллегами из других стран, расследуя «угрозы в адрес официальных лиц».

“Хочу, чтобы я мог сказать своим детям, что я не молчал”. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Актив бастующих теперь собирает деньги через христианский сайт. Уже получили $2.5 миллиона американских долларов. Канадцы также собираются взять каждый по канистре бензина и прийти на площадь перед парламентом с акцией, которую по-русски можно было бы озаглавить как «Всех не арестуете!».

“Господи, благослови дальнобойщиков”. Фото: Эвелина АЗАЕВА

ПО ТЕМЕ

Канадские дальнобойщики едут «Конвоем свободы» на Оттаву для участия в масштабной акции протеста

Они выступают против требования о вакцинации для пересечения границы с США (подробности)

Самая большая парковка мира: акция протеста канадских дальнобойщиков может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Около 50 тысяч канадских дальнобойщиков соберутся в Оттаве на акцию протеста (подробности)

Бунтующие канадские дальнобойщики заявили о готовности четыре года стоять перед парламентом

А шеф оттавской полиции сообщил, что может понадобиться «военная помощь, чтобы закончить демонстрацию» (подробности)