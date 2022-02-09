Боевой генерал Громов ответил паркетному генералу Ивашову

Генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По соцсетям гуляет обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам России. Подписал документ председатель собрания генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов - человек в России известный, отличавшийся взвешенными оценками и патриотическим запалом. Но на сей раз его выводы и оценки удивили - это еще мягко говоря…

Чего стоят, например, вот такие утверждения из обращения Ивашова: "Группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют". Леонид Григорьевич, видимо, не в курсе, что США уже начали переброску в Польшу, Германию и Румынию почти 12 тысяч "элитных" вояк. Первые самолеты с солдатами и оружием приземлились… Интересно, для войны с кем, кроме России, они предназначены?!

Или вот такой опус Ивашова: "Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по – прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики…" Иными словами - Крым не наш, надо бы его вернуть Украине, потому что международное сообщество против. А это уже выступление против территориальной целостности Росси, между прочим…

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Примеров еще много.

Но вот что ответил Ивашову знаменитый боевой офицер, генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов.

(Письменный ответ генерала имеется в редакции KP.RU. Приводим его полностью)

«Чего не хватает бывшему «министру иностранных дел» Минобороны России?

Чувствуется, что в воздухе запахло весной. Уже у многих наступает сезонное обострение и, как мы видим, не только у главкома НАТО (будущего банкира в цветущей Норвегии) и других политиков в Европе и за океаном, но и у нас в России.

Мне на днях на глаза попало обращение Общероссийского офицерского собрания, подписанное генерал – полковником Ивашовым Л.Г.

К участникам этого «собрания», то есть офицерам, у меня вопросов нет, ибо не сомневаюсь, что таковых в этой организации (реально – бумажной) нет, кроме тех, которые работают в аппарате генерала Ивашова, да и к самому Леониду Григорьевичу тоже пожалуй нет, потому что для меня такие личности всегда были понятны, поскольку его служба проходила, как правило, в хороших, нормальных кабинетах с надраенным до блеска паркетом и обязательно рядом со своим высокопоставленным шефом и постоянными командировками то в ГСВГ (группа советских войск в Германии), то в СГВ (северная группа войск СССР, находившаяся в Польше), то в ЮГВ (южная группа войск СССР, находившаяся в Болгарии) во Францию, США, Германию и другие страны. В течение этой ухоженной жизни и образ его мыслей скорее всего резко стал отличаться от обычных трудяг – офицеров, посвятивших себя служению родному Отечеству, сменивших десятки гарнизонов, расположенных и на Камчатке, и на Дальнем Востоке, и в республиках Средней Азии и прошедших войну в Афганистане и так далее и тому подобное.

Так вот, обращение этого господина с точки зрения моей и многих тысяч офицеров и просто граждан Российской Федерации, любящих всем сердцем свою Родину, есть не что иное, как провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в стране. Понятно, что годы берут свое и старческое брюзжание является основным способом выражения своих мыслей, но это не должно означать, что господин Ивашов Л.Г. является истиной в последней инстанции. Не приведи Господь!

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