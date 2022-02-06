«Джавелин» против «Корнета»: кто сильнее?

Американский "Джавелин" - убийца танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские «Джавелины» все чаще мелькают в степях Украины. В войсках незалежной с трепетной радостью принимают эти подарки из-за океана. Иногда по этому поводу даже «врезают гопака» возле военно-транспортных самолетов США, доставляющих в Киев новые партии такого оружия. А самые хвастливые вояки заявляют, что «ця зброя краща, чим у москалив». И называют красивое имя главного соперника «Джавелина» - нашего противотанкового комплекса «Корнет». О том, кто из них сильнее, можно спорить бесконечно. Украинцы импортные комплексы называют «спасением, защитой и оружием, способным изменить ход боевых действий».

Но для начала давайте сопоставим тактико-технические характеристики «убийц танков» (да и другой бронетехники).

*Все данные взяты из официальных российских и американских источников

Однако эта сравнительная таблица лишь в общих чертах дает представление о тактико-технических характеристик противотанковых ракетных комплексов. Есть еще много других любопытных данных, которые помогают при сопоставлении лучше увидеть качества и возможности «Джавелинов» и «Корнетов». Потому давайте послушаем спеца.

Андрей ВЛАСОВ, полковник, военный эксперт, участник боевых действий в Сирии:

- «Джавелины» - серьезное, но и капризное оружие оружие. Его головка самонаведения требует специальной подготовки перед пуском. У нашего «Корнета» такой заморочки нет. Если у нас оператор как только видит цель, нажимает на кнопку и ракета пошла, то у “Джавелина” перед пуском надо порядка 30 секунд, чтобы головка самонаведения охладилась, чтобы она была готова сопровождать цель и наводить на нее ракету.

Но и это еще не все. Головка самонаведения "Джавелина" чувствительно к помехам - мощная дымовая завеса или специальная металлизированная аэрозоль ослепляют «умную американскую ракету».

Говорю это вам, как «практик».

ПТРК FGM-148 Javelin американского производства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У «Корнета» же наведение идет с помощью лазерного луча с пусковой установки на датчик в хвостовой части ракеты, и полет можно скорректировать в любой момент, и помехи не страшны. Да и в целом «Корнет» эффективнее и технологичнее. Он превосходит «Джавелин» почти по всем параметрам. А самое главное - у «Корнета» него и дальность поражения цели, и бронепробиваемость больше.

Для борьбы с активными системами защиты, которыми оснащаются танки, в самоходных вариантах «Корнета» предусмотрен режим "тандем": выстреливаются две ракеты с разницей меньше секунды и, если первая ракета снимает активную защиту, то вторая пробивает броню голого танка.

В 2017 году в провинции Алеппо в Сирии мои бойцы с помощью «Корнетов» намолотили немало боевых машин, бронеавтомобилей и джипов.

Противотанковый ракетный комплекс второго класса «Корнет» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вы посмотрите на стоимость «Джавелинов»! Это же самый дорогой противотанковый ракетный комплекс в мире. «Корнет» же дешевле примерно в 7 раз, и при этом куда эффективнее.

Американцы ловко «кидают» украинцев, поставляя им дорогущие «Джавелины» но далеко не новейшего поколения, а те, у которых вот-вот закончится гарантийный срок эксплуатации. Их боеспособность уже вызывает сомнение у украинских военных. Особенно после позорного случая, когда во время показа «Джавелина» президенту Украины Владимиру Зеленскому комплекс не сработал и ракета не вылетела. Видимо, таким образом американцы решили утилизировать старье.

Наш «Корнет» поражает всю линейку современных танков и бронированных машин (в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты), фортификационные сооружения, живую силу в укрытиях и даже малоскоростные низколетящие цели во всех условиях боевого применения. Такой универсальности у «Джавелина» нет. Да и для защиты от него достаточно оборудовать бронеобъект защитными экранами в виде металлической решетки или сетки.