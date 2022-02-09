Миллиардера Алексея Шепеля, устроившего ДТП на Рублевском шоссе, в этом году восемь раз ловили на превышении скорости

Восемь случаев превышения скорости, несоблюдение требований дорожной разметки и отсутствие ОСАГО обнаружили столичные полицейские, когда проверили по базам предполагаемого виновника крупной аварии - миллиардера Алексея Шепеля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Восемь случаев превышения скорости, несоблюдение требований дорожной разметки и отсутствие ОСАГО обнаружили столичные полицейские, когда проверили по базам предполагаемого виновника крупной аварии - миллиардера Алексея Шепеля.

ДТП произошло днем 8 февраля на Рублевском шоссе, привело к перекрытию трассы и многокилометровым пробкам. Но главное: в столкновении девяти машин серьезные травмы получили четыре человека, в том числе и сам бизнесмен.

По предварительным данным, «Мерседес» Шепеля ехал по Рублевскому шоссе по крайней левой полосе, потом пошел на перестроение, но крайне неудачно Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По предварительным данным, «Мерседес» Шепеля ехал по Рублевскому шоссе по крайней левой полосе, потом пошел на перестроение, но крайне неудачно: сначала он протаранил один «Фольксваген», потом второй, далее «собрал» еще несколько машин: «Ларгус», KIA, три «Тойоты» и еще один «Мерседес».

В больницу попали четверо. Таксист Роман Г., госпитализирован с переломами таза и позвоночника, его пассажирка Анастасия К. – с тяжелой сочетанной травмой, за жизнь 20-летней девушки продолжают бороться врачи. 49-летняя владелица автомобиля «Тойота Витц» долго не сможет подняться с постели: кроме травмы головы, у нее диагностированы множественные переломы ребер, а также повреждение костей таза.

ДТП произошло днем 8 февраля на Рублевском шоссе, привело к перекрытию трассы и многокилометровым пробкам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Обследовали медики и предполагаемого виновника аварии. Вчера он заявил корреспонденту РИА-Новости, что попал в больницу в тяжелом состоянии с инфарктом. Неужели именно сердечный приступ стал причиной аварии? Эту версию предстоит еще тщательно проверить.

Однако, по данным собственных источников kp.ru, при поступлении именитого пациента медики проблем с сердцем не заметили и диагноз поставили иной: травма головы и… пневмония.

В больницу попали четверо. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Что именно произошло 8 февраля на Рублевском шоссе, теперь предстоит выяснить полицейским. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но конкретных фигурантов в нем пока нет.

Зато, по сведениям источников kp.ru, на миллиардера составили протокол по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ – за отсутствие ОСАГО. Впрочем, штраф за страховку обойдется Алексею Шепелю в 800 рублей, а может, и дешевле – если оплатит его в течение 20 дней после вынесения постановления.