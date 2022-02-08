Бывшая жена футболиста Павла Мамаева подала к нему иск на 269 млн рублей

В Пресненском суде Москвы будут разбирать иск Аланы Мамаевой к ее бывшему мужу, экс-футболисту сборной России Павлу Мамаеву. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Пресненском суде Москвы будут разбирать иск Аланы Мамаевой к ее бывшему мужу, экс-футболисту сборной России Павлу Мамаеву. Об этом kp.ru сообщил адвокат женщины Вадим Лялин.

- В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела, - рассказал Вадим Лялин корреспонденту kp.ru.

В документе указано, что сумма иска оценивается в 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.

Подробности Лялин обещал рассказать позже.

Напомним, 33-летний Павел Мамаев и Алана развелись в марте 2021 года. По словам бывшей модели, причиной разрыва стали измены футболиста.

Павел и Алана прожили в официальном браке около 8 лет. Они воспитывали общую дочь и сына Аланы от первого брака.

В октябре 2018 года Мамаев был задержан с другим экс-игроком сборной Александром Кокорина после двух дебошей в центре Москвы с избиением незнакомого водителя и чиновника Дениса Пака. По решению суда Павел получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. В сентябре 2019-го был условно-досрочно освобожден из колонии в Белгородской области. Клуб «Краснодар» после этого разорвал с ним контракт. Мамаева пригласили в «Ростов». Однако на прежний уровень, когда футболиста считали одним из лучших полузащитников чемпионата России, он вернуться не смог. В начале нынешнего года игрок подписал контракт с подмосковными «Химками».