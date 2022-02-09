Тайваньский уфолог представил доказательства жизни на Марсе

На снимках NASA рассмотрели силуэт марсианина. Фото: ufosightingsdaily.com

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг убежден, что нашел 100%-ное доказательство жизни на Марсе. Причем не просто жизни, а разумной.

Такой вывод он сделал на основании изучения сделанного американским космическим агентством (НАСА) снимка поверхности Красной планеты. Об этом сообщило британское издание Mirror.

Согласно выводам Уоринга, фигура на камне, попавшая в объектив, - не что иное, как инопланетянин, внимательно наблюдающий за марсоходом.

– Все знают, что я люблю просматривать фотографии НАСА. Что ж, я наткнулся на кое-что уникальное - что-то, что является доказательством существования разумной жизни, – заявил уфолог.

Кроме того, он даже назвал рост инопланетного существа, которого он назвал «человеком» – около одного фута (примерно 30 см), а также разглядел, что у него редкие волосы, розоватая кожа и нечто похожее на рюкзак на плече.

Ранее Уоринг уже «находил» корабль инопланетян на Луне, башню на спутнике Сатурна, место крушения НЛО на Марсе и множество других подобных вещей.

По убеждению Уоринга, являющегося сторонником теории заговора, одной из истинных целей американцев является сокрытие от землян инопланетного присутствия в ближнем космосе.