Псевдопатриоты критикуют МИД, а когда он реально помогает — не проронят и слова похвалы

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нашу оппозиционную публику можно разбить на два лагеря. Первый — это либералы всех цветов радуги. Они бичуют сталинизм — и одновременно требуют уважать ленинско-сталинские границы Украины. Они кричат об «угрозе свободе слова» — и рукоплещут запрету RT в Германии. 25 лет назад они поддерживали кавказских сепаратистов в «Ичкерии» — а сейчас радуются украинской борьбе с «сепарами» из ДНР.

Как комнатные собачки, они могут существовать лишь внутри изолированного мирка околоиноагентских канальчиков и радиостанций — но вообще-то любой человек не из тусовочки, услышав их, лишь покрутит пальцем у виска: «демшиза» (уж простите за жёсткое слово).

А вот второй лагерь — более интересный. Это «рассерженные патриоты» самого разного толка: от леваков-фанатов СССР до псевдорусских националистов. Они точно так же недовольны Россией — только критикуют с как бы «государственнических» позиций. В 2014 году мы вернули Крым — «а надо было дойти до Днепра». Но если бы мы дошли до Днепра — уверяю, они бы кричали: «зрада, надо было идти до Збруча».

Они требуют от России быть «ещё более жёсткой» — и одновременно причитают, «почему нас в мире не любят». Они регулярно скорбят, что МИД РФ «всё слил» — и в упор не хотят видеть хотя бы события осени 2020 года, когда Москва одной дипломатической игрой остановила войну в Закавказье, да ещё и разместила в Карабахе свой — уже второй в регионе — военный контингент.

То есть псевдопатриоты мыслят теми же взаимоисключающими параграфами, что и либеральная «демшиза». И осмысленный диалог почти невозможен ни с первой группой, ни со второй. Ну вот начинаешь рассказывать с цифрами и фактами: смотрите, все западные лидеры — от Анналены Бербок и Виктора Орбана до Эммануэля Макрона — наперебой летают в Москву; все восточные лидеры почитают за честь встретиться с нашим президентом — а вам всё мало и мало. Даже хэш-тег запускали в телеграме: «ПоговоримПроМИД» — со знаком минус, конечно.

Что же — давайте поговорим. В конце концов, сегодня — День дипломатического работника, а мы о своих заслугах — не в пример американцам — рассказывать не умеем. Хотя вспомнить есть что.

2019 год. Моя коллега, экс-журналистка «КП» Юлия Юзик, по неизвестным причинам схвачена в Тегеране местными спецслужбами. Посольство РФ в Исламской Республике немедленно начинает борьбу за соотечественницу. В Москве посла Ирана вызывают «на ковёр» в высотку на Смоленской площади.

При этом Исламская Республика — весьма своеобразный партнёр. В 2007 году она при похожих обстоятельствах, по подозрению в шпионаже, арестовала на своей территории американского агента ЦРУ (настоящего) по имени Роберт Левинсон. Освободить своего человека Штаты так и не смогли; сейчас он, вероятнее всего, умер в иранской тюрьме.

А вот мы Юлию Юзик из Тегерана в итоге вернули, о чём сайт kp.ru подробно писал.

Далее. 2020 год. Моя знакомая, русская немка с гражданством РФ и ФРГ, приезжает в Москву. И — ой: непоседливый сын случайно рвёт её паспорт, делая оный недействительным. Молодая женщина в панике. Надо получать новый. Но её не принимают ни в МФЦ, ни в МВД — подавайте анкету, мол, по месту жительства. То есть в Германии. Для возврата в которую нужен — правильно, паспорт.

Ладно, мы — по своим журналистским каналам — обращаемся в МИД. И чудо, документ ей моментально восстанавливают, радостная соотечественница спешит на европейскую родину. Фамилию её я не привожу — она работает помощницей у одного немецкого депутата, а любой намёк на «связи с Россией» сейчас может вызвать нездоровый интерес у спецслужб ФРГ.

2021 год. Турист из России Максим Лымарь приезжает в Узбекистан. На досмотре таможня обнаруживает у него в багаже запрещёнку… нет, не то, о чём вы подумали, — дрон для съёмки достопримечательностей с высоты птичьего полёта. Просто так провозить такие устройства в солнечную республику запрещено, Лымаря задерживают, грозит до трёх лет тюрьмы. Но вмешивается наше посольство — россиянина отпускают, он возвращается домой.

Всего три истории. Однако при желании таковых можно вспомнить и 33, и 333. Можно вспомнить посла России в Джибути Михаила Голованова, который периодически, в буквальном смысле подвергая жизнь риску, ездит в соседнее Сомали (в самом опасном государстве мира нашего посольства нет, а выполнять консульские функции, а заодно и держать руку на пульсе, кому-то нужно).

Или посла России в Британии — Андрея Келина, который умудряется публиковать свои колонки в крупнейших британских СМИ, прорывая медиа-пузырь и отстаивая нашу точку зрения на международную политику. Или десятки других дипломатов, для которых слова «Бог и Родина» значит больше, чем что бы то ни было.

С профессиональным праздником, дорогие коллеги!