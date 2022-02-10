Пушкин погиб, попав в смертельную западню «голубых» баронов

Пушкин, один из самых просвещенных людей своего времени, был очень суеверным.

В первой части расследования мы рассказали о поразительном пророчестве поэта, собственноручно написанном им и растиражированным за века в миллионах экземплярах по всему миру. Речь о «Евгении Онегине». В нем Пушкин за 11 лет до роковой дуэли с Дантесом мистически, в деталях, предсказал свою кончину. Разве что в романе кудрявый поэт В.Ленский мгновенно гибнет от пули соперника. А в жизни смертельно раненый на поединке кудрявый поэт А.Пушкин скончается на третий день. 10 февраля 1837 г по новому стилю.

Однако на этом мистика вокруг дуэли и смерти Александра Сергеевича не кончается.

Его тревожили приметы

Помните, в «Онегине» Татьяну Ларину «тревожили приметы»? «Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха иль быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она.» Народное поверье связывало зайцев, как и черных котов, с нечистой силой. Нежданная встреча с попом тоже считалась плохой приметой.

На самом деле Пушкин про себя писал!

Вот конкретный случай. Зимой 1825 г, в канун восстания декабристов, ссыльный поэт собрался тайно посетить Петербург. И первым делом нанести визит поэту Кондратию Рылееву. Одному из лидеров заговора. Вот как, со слов друга, описывал ту историю библиофил Сергей Соболевский в статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина». «Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. На пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути в Михайловское - еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь - в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч - не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы бы были последствия моей поездки, - прибавлял Пушкин. - Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтоб не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

Наверняка он загремел бы с другими декабристами на каторгу во глубину сибирских руд. Или разделил судьбу повешенного Рылеева. Недаром в 2000 г в Михайловском по инициативе писателя Андрея Битова и художника Резо Габриадзе поставили памятник косому спасителю «солнца русской поэзии»: верстовой столб с надписью "До Сенатской площади осталось 416 верст" и сидящим на нем зайцем.

Много косых бегало тогда по российским дорогам. И еще не раз бедному поэту приходилось на полпути возвращаться из-за длинноухих «чертей». В том же Болдино опоздал на именины к помещице Новосильцевой. И долго потом извинялся перед милой старушкой, называл себя «блаженным», поскольку заяц вынудил ехать другой дорогой.

В декабре 2000 года в селе Михайловском установили памятник зайцу, спасшему Пушкина. Фото: Shutterstock

Не улыбайтесь: один из самых просвещенных людей своего времени, бесстрашный дуэлянт, отчаянный картежный игрок свято верил в приметы, вещие сны, гаданья, предсказанья… Недаром Татьяна - alter ego Александра Сергеевича в романе - сначала во сне увидела убийство Ленского Онегиным, а потом произошла роковая дуэль. Фантастическое суеверие, отмечавшееся многими современниками - не воздействие африканской крови в его жилах, не влияние няни Арины Родионовны с преданьями простонародной старины.

Осенью 1883 года, собирая материалы о пугачевском бунте, Пушкин побывал в Казани. И признался красавице-жене местного краеведа А.Фукс: «Вам, может быть, покажется удивительным, что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н.В. Всеволожским ходить по Невскому проспекту и из проказ зашли к кофейной гадальщице…»

Длинноухий «черт» накликал беду

К кофейной гадальщице мы еще вернемся, а пока продолжим рассказ о зайцах.

Однажды Александр Сергеевич решил махнуть рукой на примету. В сентябре 1833 г. Очень уж спешил в Оренбург. Собирать материалы для «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта». И вот что из этого получилось.

«Опять я в Симбирске, - писал он жене. - Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей - гляжу, нет ямщиков, - один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой...»

Голландский посол Геккерен тоже спешил. Из отпуска в Россию. И, возможно, в тот самый момент, когда Пушкин заметил симбирского зайца, у него сломалась коляска. Дипломат остановился в захолустной немецкой гостинице. Там маялся больной красавчик француз. Барон проникся к нему участием. И хотя коляску быстро починили, остался ждать выздоровления Дантеса.

Голландский посол в России барон Луи Геккерен усыновил молодого любовника Жоржа Дантеса. Тот тоже стал бароном.

Пушкин во второй раз до Оренбурга добрался без приключений. А вот на обратном пути... «Въехав в границы болдинские, встретил я попов и так же озлился на них, как на симбирского зайца. Недаром все эти встречи. Смотри, женка».

Но было поздно. 11 октября 1833 г, ровно через месяц после того, как симбирский заяц перебежал дорогу поэту, Геккерен привез в Россию Дантеса. Известный всем скупердяй вдруг стал без счета тратиться на Жоржа. Ввел в лучшие дома столицы. Устроил в гвардию. И даже усыновил при живом отце, обманув короля! (По французскому закону усыновляли лишь несовершеннолетних. Лицо до 50 лет не могло быть усыновителем. Барону было 42. Жоржу- 22.) Сделал своим единственным наследником. Все решили, что белокурый красавчик - плод несчастной любви короля Голландии или Франции, за опеку над которым барон, дескать, получил миллион.

