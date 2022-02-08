Проверено: Витамин D и в самом деле спасает жизни при COVID-19

Не панацея, но эффективное средство. Фото: Shutterstock

Слухи о том, что витамин D полезен и для профилактики COVID-19, и для лечения, подтвердили израильские ученые Университета Бар—Илан (Bar-Ilan University) и Медицинского центра Галилеи (Galilee Medical Center). О чем на днях сообщили в научном журнале PLOS One. Коротко об этом рассказал портал Business Insider.

Медики опирались на результаты, полученные после обследования нескольких сотен человек, которых они наблюдали в период с 7 апреля 2020 года по 4 февраля 2021 года. Уровень витамина Д у них был известен. Далее его проверяли у подхвативших COVID-19 – при поступлении и в процессе заболевания. Прежде такого никто не делал. Выяснилось: пациенты с низким уровнем витамина Д, как правило, болели тяжело. А то и умирали. Высокий и нормальный уровень витамина Д в крови позволял переносить болезнь легко.

Как уверяет руководитель исследований доктор Амиэль Дрор (Dr. Amiel Dror), разница существенная: витамин Д – нормальная его доза в 20 нанограмм на миллилитр - снижает риск тяжелого течения COVID-19 в 14 раз, а вероятность смертельного исхода в 9 раз. Эффект, скорее всего, достигается за счет повышения иммунитета и способности витамина Д выстраивать своего рода защиту, препятствуя проникновению вирусов через дыхательную систему.

Витамином Д организм снабжают солнечные лучи, воздействующие на кожу, жирная рыба, грибы, яичные желтки и пищевые добавки.

Амиэль Дрор подчеркивает: проведенные исследования не указывают на то, что витамин Д может заменить вакцины. Куда разумнее использовать его для комплексной терапии и профилактики. То есть, вместе с вакцинами.

Кстати, о пользе витаминов и микронутриентов в лечении и профилактике COVID-19 – в том числе и заболевания, вызванного омикрон-штаммом, да и любых других, появление которых возможно в будущем, «Комсомолка» рассказывала со ссылкой на исследования немецких ученых из НИИ доктора Рата. Подробности – тут.