Неожиданный вывод экспертов: Россиянин выпивает в среднем бутылку водки за две недели

За прошлый год россияне выпили в общей сложности 1,56 млрд литров водки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двадцать семь бутылок водки в год - это много или мало? Правильный ответ - средне! Именно столько выпивает среднестатистический взрослый россиянин. Об этом говорит исследование Высшей школы экономики. Аналитики изучили данные Росстата и Росалкогольрегулирования и выяснили, что за прошлый год россияне выпили в общей сложности 1,56 млрд литров крепкого алкоголя. В переводе на поллитровки это 3,12 млрд бутылок. Заглянем в данные того же Росстата и увидим, что примерно 114 млн россиян оставили за спиной критичный для кассира рубеж в 18 лет. Делим одно на другое и получаем ту самую среднюю цифру в 27 бутылок на брата в год. Иными словами, среднестатистический россиянин выпивает поллитра водки за две недели. А вовсе не за завтраком, как считают некоторые иностранцы!

В ЕВРОПЕ ПЬЮТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Вот и руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверяет, что цифра эта вполне нормальная, плюс-минус. Но добавляет: с учетом «некрепкого» алкоголя на самом деле выпили мы гораздо больше! И приводит свою, более детальную статистику залитого за всероссийский воротник в 2021 году:

- 1,1 млрд литров крепкого алкоголя, 8 млрд литров пива, 1,1 млрд литров винодельческой продукции и около 100 млн литров слабоалкогольных напитков, - перечисляет Вадим Дробиз. - Но в переводе на душу населения это меньше, чем в Западной Европе. Там в питии преуспели в разы.

- Неужто у них жизнь тяжелее? – спрашиваю.

- Нет, просто алкоголь дешевый, а зарплаты выше. Ну что такое бутылка вина за 1,5 евро при пособии по безработице в 700 евро? Копейки!

- И все же сколько выпивает в среднем один россиянин?

- В год на одного приходится 50 литров пива, 7,5 литров крепких напитков, и примерно столько же вина. Но в советское время было 28 литров вина. Сейчас мы его заменяем пивом.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ «ПУЗЫРЬ» - ПАЛЕНЫЙ

Еще один интересный вывод из того же исследования: по данным Высшей школы экономики, в прошлом году 27% всего проданного крепкого оказалось контрафактом. Это 611 млн бутылок, больше пяти на каждого пьющего и трезвенника!

По этому поводу в исследовании говорится: «Расчеты показывают, что на протяжении последних лет продажи крепких алкогольных напитков (в розничной торговле и в общественном питании) остаются существенно выше легального предложения продукции». Проще говоря, исследователи намекают, что контрафакт продается не в подворотнях, а в «настоящих» торговых точках.

- На сегодня ежегодно порядка 90 млн декалитров (900 млн литров. - Ред.), например, водки производится и продается легально. А около 30 млн декалитров контрафакта, суррогатов и самогона продается нелегально. Поэтому уровень легальности рынка составляет порядка 69 процентов, - приводит свои, еще более тревожные данные президент Союза производителей алкогольной продукции и вице-президент корпорации «Русский стандарт» Игорь Косарев. - В лицензированных супермаркетах известных сетей суррогата нет, а если придете в сельский магазин, у которого нет лицензии, или в киоск на провинциальном рынке, то там гарантировано купите фальсификат, причем произведенный кустарным способом.

А еще, как мне рассказал еще один эксперт, попросивший не афишировать его имя, в общий оборот нелегального алкоголя входят продажи мимо касс. По факту это означает следующее. Примерно 8-10 процентов крепкого алкоголя списывается на складах. Заявляют, что эта часть продукции уничтожена. А на самом деле ее продают без чеков, чтобы уйти от налогов. Так как эта продукция была произведена легально и за нее уплачен акциз, то это не вызывает тревоги у проверяющих органов. Такой алкоголь продают в ресторанах, барах, нелицензированных магазинах, интернете.

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