Журналистка Юлия Юзик освобождена из Ирана и вернулась домой

Некоторые истории бывают со счастливым концом. Журналистка Юлия Юзик, 2 октября арестованная в Тегеране, наконец-то освобождена и доставлена в Россию. Что она делала в одном из самых закрытых государств мира и почему её схватил сам КСИР (Корпус стражей исламской революции, ведущая спецслужба в стране) — до сих пор не ясно.

При этом Тегеран — вернее, разные силы на его политическом поле — откровенно путались в версиях. Вначале утверждали, будто женщину подозревают в «шпионаже на Израиль» (весьма тяжкое обвинение, учитывая, что Тель-Авив — главный враг страны аятолл после Вашингтона; Иран, впрочем, отвечают им такими же «тёплыми» чувствами). Потом — что «проверяют правильность документов», по которым Юзик въехала, и это, мол, не арест, а просто «беседа». Её «скорое освобождение» то подтверждали, то опровергали.

Но теперь всё позади, и редакция «Комсомольской правды» ликует: в начале нулевых Юлия работала в «КП», где написала немало прекрасных заметок и репортажей. Потом, правда, увлеклась исламом (в самых радикальных формах), написала документальную книгу «Невесты Аллаха», где, по мнению ряда критиков, оправдывала женщин-шахидок (смертниц), совершавших в нашей стране теракты.

Книгу эту с удовольствием перевели и издали в нескольких зарубежных странах — смотрите, мол, как же страшно в России жить. А во время командировок по Северному Кавказу (из «КП» Юлия к тому времени уже ушла) — её задерживали правоохранители. Что, учитывая, скажем так, сферу интересов — отнюдь не удивительно.

Наконец, в 2016 году, позиционируя себя как «защитницу прав мусульман», Юлия безуспешно баллотировалась в ГД РФ от Дагестана. Поддержку ей оказывали ультралиберальные общественные организации, близкие к одиозному лондонскому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Юлия Юзик на презентации своей книги "Невесты Аллаха", 2003 год. Фото Василия Смирнова/ТАСС

Несмотря на столь специфические взгляды иранской узницы, российское государство осталось верно принципу «своих не бросаем»:

— Мы прилагали все возможные усилия, находились в постоянном контакте с иранскими партнерами, задействовали все доступные каналы связи, — рассказал «КП» пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

— Известно только то, что утром в Москве её встретили в аэропорту (кто конкретно — не знаю), ускоренно провели через паспортный контроль — в обход зоны «для обычных людей» — и потом отвезли домой, — рассказал нам бывший муж Юлии — Борис Войцеховский. — Сейчас она дома, я с ней не общался, телефон отключен. Зато дети рады: слава богу, что всё обошлось. Ведь были прогнозы, что дело может затянуться на месяц-полтора, и то и дольше… Каких-либо версий произошедшего у меня нет.

КАКИЕ ЕСТЬ ВЕРСИИ

1. Увлечение радикальным исламизмом до добра не доведёт

Иран — хоть и исламская республика, но религиозный радикализм не приемлет. И остаётся, наверное, самой стабильной страной на всём Ближнем и Среднем Востоке. Со сторонниками ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка — ред.) тут разговор короток. А тут, значит, женщина с книгой о шахидках и интересу к радикальному исламу в багаже…

Версия интересная — однако не объясняет, почему же тогда Юлия в 2017 году около четырёх месяцев работала в Тегеране (!) в одном из местных СМИ («КП» предполагает, что это мог быть иранский иновещательный госканал Presse TV — ред.). За это время её взгляды и пристрастия должны были хорошо изучить.

2. Опасные связи

Как рассказал «КП» источник, близкий к МИДу, в недавнем прошлом Юлия имела тесные контакты с одним из иранских дипломатов, работавших в Москве. Этот же человек, возможно, и оказал ей протекцию на трудоустройство в тегеранское СМИ два года назад.

В дальнейшем он получил серьёзное повышение, вернулся на родину — и, возможно, сейчас Юлия отправилась в «романтическое путешествие» именно к нему. (То, что Юзик ехала в Тегеран именно к некоему мужчине-знакомому, подтверждают все источники «КП»). А КСИР, значит, решил перестраховаться, ведь люди такого уровня в любой стране находятся под колпаком.

При этом, как уже писала «КП», Юлия накануне отъезда предупредила свою дочь: «Если со мной что-нибудь случится, напиши об этом на моей странице в фейсбуке» (именно так в дальнейшем и произошло). Так что в этом тегеранском турне у женщины была некая — возможно, опасная — миссия. А вот какая — расскажет лишь она сама. Если захочет.

В любом случае, «КП» выражает своей бывшей сотруднице и её родным искреннюю радость по случаю освобождения.