Истинную тайну усыновления раскрыл на склоне лет сослуживец Дантеса князь А. Трубецкой. «Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккереном или Геккерен жил с ним... Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в отношениях с Геккереном он играл только пассивную роль. Он был очень красив».

Чтобы скрыть их гомосексуальную связь, «отец» благословил «сына» на громкий отвлекающий роман с первой красавицей Петербурга Натали Пушкиной. И сам выступил в роли сводни. Дантес стал публично волочиться за Натальей Николаевной. Не давал ей проходу. Весь высший свет Петербурга это знал. И потешался над Пушкиным.

В ноябре 1836 г поэт получил оскорбительный диплом ордена рогоносцев. Его автор до сих пор не установлен. Сам Александр Сергеевич считал, что лживую анонимку сочинили «отец» и «сын» Геккерены. И отправил Дантесу вызов на дуэль. «Отец» струхнул, что потеряет молодого красавца-любовника. И сделал все, чтобы отложить смертельный поединок, а потом и вовсе замять дело. Подключил Жуковского, духовного отца и наставника поэта. И даже устроил брак Дантеса со старшей сестрой Натали Екатериной.

Странная свадьба состоялась 10 января 1837 г. Пушкин считал, что выставил Дантеса на посмешище. Дескать, француз - человек без чести, женился, чтобы избежать дуэли. Но Жорж как родственник получил больше возможностей волочиться за Натали. «Сливки столичного общества» с удовольствием наблюдали странную комедию, писала Софи Карамзина: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя - это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности».

Спустя две недели после свадьбы, 25 января, Пушкин получает новую оскорбительную анонимку про жену и Дантеса. Реакция ревнивого поэта была предсказуема.

Финалом стала роковая дуэль на Черной Речке. Мистически описанная поэтом за 11 лет до поединка в «Евгении Онегине».

Презрел предсказанье «черной вдовы»

А сейчас, как и обещал, подробно расскажу о визите Пушкина к кофейной гадальщице, после чего вольнолюбивый образованный поэт вдруг стал фантастически суеверным.

Случилось это в ноябре 1819 г. Компания молодых питерских повес из общества «Зеленая лампа» от скуки заглянула к модной гадальщице Кирхгоф, жившей у Пяти Углов. Александр Пушкин, братья Александр и Никита Всеволожские, Павел Мансуров, Иван Сосницкий. Вдова в неизменном черном шерстяном платье и черной шали предсказывала судьбу на картах, кофе и по ладони.

«В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным я часто слышал от него самого об этом происшествии, - писал ближайший друг поэта библиофил Сергей Соболевский. - Он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них…

Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что будет ему сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека, (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться.» (По словам брата Льва Пушкина, речь шла о высоком белом человеке. – Авт.)

Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер. Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Товарищ этот был Корсаков, вскоре потом умерший в Италии.

Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича; не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя в театре его подозвал к себе А.Ф.Орлов (генерал от кавалерии, – Авт.) и стал отговаривать от поступления в гусары, о чем прежде уже была у него речь с Н.Киселевым, а, напротив, предлагал служить в конной гвардии. Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг (первая ссылка за вольнолюбивые стихи, – Авт.), а оттуда через 4 года в псковскую деревню (Михайловское, – Авт.), что и было вторичною ссылкой. Как же ему, человеку крайне впечатлительному, было не ожидать и не бояться конца предсказания, которое дотоле исполнялось с такой буквальною точностью?!»

Ближайший друг поэта библиофил Сергей Соболевский – автор статьи «Таинственные приметы в жизни Пушкина».

К тому моменту Пушкин, согласно предсказанию вдовы, был уже знаменит на всю Россию, самый прославленный поэт, кумир.

«Я как-то изъявил свое удивление Пушкину о том, - продолжает Соболевский, - что он отстранился от масонства, в которое был принят, и не принадлежал ни к какому тайному обществу. «Это все-таки последствия предсказания о белой голове, - отвечал мне Пушкин. - Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и само масонство, получили от Адама Вейсхаупта («белая глава» в переводе с немецкого, – Авт.) направление, подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам? Как же мне было приставать к ним?»

В масонскую ложу «Овидий» молодой Пушкин был принят 4 мая 1821 года.

