Советский Союз победил Германию еще в 1942-м - в эфире

Гитлер: - Доктор Геббельс, а теперь объясните мне, почему вашу речь комментирует русский диктор Левитан?! Фото: SZ Photo/Scherl/Global Look Press

Испанский связной

Выпускник техникума Наркомата связи и телеграфа, уже в июне 1920-го юный Борис Асеев стал начальником радиоотделения Института связи. В 18 лет. В 20-е годы он непрерывно преподавал на курсах для командиров РККА - среднего и высшего звена. Неудивительно, что уже в 1928-м в его аттестации записано: «Асеев является одним из лучших специалистов военного радиодела. Он пользуется колоссальным авторитетом».

Борис Асеев. Фото: Wikipedia Commons

Во время фашистского мятежа генерала Франсиско Франко против республиканского правительства Испании в 1936-м группа ведущих специалистов Научно-исследовательского института техники связи Красной Армии (НИИТС КА) под руководством профессора Асеева получила приказ: обеспечить круглосуточную связь с советскими теплоходами, которые доставляли наше оружие, боеприпасы и добровольцев из портов Одессы, Севастополя и Мурманска в Испанию.

За непредставимый сегодня срок в четыре месяца Асеев с коллегами создали передатчики мощностью от 30 до 100 ватт. Их серийное производство организовали прямо в институте. Этими радиостанциями успели оснастить 66 теплоходов. Эти суда доставили более полутысячи тонн «особо секретного груза». 10 радиоузлов главных военных советников в Испании оснастили аппаратурой «от Асеева».

Против франкистов работали передатчики типа А-5/2 (100 Вт) и А-19 (50 Вт). Спустя пять лет они широко использовались на полевых радиоузлах разведотделов фронтов и армий в Великую Отечественную.

Китайский проводник

Коллектив института под руководством Бориса Асеева сыграл огромную роль в оказании военной помощи Китаю. Почти семь лет, начиная с 1937-го, «асеевские» радиостанции поставлялись большому восточному соседу. Они связали между собой китайские части, боровшиеся с японскими оккупантами. Созданными в НИИТС передатчиками оснащались полустационарные радиоузлы на трассе Алма-Ата - Ланьчжоу.

Позже начальник радиосвязи главного военного советника в Китае Константин Покровский вспоминал:

«За все время пребывания в Китае был лишь один случай нарушения связи. Все остальное время все рации работали безотказно. Это можно отнести за счет труда инженеров, конструкторов, рабочих, руководимых профессором Асеевым...»

Немецкий антидот

Летом 1941-го, когда части вермахта уже взяли Минск и Киев и рвались к Москве, в НИИТС КА под руководством Бориса Асеева была организована специальная лаборатория. В августе в нее вошли самые опытные специалисты в области радиосвязи. Вот их имена: Н. Н. Иванов, М. Г. Марголин, И. Х. Невяжский, Л. М. Финк.

Перед группой Асеева была поставлена сложная задача. Им надо было в короткий срок разработать устройство, которое бы позволило настраивать с большой точностью мощный советский передатчик на волну радиовещательной станции производства Германии. И, главное, вклиниваться в паузы в немецком вещании.

Главная цель - уличать во лжи систему пропаганды Третьего рейха, которая, ведомая соратником Гитлера, доктором Геббельсом, с утра до вечера вещала о непрерывных успехах вермахта и люфтваффе на Восточном фронте.

К январю 1942 года, когда дивизии Группы армий «Центр» были отброшены от Москвы, радиоустройство группы Асеева было не только создано. Его смогли испытать в «полевых условиях».

В основе устройства - электромеханическое реле. Оно позволяло согласовывать колебания в двух контурах с точностью до фазы. Радиостанции с таким реле могли перехватить практически любую волну. И вещать вместо нее - на этой же частоте.

Испытали сначала, конечно, в СССР. А вскоре - в сердце Германии!

Оплеуха Геббельсу

Сталин хорошо понимал, что удар по Гитлеру наносят не только пушки, но и слова. Которые должны ярко прозвучать из немецких радиоприемников - в домах немецких бюргеров.

Вождь народов в начале 1942-го отдал указание на проведение спецоперации по «радиоатаке» на логово врага.

Командующий авиацией дальнего действия СССР Александр Голованов получил приказ установить аппаратуру от Асеева на бомбардировщик дальней авиации (выбирали между Ил-4 и ТБ-3, выбор пал на самолет от Ильюшина). Линию фронта экипаж пересек в полной темноте. Ближе к полуночи наш самолет оказался в районе Берлина.

Работавший тогда в Москве редактором радиостанции «Свободная Германия» Рихард Гиптнер, будущий заместитель главы МИД ГДР, вспоминал про эту спецоперацию так:

- По радио выступал Геббельс. Он вещал о героизме солдат вермахта, которые на Восточном фронте сражаются «как древние греки у Фермопил». Едва министр пропаганды завершил свою речь патетическими возгласами, как миллионы немцев услышали из репродукторов спокойный, слегка монотонный голос Левитана.

Личного врага фюрера, знаменитого советского диктора, конечно, не было на борту нашего самолета. Его речь на немецком была записана в Свердловске, куда Юрий Борисович был эвакуирован из Москвы, для трансляции на ночной Берлин с борта пролетавшего над ним советского бомбардировщика.

- Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат, - вещал Левитан. - Пока говорил Геббельс, в России погибло не меньше 170 солдат немецкой армии. Среди них мог оказаться твой муж, брат, сын. Долой гитлеровскую войну!

Гитлер считал Юрия Левитана не только врагом рейха, но и своим личным врагом. Фото: Федор КИСЛОВ/ТАСС

По воспоминаниям Гиптнера, эффект от той передачи был поразительным.

А передатчик Асеева, установленный на борту советского дальнего бомбардировщика, выполнил свою работу блестяще. Это был яркий пример успешной контрпропаганды.

Настолько успешный, что всем участникам этой разработки постановлением Советского правительства от 10 апреля 1942 года была присуждена Сталинская премия 1-й степени.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Борис АСЕЕВ родился 7 ноября 1901 года в Рязани. Генерал-майор. Автор нескольких учебников для технических вузов, в том числе «Основ радиотехники», который был рекомендован для институтов СССР, ГДР, КНР, Польши и Румынии. Автор двух разделов в Большой советской энциклопедии. Награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. Его не стало 13 октября 1965 года.