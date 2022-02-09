В новом проекте радио «Комсомольской правды» «Сны моей страны» мы попытаемся растолковать сны наших слушателей и даже предсказать будущее. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дмитрий Менделеев увидел во сне периодическую систему химических элементов, а Александр Грибоедов — сюжет комедии «Горе от ума». В новом проекте радио «Комсомольской правды» «Сны моей страны» мы попытаемся растолковать сны наших слушателей и даже предсказать будущее.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснили, какие сновидения чаще всего посещают наших читателей.

Оказалось, что почти половина опрошенных считает свои сны бессвязным хаосом и не может описать, что именно им снится. Так ответили 40% респондентов.

Каждый четвертый опрошенный отметил, что во сне им обычно видится то, что больше всего волнует, прошлые или текущие проблемы, ситуации, которые никак не получается разрешить.

«Когда у меня есть проблемы, трудно решаемые задачи, тогда снятся кошмары, могу и закричать во сне. Когда проблемы уже решены, тогда снится, что я летаю или легко и быстро плаваю», - рассказывает один из участников исследования.

Что чаще всего снится россиянам. Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Еще 18% россиян видят во снах своих родных и друзей. Многим во сне являются умершие родственники.

8% опрошенных заявили, что им часто снятся кошмары или простоя эмоционально тяжелые сны:

«Мне часто снятся войны и смерть»;

«Снится прошлое. Нерадужные сны».

А вот еще 8%, наоборот, сообщили, что в основном им видится что-то светлое и приятное.

Оставшиеся 2% опрошенных выбрали вариант «другое». Лидером в этой категории стали вещие сны, предупреждения и предсказания будущего. Также участники опроса рассказали, что во сне их кто-то преследует, некоторые прыгают или падают, кто-то летает или плавает, также распространенными снами стали видения космоса или моря.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.