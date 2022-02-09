На дочь солиста Jah Division напали в продуктовом магазине

Свидетели конфликта, звонившие в полицию, настойчиво просили стражей порядка приехать, как можно быстрее: во “Вкус-Вилле” драка, у мужчины нож! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перепалка с неизвестной девушкой дорого может стоить 19-летнему москвичу Даниилу Ф. История умалчивает, что не поделил молодой человек с покупательницей, но закончилось все рукоприкладством.

У страха глаза велики, и свидетели конфликта, звонившие в полицию, настойчиво просили стражей порядка приехать, как можно быстрее: во “Вкус-Вилле” драка, у мужчины нож!

На место ЧП направили сразу две патрульные машины, но их ждал сюрприз. Точнее, даже два. Во-первых, никакого ножа вроде как не было. А во-вторых, пострадавшей оказалась... Людмила Моралес - дочь солиста Jah Division.

- По ее словам, у нее была словесная перепалка с неизвестным ей парнишкой, который ее сначала оскорблял, а потом перешел на нецензурщину, а завершении ударил ее сначала ладонью по щеке, а потом - кулаком в лицо, - рассказали корреспонденту kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Пострадавшая заявление написала, но от госпитализации отказалась.

По горячим следам полицейские задержали сразу двух подозреваемых. Были ли они вместе и знакомы ли между собой, ясно будет позже.

Пока что стражи порядка считают, что на Людмилу Моралес напал все же Даниил Ф. Ранее он был судим за воровство, в ближайшее время может вновь попасть под статью. Пока что на него составили протокол за мелкое хулиганство. Вопрос об уголовном преследовании будет решаться после того, как станет ясно, насколько серьезные травмы получила потерпевшая.

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