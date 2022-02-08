Квартира в Хамовниках, два дома на Киевском шоссе: откуда в иске бывшей жены к футболисту Мамаеву взялась сумма в 269 млн рублей

История скандалов с участием футболиста Павла Мамаева и его теперь уже бывшей супруги Аланы продолжается! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоу маст гоу он. История скандалов с участием футболиста Павла Мамаева и его теперь уже бывшей супруги Аланы продолжается! На этот раз все крутится вокруг денег. В Пресненский суд поступил иск от 34-летней экс-модели к Мамаеву. Женщина требует, чтобы бывший выплатил ей крупную сумму денег.

- В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела, - рассказал «Комсомолке» адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Аланы.

Сумма иска оценена в 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.

Откуда такие деньжищи? По версии Аланы, это не учтенные судом дома, квартиры, машины…

Как тут не вспомнить жгучее лав-стори четы Мамаевых, в котором кипели настоящие латиноамериканские (и всякие другие) страсти. С изменами, драками, многомиллионными подарками и усыновленными детьми.

ПОПРОСИЛ УВЕЛИЧИТЬ ГРУДЬ

Будущий обладатель неофициального титула «самый татуированный футболист России» Павел Мамаев встретился с Аланой в начале 2010-х. Познакомились в общей компании. Павел тогда выступал за столичный ЦСКА, зарабатывал по 1,5 млн евро в год. Алана была замужем. Муж - трехкратный чемпион мира по кик-боксингу Александр Липовой. У них с Липовым был общий сын. Но роман с футболистом завертелся так стремительно, что ради него Алана подала на развод. А сам Павел начал воспитывать чужого сына и даже усыновил его.

Мамаеву на тот момент было 25 лет, и он считался одним из лучших полузащитником чемпионата России. Из Москвы его переманили в «Краснодар», на зарплату в 1,4 млн евро в год с единовременной премией в 1 млн - неплохой подарок молодой семье получился.

В 2014-м у пары родилась дочь Алиса. За жизнью футболиста и бывшей модели из Калининграда многие следили по их красивым страничкам в Инстаграме. А там - регулярные выезды в теплые края, к белому песку и пальмам, лучшие рестораны, дорогие брендовые вещи. Словом, жизнь удалась.

При этом в интервью (когда еще пара была вместе) Алана нередко вспоминала: знала, что муж погуливает, видела его переписки с другими женщинами. Чтобы удержать звезду футбола, много раз ложилась под нож пластического хирурга. В ее активе четыре операции по исправлению носа, корректировка губ, подтяжка ног, имплант в пятую точку. И еще грудь. Причем, на этом супруг настоял.

- Я не хотела особо ее делать, рассказывала Алана в интервью Ютюб-каналу «Точки Nad И». – А потом Паша говорит: «Может, сделаем?»

ПАША + САША

Так и жили. Мамаев сверкал на футбольном поле, вызывался в сборную России. Алана отводила душу в Инстаграме. Например, иногда жаловалась, как скучно - после Москвы-то - жить в Краснодаре.

А параллельно еще кипела старая детская дружба Павла с другим игроком сборной Александром Кокориным. Дружили с 2008 года. Вместе ездили в отпуск. Дурачились в соцсетях. В 2012-м, например, футболисты сорвали куш в фанатских комментариях, выставив фотку, на которой они обнимаются и имитируют поцелуй. С подписью: «Люблю его».

Во время чемпионата Европы 2016 года (сборная на турнире провалилась) Мамаев пытался устроить в раздевалке революцию, за что, как гласит история, получил фингал от футболиста Романа Широкова. Спустя пару дней после провала, который болельщики переживали очень болезненно, всплыло видео, как Мамаев и Кокорин тусят в одном из клубов Монте-Карло, радостно заказывая дорогущее шампанское.

С тех пор ни тот, ни другой за сборную больше в официальных матчах никогда не играли.

Откуда такие деньжищи? По версии Аланы, это не учтенные судом дома, квартиры, машины… Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРОЩАЛА ИЗМЕНЫ, ЖДАЛА ИЗ КОЛОНИИ

Но апогеем приключений Мамаева-Кокорина, конечно, стали две потасовки с их участием, которые произошли в октябре 2018 года в центре Москвы. Футболисты в компании друзей отмечали юбилей своей дружбы. И так хорошо отметили, что, выйдя из стрип-клуба, отлупили незнакомого водителя, а потом выясняли отношения в кофейне с чиновником Минпромторга Денисом Паком. (Именно его Кокорин ударил по голове стулом).

