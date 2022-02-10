«Умные» шприцы обезопасят и пациентов, и врачей

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Шприцы являются прямыми разносчиками разрушительных инфекций, таких как ВИЧ и гепатит B и С. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает запретить использование обычных одноразовых шприцев и перейти на их «умные» аналоги.

ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ К СРОЧНЫМ МЕРАМ

В результате инъекций, проводимых в медицинских (!) целях, ежегодно в мире 1,67 миллионов людей заражаются гепатитом B, 315 120 гепатитом С и 33 877 вирусом иммунодефицита человека. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Получается, что любой человек может схватить очень опасный вирус, просто придя в районную поликлинику!

Причем, риску подвергаются не только пациенты, но и врачи. Кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург отделения хирургической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава РФ Андрей Кузин в 2019 году написал статью «Самотравмирование нестерильной инъекционной иглой», в котором поднял эту проблему. Он приводит такую статистику: в США ежегодно регистрируется свыше 385 000 травм инъекционной иглой среди медработников. Оказывается, есть даже Международная ассоциация профилактики травмы острым инструментарием (ISIPS).

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) подчеркивает, что самый большой риск заражения ВИЧ инфекцией наблюдается среди употребляющих наркотики инъекционным путем. В России, кстати, статистика в первом полугодии 2021 года выглядит так: 28,9% новых заражений ВИЧ возникло из-за вкалывания наркотиков.

Почти семь лет назад, в 2015 году ВОЗ призвала мировую общественность и правительства всех стран обратить внимание на опасность инъекций и срочно принять меры. Были выделены четыре основные проблемы, угрожающие здоровью населения:

1. повторное использование приспособлений для инъекций;

2. случайные травмы медицинского персонала иглами во время проведения процедур;

3. небрежная утилизация использованных шприцев;

4. переизбыток назначения инъекционных препаратов в медицине.

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«УМНЫЕ» ШПРИЦЫ ИЗВЕСТНЫ С 90-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Первые три вызова было предложено решить через использование шприцев нового поколения с функцией предохранения от повторного использования (игла втягивается в колбу шприца после того, как лекарство полностью введено, а поршень ломается) и с функцией защиты от остро-колющих травм (после инъекции игла автоматически закрывается футляром или колпачком в целях защиты пользователя от случайного контакта). Существуют, кстати, и комбинированные модели.

У шприца с убирающейся иглой есть два основных преимущества. Во-первых, безопасность персонала. Пружинный ретракционный механизм обеспечивает автоматическое скрытие иглы после использования. Игла и все оставшиеся компоненты крови исчезают в колбе шприца и могут быть безопасно утилизированы без дополнительного разбора. Во-вторых, безопасность пациента. Недоступность иглы полностью исключает повторное использование шприца.

Немного истории. Саморазрушающиеся шприцы впервые начали использовать еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор технологии значительно развились. По инициативе ВОЗ усилиями международных организаций разработаны мировые стандарты качества (ISO) по изготовлению шприцев с защитой от повторного использования (в 2006 году) и с защитой от травм иглой (в 2012 году).

США, ЕВРОСОЮЗ И ДАЖЕ ПАКИСТАН

ВОЗ рекомендовала всем странам к 2020 году перейти на новые «умные» шприцы.

На законодательном уровне проблема травмирования медперсонала иглами впервые была затронута в 2001 году в США. Тогда был принят акт, который обязал все медицинские учреждения регулярно внедрять более безопасные и коммерчески эффективные устройства для инъекций. Так в стране началось массовое применение безопасных шприцев. Аналогичный акт был принят Евросоюзом в 2010 году, который обязал все страны к 11 мая 2013 года внедрить в медицинские учреждения практику использования устройств с встроенными механизмами защиты от травм остро-колющими предметами. Но, как известно, это сделать не удалось.

Из развивающихся стран, следующих рекомендациям ВОЗ, выделяется Пакистан. С января 2022 года правительство страны в качестве меры по борьбе с распространением ВИЧ ввело полный запрет на продажу обычных шприцев на территории страны. Чтобы стимулировать местных производителей переключиться на изготовления шприцев нового поколения, власти отменили налог с продаж и экспортные пошлины на этот вид продукции.

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РОССИЯ

Российская индустрия шприцев нового поколения находится в зачаточном состоянии. В 2019 году с участием Правительства был создан проект по строительству первого в стране завода по изготовлению безопасных шприцев. Более того, был назван и город (Бор Нижегородской области), и сумма инвестиций (3 миллиарда рублей), и даже компания (российско-китайская). Ведущие информагентства запустили новости с пометкой «срочно», но запуск производства до сих пор не состоялся.

При этом, в России проживает более миллиона ВИЧ инфицированных и более пяти миллионов больных гепатитом B и С, и болезни продолжают распространяться в том числе и через использование простых одноразовых шприцев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чтобы сократить развитие эпидемии, Дмитрий Давыдов предлагает запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через 2 года после издания соответствующего закона, и также запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения через 3 года после издания закона.

Аналитики считают, что в результате внедрения данного предложения в России существенно сократится число заражений инфекциями, передаваемыми через кровь; снизится уровень уязвимости медперсонала, что окажет положительное влияние на развитие медицины в целом; получит развитие новое импортозамещающее направление медицинской промышленности с созданием рабочих мест и привлечением капитала.

Но самый важный эффект – это сохранение жизни и здоровья тысяч граждан, подвергающихся риску из-за применения устаревших шприцев.

Немаловажную роль имеет и стоимость проекта. Еще в 2015 году цена «умных» шприцев была в два раза больше, чем у обычных. Однако эксперты прогнозируют стремительный рост рынка шприцев «третьего поколения»: с 16,9 миллиардов долларов в 2020 году до 27,9 миллиардов в 2025-м. Соответственно будет снижаться и себестоимость одного шприца.

Конечно, без помощи государства решение этого вопроса невозможно. Дмитрий Давыдов надеется, что государство поддержит данную инициативу, а также рассмотрит воплощение в реальность других его предложений.

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