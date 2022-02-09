Вопрос дня: Когда вы последний раз томик Пушкина в руках держали и какая ваша любимая строчка? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, профессор РГГУ:

- Читаю Пушкина и читаю о Пушкине. Очень любил в юности Лермонтова, но Александр Сергеевич мудрее. Это целый мир. Любимое произведение - «Евгений Онегин». Очень глубокое проникновение в русскую жизнь. А сейчас с ходу: «Город пышный, город бледный, дух неволи, стройный вид...»

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Я захожу в Думе к Зюганову в кабинет, а у него портрет Пушкина висит. Там, конечно, и Ленина портрет есть, но и Александр Сергеевич на видном месте. Почитаешь классика - и отпускает. Гений Пушкина - это что-то психотерапевтическое: «Уже давно между собою враждуют эти племена...»

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» Перед сном сказки Пушкина и детям, и внукам читал. И не школа вдалбливала - это то, что нужно и интересно любому русскому человеку, наравне, например, со сказками Андерсена.

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Нету ничего, что с Пушкиным бы сравнилось, из того, что написано по-русски. Особенно «Евгений Онегин». Чтобы понять, как надо шутить по-русски, рекомендую перечитывать именно его. Самое интересное - две последние строки в строфе. Они полностью переворачивают то, что говорилось в предыдущих. Парадоксальное чувство юмора. Само его наличие роднит «Онегина» с лучшими образцами мировой прозы ХХ века. Читал ли я Пушкина девушкам? Да вы с ума сошли! «В нескромный час меж вечера и света, без матери, одна, полуодета, зачем его должна ты принимать?»

Елена ЧУДИНОВА, писатель:

- В школе плохое преподавание подействовало на меня отталкивающе. И когда я стряхнула школьный морок, Пушкин стал одним из самых важных открытий жизни. С одним другом-французом читали «Капитанскую дочку» попеременно на русском и на французском - это было восхитительно! «Онегина» помню наизусть, но давно не проверяла - такое наслаждение. Когда мы перестанем понимать Пушкина, это станет такой же трагедией, какой для англичан стало то, что они однажды перестали понимать Шекспира.