Мамаев и Кокорин были задержаны. Провели несколько месяцев в СИЗО. Павел получил 1 год и пять месяцев колонии, а его товарищ - на месяц больше. В сентябре 2019-го оба освободились из колонии по УДО.

Пока шли судебные разбирательства, Алана ходила практически на все заседания, поддерживая мужа. Хотя в ходе следствия стало ясно, что в клубе спортсмены отдыхали с посторонними женщинами. Тем не менее, супруга Павла простила, защищала в прессе, ждала из колонии.

Оказавшись на свободе, Мамаев в интервью выдыхал: все, нагулялся, хватит.

«Я переосмыслил абсолютно все, что я делал не так. В первую очередь - отношение к своей семье, своей жене, к детям», - объяснял футболист блогеру Красаве.

Но вскоре что-то снова пошло не так…

«Я СТОЛКНУЛСЯ С ДЬЯВОЛОМ»

В марте прошлого года грянул новый скандал. Алана опубликовала в соцсетях фото очередной любовницы мужа. По ее словам, со жгучей брюнеткой по имени Ирен Гарсия Морено футболист переспал пару недель назад, когда его новый клуб «Ростов» проводил тренировочные сборы в Испании. Алана попала с отравлением в больницу, провела несколько дней в реанимации. А потом подала на развод.

Позже Мамаев заявил телевизионщикам: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Ни разу не пожалел о разводе».

Казалось - это точка. Ничего, как говорится, не предвещало продления сериала на новый сезон.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! - написала в соцсетях Алана. - Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи».

И тут дернуло же Мамаева похвастаться своей новой возлюбленной (и это была уже не Ирен!). Надежда Санько оказалась, по всем законам жанра, бывшей подругой Аланы. В декабре футболист сделал ей предложение. А девушка поспешила поделиться этой новостью в соцсетях, выставив фото подаренного Мамаевым кольца Graff, которое, как говорят, стоит 12 млн рублей.

Алану Мамаеву позвали на МатчТВ, чтобы обсудить новую пассию бывшего мужа.

«Мне странно видеть такие подарки, когда он (бывший муж Павел Мамаев, - Авт.) платил алименты по 30 тысяч рублей…»

Пока шли судебные разбирательства, Алана ходила практически на все заседания, поддерживая мужа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДОМА И КВАРТИРЫ ОФОРМЛЯЛ НА РОДИТЕЛЕЙ?

И вот - иск Аланы к Павлу в суде. Откуда взялась эта сумма в 265 млн рублей?

В своем иске Алана рассказывает об имуществе, которое было приобретено супругами во время официального брака. Например, в этом списке элитный мини-гараж - Bentley за 16 млн рублей, Land Rover за 6 млн и Mercedes Benz за 14 млн.

А еще, как говорится в документе, во время брака Павел много чего оформил на своих родителей. Например:

- квартиру на Цветном бульваре (площадью 117 кв. м) за 1,5 млн долларов (111,4 млн рублей по курсу на тот момент),

- два машиноместа в том же доме - по 14 млн каждое,

- нежилое помещение на Никольской (185 кв. м), стоимостью в 185 млн рублей,

- квартира в Хамовниках - 91 млн рублей,

- два дома на Киевском шоссе - 18 млн каждый,

- автомобиль Lexus - 7 млн рублей.

Адвокаты Аланы Мамаевой подсчитали, что общая сумма, которую Павел Мамаев потратил для покупки имущества, оформленного на его родителей, превышает 478 миллионов рублей. А посему женщина требует, чтобы суд выделил из этого законные ½ доли - ей и их с Мамаевым дочери. Плюс долю от стоимости машин, которые покупались в браке и были оформлены на Павла и Алану официально. Так и набежало 269 миллионов…

Теперь все в ожидании. Какой комбинацией ответит футболист Мамаев? Нанесет удар или уйдет в глухую оборону?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Чем прославился Павел Мамаев в футболе

Чемпион России, трижды выигрывал Кубок страны, дважды - Суперкубок. За сборную России провел 15 матчей.

Уроженец подмосковного поселка «Шишкин Лес» занимался в футбольной школе «Торпедо» и заявил о себе уже в 17 лет, когда забил свой первый гол в высшей лиге. После этого перспективного полузащитника довольно быстро выкупил столичный ЦСКА, в котором он и раскрылся в полной мере. Однако команду Мамаев в итоге оставил, разругавшись с тренерским штабом. Следующие пять лет Павел был игроком «Краснодарf». После знаменитого дебоша имени Кокорина-Мамаева «Краснодар» расторг с футболистом контракт. Полтора года Мамаев не слишком удачно отыграл за «Ростов» (точнее, в основном отсидел на скамейке запасных). В конце прошлого года подписал контракт с подмосковными «Химками».