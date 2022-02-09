Грабители с битами избили директора магазина накануне её дня рождения

Кассиршу Людмилу Вяткину грабители убили на месте. Фото: Александр ГЛУЗ

Поздним вечером 8 февраля сетевой магазин в селе Новопетровское в Подмосковье как обычно завершил свою работу. В магазине после закрытия оставалась 51-летняя кассир Людмила Вяткина, директор Наталья Пашкова и её супруг Сергей, который заехал забрать жену после работы. На следующий день Наталье исполнялось 43 года, женщина готовилась ко дню рождения. Муж собирался ей в этом помочь. Директор с кассиром считали деньги в кассе, закрывали рабочую смену и вскоре должны были разойтись по домам.

Но ворвавшиеся в магазин грабители в масках разрушили все планы. Четверо мужчин с битами стали избивать оставшихся в магазине сотрудников. Людмила Вяткина скончалась на месте, а Наталья и Сергей попали в больницу с тяжелыми травмами. Нападавших уже задержали, сейчас по делу ведётся следствие. Пострадавших опрашивают оперативники.

Директор магазина Наталья и ее супруг Сергей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

kp.ru удалось связаться с родственниками директора и её супруга.

— Наталья моя мачеха, жена моего отца. Они оба сильно пострадали. У Натальи сегодня день рождения. Мы собирались отмечать его ближе к выходным, когда у нее будет больше свободного времени. Но сейчас они с папой проходят лечение, у них множество травм, им наложили швы. Состояние после такого происшествия оставляет желать лучшего. Врагов у них никогда не было, каких-то конфликтов тоже. Это могли сделать только неадекватные люди, — возмущается Татьяна (имя изменено), падчерица Натальи.

Кроме того, девушка надеется, что за убийство Людмилы и причинение вреда её семье, преступников накажут по всей строгости закона. Татьяна рассказала, что у них в селе все знали Людмилу как добрую и отзывчивую женщину.

Задержанные, которых подозревают в причастности к ограблению магазина. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

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