Опухоль у Заворотнюк обнаружили, после того как она родила дочку Милу своему мужу Петру Чернышеву. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тревожные новости об очередном ухудшении борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк рассказала своим поклонникам ее дочь, модель и блогер Анна. Девушка заявила, что ей тяжело приходится без материнских советов, поддержки. Мама с ней не разговаривает… На фоне отсутствия достоверных сведений о состоянии больной тут же распространились домыслы, что 50-летняя Анастасия утратила возможность говорить из-за болезни. Эксперты начали предсказывать скорый уход звезды. Впрочем, это происходит не впервые. Скорую смерть Заворотнюк предрекали еще два года назад. Мы попытались узнать о нынешнем состоянии актрисы.

«Стала как Фриске в последний год»

О том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» серьезно больна, стало известно три года назад. Свой диагноз - рак мозга - Анастасия узнала спустя несколько месяцев после того, как родила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочку Милу. Для Чернышева это первый и единственный ребенок. У Анастасии есть также двое взрослых детей: сын Майкл и дочь Анна от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Поговаривали, Анастасия ради позднего материнства проходила процедуру ЭКО и гормональную терапию. Врачи до сих пор спорят, могла ли эта модная медицинская услуга повлиять на развитие онкологии.

Знакомые говорят: «Настя стала такой же, как Жанна Фриске в последний год жизни». Певица тоже боролась с глиобластомой. Фото: Splash News

Глиобластома - самый агрессивный вид рака, практически не оставляющий шанса на выздоровление. Ради спасения Анастасии ей дважды делали трепанацию черепа и удаляли опухоль: сначала за границей, затем в Москве. Звезда прошла несколько курсов химиотерапии, сильно поправилась. Родственники предпринимают беспрецедентные меры, чтобы никто не смог увидеть, как болезнь изменила некогда красивую актрису. Те, кто ее видел, говорят: «Настя стала такой, как Жанна Фриске в последний год жизни».

«Разбивает сердце видеть ее такой»

Родственники договорились не распространяться о состоянии Анастасии. Только в 2020 году впервые был публично озвучен ее диагноз. На совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил Президенту России, что у актрисы Анастасии Заворотнюк глиобластома. И публично заявил, что в ее лечении используются новые технологии, разработанные для борьбы с последней стадией рака. Специально для Заворотнюк питерские онкологи разработали отечественную вакцину. Использовать противораковую вакцину за рубежом, как это делала, например, Жанна Фриске, Анастасия отказалась.

В прошлом году Заворотнюк вступила в фазу улучшения и ремиссии. Тогда же родные написали в соцсетях пост с благодарностью лечащим врачам актрисы, заявив, что они подарили ей «вторую жизнь». После этого близкие больше не оповещали поклонников о том, что происходит с Заворотнюк. Исключение недавно сделала ее дочь Анна. Из ее ответов на вопросы подписчиков в Инстаграме косвенно ясно, что состояние актрисы тяжелое. «Как мама? Ей получше?» - спросили фанаты. «Смотря с чем сравнивать. Держимся как можем. Она - воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой», - ответила Анна. А недавно намекнула на трудности общения с матерью, которая перестала давать ей советы. Некоторые эксперты предположили, что потеря речи может быть следствием развития рака, но этот вопрос спорный.

«Голос пропал временно»

- Хоть дочь актрисы и спровоцировала такой ажиотаж в СМИ, но этот переполох раздутый, - высказал свое мнение «КП» знакомый с окружением семьи Заворотнюк режиссер Анатолий Демидов. - По моим сведениям, у Анастасии осип голос, но не из-за рака. В этом нет чего-то страшного: врачи говорят, это временно. Не исключаю, что могут обратиться к фониатрам. Слышал, собираются попросить друга семьи Николая Цискаридзе в этом вопросе поучаствовать. Цискаридзе может найти хорошего специалиста, например из Большого театра.

- Я бы привел Насте фониатра, но те гении, которые были в Большом театре, уже в мире ином, - рассказал «КП» Николай Цискаридзе. - Я уверен, что с Настей все образуется.

- Анастасия сейчас реально перестала говорить?

- У меня нет таких сведений. Вообще есть вещи, о которых нельзя прилюдно говорить. Могу обсудить что-то с самой Настей. С нашими близкими друзьями. Но рассказывать это общественности не надо. Я знаю, как многие люди искренне любят Анастасию. И это для нее громадная поддержка. Петя и семья сделали все так тактично, что нигде нет плохих фотографий (Анастасии. - Ред.). То, что с Настей, это очень больно.

Дают успокоительное

Последнее время Анастасия Заворотнюк постоянно находится в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

- Иногда ее возят на процедуры в клинику. Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину, - рассказала соседка по коттеджу. - Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же - она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески. Это был взгляд умного человека. Но сиделка беспрестанно умилительно улыбалась и вела себя с ней так, будто перед ней малый ребенок. Не знаю, возможно, их так научили.

В окружении актрисы говорят, что в последнее время у Анастасии часто случаются депрессии. Она измучена болезнью и ожиданием улучшений. Иногда ей дают успокаивающие препараты.

- Усталость от бесконечного лечения, конечно, ощущается, нервы у всех в семье обнажены, - говорит знакомый семьи Анатолий Демидов. - Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания, и вообще ей не до разговоров по душам. Дочь Анна имела в виду, что мама не в том состоянии, чтобы активно участвовать в ее жизни. Но это и естественно для ее болезни. Как мне сказали, серьезных причин для волнений сейчас нет. Анастасия в загородном доме, под присмотром. С ней сиделка, мама, младшая дочь Мила. В теплое время с ней много гуляли по территории участка перед домом, а сейчас на 20 - 30 минут вывозят на крыльцо, и то не каждый день.

