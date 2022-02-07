Вплоть до убийства: В России хотят разрешить любую самооборону для защиты семьи и дома

Предлагаемые в Госдуме изменения коснутся статьи 37 УК РФ «Необходимая самооборона». Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище. Какие конкретно изменения предлагается внести - пока неизвестно. Но они коснутся статьи 37 УК РФ «Необходимая самооборона». И, судя по пояснительной записке, речь в них пойдет о случаях проникновения преступников в жилище. «Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», - говорится в документе авторов законотворцев.

- Инициатива важная и давно назрела, - считает адвокат, специализирующийся на делах о самообороне, президент адвокатской коллегии «Вердиктъ» Алексей Паршин. - Надеюсь, предлагаемые изменения позволят устранить многочисленные толкования и интерпретации правоохранительных органов и судов, которые, как правило, действуют в обвинительном ключе.

- А сейчас что конкретно можно человеку, если на него или его дом напали? Только убегать?

- По действующему закону обороняться можно. Но, как показывает практика, правоохранительные органы исходят из того, кому причинен больший ущерб здоровью, тот и потерпевший. И чаще всего заводят дело против самооборонщиков по тяжким статьям. И убежать, к сожалению, не всегда представляется возможным. Как пример, не было такой возможности у Гегама Саркисяна из Тульской области. Преступники вломились к нему в дом, где были женщины и маленькие дети. Избили всех, приставляли пистолет к виску даже 7-месячного малыша, требуя деньги. Им отдали все, что было ценного в доме. Но этого им показалось мало, они намеревались убить всех. Гурам сумел добраться до кухонного ножа, троих убил, четвертый сбежал. Сам Саркисян после стычки был ранен, тем не менее, следственные органы завели на него дело по статье 105 «Убийство». И только после широкого общественного резонанса, спустя несколько месяцев, дело против него прекратили.

Еще одна громкая история — из Тверской области, о которой подробно писала «Комсомолка» - дело Александра Зобенкова. Случилось все в мае 2020. Семья Зобенковых отмечала день рождения у себя в деревенском доме. В гостях были друзья, когда к ним ворвались четверо неизвестных и стали избивать всех, в том числе женщин с детьми на руках. Когда друг Зобенкова уже лежал бездыханный весь в крови, Александр, единственный оставшиеся мужчина в доме, схватил нож. В результате трое из нападавших были убиты на месте, а четвертый скончался от полученных ран чуть позже. Приехавшая полиция тут же арестовала хозяина дома. Полтора года он провел в СИЗО, обвиняемый в убийстве. Но в итоге суд оправдал его. Такое решение служителей Фемиды было воспринято всей страной, как чудо.

- Оправдаться очень сложно, - говорит Паршин. - Посмотрите данные судебного департамента Верховного суда. В 2021 года за полгода по статье «Убийство совершенное при превышении необходимой самообороны» осудили 132 человека. А оправдали только двоих. А по статье «Превышение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой самообороны» оправдательных приговоров вообще не было, все 203 человека, против которых были выдвинуты подобные обвинения, были осуждены. Конечно, необходимо законодательно закрепить право людей обороняться в своей квартире, потому что, если кто-то в дом проник без согласия, очевидно, что злоумышленник не с подарками пришел.

Законопроект уже называют очень резонансным. После оценки кабмина и Верховного суда, он будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Депутаты всех фракций уже делают заявления, что будут рассматривать его очень вдумчиво и внимательно.

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