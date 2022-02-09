На юге России заработает Единая ипотека: кредит можно получить под 2,5% – 3,5%

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В регионах Южного федерального округа (ЮФО) заработает Единая ипотечная программа. Ее запуск в Ростовской области запланирован на I квартал 2022 года. Это первый в ЮФО регион, с которым институт развития ДОМ.РФ подписал соглашение о присоединении к Единой ипотеке. С Краснодарским краем, Астраханской и Волгоградской областями такая возможность обсуждается.

Об этом сообщил на конференции «Развитие жилищного строительства в ЮФО» руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Единая ипотечная программа объединяет федеральные и региональные меры поддержки. В Южном федеральном округе, особенно в Краснодарском крае и Ростовской области, пользуются большим спросом федеральные программы льготной ипотеки на новостройки (ставка не более 7%) и семейной ипотеки (ставка не более 6%). Многодетные семьи (трое детей и больше), которые берут ипотеку, имеют право еще и на дополнительную выплату в 450 тысяч рублей – на погашение части кредита. Это тоже федеральная программа. Оператором по ним выступает ДОМ.РФ.

В ЮФО есть и ряд региональных программ для некоторых категорий граждан. Например, для работников медицинских и образовательных учреждений, молодых семей и т. п. За счет регионального бюджета субсидируется часть ипотечной ставки. Сейчас в Южном федеральном округе действуют 33 ипотечные программы, по которым жители получают единовременную субсидию на первоначальный взнос или ежемесячную – на погашение процентов по кредиту.

– Механизм Единой ипотечной программы позволит предлагать в регионах более выгодные условия кредитования для отдельных категорий граждан и увеличить количество семей, получивших помощь, – рассказал Сергей Овсянкин.

То есть, в зависимости от региона и категории граждан, ипотека может стать доступной без лишней бюрократии по ставке в 2,5% – 3,5%. Вся информация будет в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).

Возможность присоединиться к программе Единой ипотеки получат все банки, которые пожелают. Это позволит создать равные условия для кредитных учреждений и повысить конкуренцию.

Помимо Ростовской области, ДОМ.РФ уже подписал соглашения о сотрудничестве по Единой ипотечной программе с Белгородской, Иркутской и Архангельской областями, республиками Тыва и Алтай.