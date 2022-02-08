Наталья Поклонская о работе в Россотрудничестве: Я придумала график личного приема граждан за рубежом

Заместитель главы «Россотрудничества», бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель главы «Россотрудничества», бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, Наталья Поклонская в интервью Владимиру Ворсобину на Радио «Комсомольская правда» сделала заявление о том, чем займется в ближайшее время:

- Онлайн встречу с соотечественниками в Кабо-Верде я проведу еще. Россияне, живущие там, в соцсети писали, что рады, что меня туда назначили. Я еще туда поеду. Но уже с другими делами. И в другом статусе. Как замруководителя Россотрудничества. Что касается причин — это личные причины. Жизнь вносит свои коррективы. Я горжусь выполнять ту работу, на любой должности где буду полезна своей стране. Мне поручили эту должность - и я с радостью ее приняла. Защита прав соотечественников за рубежом,— я все время этим занималась,

Я не хочу раздражать, не хочу выступать раздражительным фактором, хочу принести примирение.

Есть представительства Россотрудничства, к примеру, в странах СНГ. Я буду ездить туда лично, чтобы принимать там граждан. Я хочу видеть, слышать и понимать — чем они живут, какие у них проблемы, буду принимать от них обращения и их рассматривать.

Я придумала график личного приема граждан за рубежом. Такие приемы будут проведены и в России, может быть в Крыму — переселенцы, беженцы.

41-летняя Поклонская, напомним, была назначена заместителем руководителя «Россотрудничества» 2 февраля 2022 года. Она приступила к работе в этой организации с понедельника, 7 февраля и предполагает курировать вопросы защиты прав соотечественников за рубежом , а также управление культуры и искусства.

Заместителем к Евгению Примакову Поклонская пришла с должности посла в Кабо-Верде, на котором пробыла недолго — с 13 октября прошлого года. До того работала депутатом Госдумы 7-го созыва, была зампредом комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, возглавляла парламентскую комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.