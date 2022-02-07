Затравленная Вера Брежнева сделала признание о браке с Константином Меладзе

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева на днях отметила 40-летие. Певица не стала закатывать пышное торжество. Юбилей она провела рядом с близкими людьми и, конечно же, мужем Константином Меладзе. Он заставил весь особняк цветами. Вокалистка не устает благодарить любимого за счастье. В свое время артистка увела Константина Шотаевича у его жены Яны Сумм, с которой он растил троих детей. Вот уже почти семь лет Меладзе и Брежнева вместе, однако по сей день сплетники чего только не говорят про их союз.

Вера Брежнева не устает подчеркивать, что ей повезло с супругом. Ведь композитор Константин Меладзе окружил ее заботой. Артистка старается не обращать внимания на звание разлучницы, которое за ней закрепилось. Однако нет-нет, но срывается. На днях Вера ответила на слухи о раздельном проживании с мужем.

Поводом для критики стали трогательные видео, которые певица разместила в блоге по случаю своего юбилея. Поклонники обвинили певицу в обмане. По их мнению, Вера и Константин "давно не живут вместе", а их трогательные объятия - якобы игра на публику. "Читаю и улыбаюсь. Хочется задать один вопрос: а зачем нам это? Что дают «понты на публику», чтобы такое изображать специально?" - поинтересовалась артистка.

Не прошла она мимо еще одной претензии. Речь идет о большой разнице в возрасте супругов. По словам хейтеров, Меладзе, который на 18 лет старше Веры, на фоне молодой жены выглядит как ее папа.

"Опять же вопрос о бестактности. Желаю всем вам найти своих мужчин. Чтобы нравились вам, а не остальным", - парировала затравленная Брежнева.

Певица отметила, что счастье в отношениях партнеров зависит не от разницы в возрасте, а от того, сколько труда в них вкладывают. "Отношения - это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь. Со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками. Но когда есть основа - любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, вместе идти вперед, вместе развиваться, то в отношениях возраст точно не играет роли. Стереотипы и границы только в головах", - добавила она.

К слову, во время празднования дня рождения жены Меладзе сел за рояль и исполнил для любимой песню "Салют, Вера!". Этот хит был написан до того, как публике стало известно о романе между продюсером и певицей. Правда об их романе вскрылась только в 2013 году. Супруга Меладзе, узнав обо всем, подала на развод.