- Анастасия заторможена. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации. Но порой наступают периоды просветления и ясного ума, когда она понимает, что происходит, - рассказал «КП» знакомый актрисы. - Я иногда интересуюсь состоянием Анастасии, но всем и так понятно, что ситуация далека от радостной. Перемен к кардинальному улучшению нет. Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни. В больницу Анастасия не хочет - домашние стены согревают. Семья Заворотнюк делает все, чтобы скрасить ее жизнь и облегчить борьбу с тяжелой болезнью. Нет такого, что ей стало прямо резко хуже. У нее все идет волнообразно: то хуже, то стабилизируется состояние. То, что Заворотнюк продолжает жить с таким страшным диагнозом, даже некоторые врачи называют чудом.

«Удалили часть мозга»

- Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая, - рассказал «КП» Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, к которому обращалась за помощью семья Заворотнюк. - Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами. Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь.

Петр Чернышев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Анастасия была на глюкокортикоидах. И были все неприятные побочные явления, связанные с этим лечением. Она и располнела сильно, и передвигается в коляске. Чем опасны глюкокортикоиды? Когда начинают их употреблять в больших количествах, появляется так называемый синдром Кушинга, когда становится одутловатое, полное лицо. Накапливается жидкость в тканях. Сильно набирается вес. Глюкокортикоиды значительно ослабляют иммунную систему. Обычно их применяют для того, чтобы снять отек в мозге. Это стандартная терапия для тяжелых больных глиобластомой.

- Один онколог недавно в СМИ сообщил, что раз Анастасия потеряла дар речи, то все печально, проживет максимум два месяца…

- Ой, вы знаете, такое трудно говорить. Бывает, что нарушается речевая функция из-за того, что идет отек в мозге и из-за отечных явлений нарушается работа каких-то центров, речевых в том числе. Но часто отек сходит, и все (в том числе речь) возвращается. Нельзя по косвенным вещам делать прогнозы.

- Даже если Анастасия на каталке, но мозг-то работает нормально?

- Это тоже трудно сказать. В чем-то работает, а в чем-то - нет. Частичный паралич. Во время операции ей удалили довольно большую часть: опухоль и ткани вокруг - и какие-то функции неизбежно нарушились. Может нарушиться логическое мышление. Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться. Но это не значит, что она стала неадекватной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Раскол в семье: дочь Анна не общается с отчимом

Основной источник информации о состоянии актрисы сейчас - ее дочь Анна. Фото: anna_zavorotnyuk/Instagram

Знакомые намекнули в разговоре с «КП», что у старшей наследницы звезды Анны Заворотнюк и мужа актрисы Петра Чернышева начали портиться отношения. Они почти не разговаривают друг с другом и практически не соприкасаются.

- У них не сложилось душевных отношений. И, возможно, это из-за того, что каждый из них по-своему переживает общую семейную беду, - сообщил знакомый семьи. - Чернышев все держит глубоко в себе. Анна же взяла манеру делиться с подписчиками в Инстаграме, что раздражает Петра.

По словам окружения семьи, дочь звезды в отличие от брата Майкла строит из себя публичную личность, потому и позволяет себе делиться с подписчиками какими-то сведениями о матери, что не нравится мужу актрисы. Но он не может запретить Анне говорить о матери. Как отмечала сама Анна, она, например, не выкладывает фото своей младшей сестры Милы, потому что, с ее слов, против этого возражает отчим. Изначально на семейном совете родственники Заворотнюк приняли общее решение, что будут молчать о течении болезни. Тишину нарушает только блогер Анна, основной источник дохода которой - реклама в соцсетях. Последнее обстоятельство, как считают знакомые семьи, и стимулирует девушку намеренно или невольно подогревать интерес к деликатной теме.

КСТАТИ

За артисткой ухаживает мама

- Мы все переживаем за Анастасию, - рассказал «КП» диктор Владимир Березин. - Главная поддержка Анастасии - ее мама, Валентина Борисовна Заворотнюк, талантливая актриса и замечательный педагог, с которой я хорошо знаком. Мы вместе с ней преподавали в начале 90-х в Национальном институте при «Останкино», собственно, именно она меня туда и пригласила. И Анастасию с тех лет я знаю - она тогда только начинала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня». С момента болезни Анастасии ее мать Валентина приняла на себя все заботы о больной дочери, и, поверьте, в ее возрасте это по-настоящему тяжело. И Насте, и ее матери желаю здоровья и долголетия.

- У Анастасии сильная тяга к жизни, - заявил «КП» знакомый актрисы, режиссер телеканала «Россия 1» Андрей Пастушный. - О ее состоянии мои знакомые - близкие к ней и ее мужу люди - недавно говорили, что все более-менее. Резких ухудшений нет, некая относительная стабильность сохраняется. Анастасия меня поражает своей силой воли. Помню, Жанна Фриске, которую я тоже знал, при таком же диагнозе сгорела очень быстро. Я понимаю, что муж Анастасии и ее мама окружили ее своей заботой, но все-таки без ее личной мощной тяги к жизни она бы не справилась с недугом. Это и врачи отмечают.

- Мне передавали, как Анастасия не так давно, в период заметного улучшения, сказала родным: «Так хочется еще пожить!» И вот этим все сказано! - уверен режиссер Демидов.