Балкона нет, а где хранить лыжи: москвичи массово берут кладовки в аренду

В столице почти в каждом районе можно найти склады для временного хранения вещей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи довольно часто решают дефицит пространства в квартире за счет подъезда. Выносят туда все ненужное – велосипеды, консервацию, ведра, тумбочки. Кто-то отгораживает место металлической решеткой, а кто-то стеной со стальной дверью. В новостройках жильцам предлагают купить кладовку. Однако стоимость ее может достигать от 400 тысяч до 1,5 млн рублей. «КП» выясняла, выгодно ли вкладывать деньги или дешевле сдавать лыжи и шины на склад временного хранения?

Однозначного решения в пользу личной кладовки или сервиса по аренде склада нет. Делать выбор нужно, исходя из финансовых возможностей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Круглосуточные боксы для хранения

В столице почти в каждом районе можно найти склады для временного хранения вещей. Это большие здания, разбитые на небольшие пространства (ячейки - от 1 кв.м., кладовки - до 3 кв.м., боксы - до 5 кв.м., мини-склады - до 10 кв.м.).

- Можно сдать вещи на краткосрочное или длительное хранение – хоть на две недели, хоть на год. Если у человека появится больше вещей, то можно переехать в бокс большего размера и наоборот, чтобы не платить лишнего, - рассказывают в «Сити Склад».

Можно сдать вещи на краткосрочное или длительное хранение – хоть на две недели, хоть на год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что люди сдают на хранение?

- Мы не спрашиваем, но чаще это сезонные вещи – зимняя резина, мебель, верхняя одежда, лыжи, велосипеды. Склады стали пользоваться большим спросом во время пандемии. Люди перебрали шкафы и привезли сюда в коробках ненужную одежду, книги. Одна женщина привезла фортепиано.

- Для музыкального инструмента нужен особенный температурный режим…

- Как раз для этого соблюдается правильный микроклимат - 20-23 градусов, проводится регулярная уборка. Это сухое проветриваемое помещение.

Если у человека появится больше вещей, то можно переехать в бокс большего размера и наоборот, чтобы не платить лишнего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А прийти за своими вещами человек может в любое время суток?

- Да. Человек получает ключ и имеет право приходить неограниченное количество раз, забирать или добавлять вещи.

- Еще никто не додумался организовать в одной из кладовок гардеробную?

- Нет, но для девушек с большим гардеробом стало бы актуально. Были случаи, когда интересовались, можно ли обустроить кладовку (поставить диван, шкаф) и жить в ней, но все же это склад для вещей.

Разместить вещи можно как угодно - высота боксов 3 метра. Никто требовать порядка и красоты не будет. Для удобства использования могут предоставить стеллажи для размещения коробок. Минимальная ячейка - 1 кв. метр обойдется 1300 рублей в месяц, остальные уже напоминают полноценные комнаты - до 30 кв. метров.

Балкон не нужен, берем кладовку

Растет и тренд на кладовки в новостройках. Сейчас их создают почти в каждом четвертом строящемся доме в Москве. Их надобность обоснована сокращением средних площадей квартир, возникновением пандемии и удаленного формата работы. К тому же выросли цены на жилье – люди стали покупать небольшие квартиры.

- Сегодня кладовки очень востребованы, особенно после заселения дома, когда все обустроили свой быт и встает вопрос с хранением сезонных вещей, таких как автошины, лыжи, велосипеды, - говорит Валерий Кочетков, директор департамента новостроек Инком-недвижимость.

Причины понятны – люди не хотят нагромождения в комнатах, не хотят превращать балкон в склад. К тому же многие новые дома строят без балконов – и хотел бы поставить туда велосипед, самокат, набор с инструментами, но не получится.

- Так исторически сложилось, что большинство из нас балконы и лоджии используют не по назначению. Климатические условия тоже не способствуют использовать их в полной мере. Многие застройщики уловили этот тренд и предлагают не переплачивать за «квадрат» балконов и попросту проектируют дома без этих элементов. Планировки стали более функциональными для жилья, но в них не находится мест для хранения. Для этих целей проектируются отдельные кладовые помещения на -1 этаже, - рассказывает Валерий Кочетков.

Разместить вещи можно как угодно - высота боксов 3 метра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно из-за того, что в новостройках последних 5-7 лет балконов становится все меньше или их нет совсем, или они заменяются небольшими французскими балконами, вырос спрос на кладовки. К тому же из-за пандемии балконы стали местом работы или отдыха, то есть у них резко сменился функционал. Соответственно, вещи, лежавшие там, нужно было куда-то переносить, для чего и понадобились кладовые.

- Дома без выступов (балконов) - это в определенной степени архитектурный тренд. Здание имеет единую форму. К тому же иногда лоджии просто «утоплены» в квартиру. Также нужно отметить, что дома, возводящиеся за счет государства, то есть типовые серии, по-прежнему строятся с балконами, - отметил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

Дорого, но без «соседских войн»

Москвичам при покупке квартиры сразу предлагают приобрести парковочное место (около 3 млн рублей), кладовку (около 700 тысяч рублей). Некоторые банки даже готовы дать кредиты на покупку таких пространств. Сами жильцы перепродают их, когда нет надобности – не стало машины или барахла.

- Кладовки стали появляться с 2010 года, сначала в жилых комплексах класса бизнес, а сейчас можно встретить и в стандартных новостройках, - рассказывает Николай, агент по недвижимости. - В среднем квадратный метр стоит 80-120 тысяч рублей. Застройщики предлагают кладовки по 3, 5, 7, 10 квадратных метров – цены от 370 тысяч до 1,5 млн рублей. Бывает неудачное расположение – на подземных этажах, в нескольких домах бывали подтопления. Лучше, когда кладовка на том же этаже, где и квартира у человека, но так располагают только в элитных домах – около 4% от всей недвижимости.

Застройщики говорят, что некоторые клиенты отказываются от покупки кладовки, обосновывая дороговизной, но позже начинаются «соседские войны». Детскими колясками, велосипедами заставляют коридоры, но не учитывают противопожарные нормы, по которым нельзя складировать что-то на путях эвакуации. Тем более запрещено выстраивать стены или ограждения. За незаконную перегородку в подъезде выпишут денежный штраф.

Растет и тренд на кладовки в новостройках. Сейчас их создают почти в каждом четвертом строящемся доме в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Что дешевле: кладовка или склад для хранения вещей?

Для хранения инструментов, велосипеда, автомобильной резины и детской коляски будет достаточно кладового помещения 4 кв. метров:

- купить такую можно ориентировочно за 638 тысяч рублей,

- арендовать – за 5000 рублей в месяц, за 60 тысяч рублей в год, 600 тысяч рублей за 10 лет.

Однозначного решения в пользу личной кладовки или сервиса по аренде склада нет. Делать выбор нужно, исходя из финансовых возможностей.

- С одной стороны выгоднее покупать свою кладовку. Стоимость квадратного метра кладовой от 50 до 70% от стоимости «квадрата» в квартире, плюс при покупке квартиры и кладовки одновременно на последнюю дают хорошие скидки, - говорит Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. - Но у покупателя может и не быть лишних средств на кладовую, особенно когда жилье приобретается в ипотеку. Тогда можно подумать об аренде. Как инвестиция это довольно интересная история, потому что кладовые всегда пользуются спросом, а их окупаемость составляет от 5 до 6 лет.