Приятель Алексей Вульф вспоминал, как, готовясь к дуэли со знаменитым графом Толстым-Американцем, Пушкин в Михайловском стрелял в цель и повторял: «Этот меня не убьёт, а убьёт белокурый, - так колдунья пророчила». В 1830-м, когда свадьба с Натали Гончаровой стала откладываться из-за претензий ее матери, поэт решил с горя уехать в Польшу, сражаться с мятежниками. Остудило то, что среди предводителей бунтарей был Вайскопф («белая голова» в переводе с немецкого). «Он, наверное, убьет меня, и пророчество сбудется!» - признался Пушкин другу Нащокину. И не поехал воевать. Будучи призван пред очи белокурого Николая I, вздрогнул: «Не это ли - тот самый белый человек, от которого зависит моя судьба?»

Доходило до курьезов. Поэт- драгун Андрей Муравьев по неосторожности сломал в салоне княгини Волконской руку гигантской гипсовой статуи Аполлона Бельведерского. Пушкин разразился знаменитой эпиграммой про Бельведерского Митрофана. (Герой комедии Фонвизина «Недоросль» Митрофан был тогда синонимом невежды, недоучки.) Весной 1827 г. ее напечатали в «Московском вестнике». Через пару дней встревоженный автор вдруг заявил редактору журнала Погодину: «Как бы нам не поплатиться за эпиграмму. Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь.»

Муравьев на дуэль не вызвал, а ответил более злой эпиграммой, обозвав «солнце русской поэзии» обезьяной на Парнасе.

И как же отреагировал вспыльчивый Александр Сергеевич на «обезьяну»? «Совершенно нечаянно я свиделся с Пушкиным в архиве министерства иностранных дел, - вспоминал Муравьев. - Пушкин устремился прямо ко мне, обнял крепко и сказал: «Простите ли вы меня? А я не могу доселе простить себе свою глупую эпиграмму.»

Загадочную причину раскаяния поэта ему объяснил Соболевский. Мол, гадалка предсказала Пушкину, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого придёт ему смерть. "Не странно ли, что предсказание, слышанное мною в 1827 году, от слова до слова сбылось над Пушкиным ровно через десять лет?" – удивлялся позже видный православный писатель Андрей Муравьев, обер-секретарь в Святейшем синоде, которому по статусу и вере не полагалось верить в мистику.

Действительно, Александр Сергеевич в ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ погиб от руки 25-летнего БЛОНДИНА, носившего БЕЛЫЙ парадный мундир кавалергарда. Дантес был ВЫСОКИМ для своего времени – 180 см роста. Полное совпадение предсказания «черной вдовы».

Судьба-обезьяна

Была, была в жизни Александра Сергеевича еще одна модная гадалка. Историк Петр Бартенев писал: «В Москве жила известная гадальщица, у которой некогда бывал даже государь Александр Павлович. Однажды Пушкин пришел к Ушаковым и в разговоре сообщил, что он был у гадальщицы, которая предсказала ему, что он «умрет от своей жены».

Умрет от жены! Предсказанье было в самом начале его очарования Гончаровой. После первого отказа ее матери. И все же он продолжал добиваться руки Натали. Несмотря на предсказанье. 2 марта 1831 года, во время венчания в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве, с аналоя вдруг упали крест и евангелие, вспоминали очевидцы. Потом упало обручальное кольцо новобрачного. Вдобавок ко всему в руке его погасла свечка. Побледневший поэт воскликнул: «Все - плохие приметы!»

Пушкин погиб из-за жены своей, защищая ее честь.

Ох, не зря Пушкин предупреждал Натали после встречи с симбирским зайцем и болдинскими попами: «Смотри, женка!» Из-за «женки» и принял смерть поэт, невольник чести. Как воспетый им вещий Олег – от коня своего. Это знаменитое мистическое стихотворение он написал ровно 200 лет назад в первой своей ссылке под влиянием начавших сбываться пророчеств кофейной гадальщицы.

Ну почему, почему Александр Сергеевич, трепетно относившийся к пророчествам Кирхгоф, доказанным жизнью, именно в 37 лет презрел ее последнее предсказанье и отправился на Черную речку стреляться с высоким молодым блондином, носившим белый парадный мундир кавалергарда? Сходилось абсолютно все!!! А он…

Впрочем, что теперь гадать. Видно, такова судьба. И от нее никуда не уйти. Как не ушел от судьбы и Вещий Олег. Старый волхв предсказал князю, что тот примет смерть от своего коня. Олег пытался избежать этого, расстался с любимым конем, но пророчество всё равно сбылось.

Как успокаивал сам Пушкин Вяземского: «Судьба не перестает с тобой проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь ее себе огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего».

… Современники утверждали, что только Сергей Соболевский, имевший огромное влияние на поэта, мог отговорить его от поединка на Черной Речке. Ранее он уже спасал друга от опасных дуэлей. Но по злой иронии судьбы –обезьяны в ту пору Соболевский был за границей.

В. М. Васнецов, Картина «Встреча князя Олега с кудесником».

Смерть поэтов

Сразу после трагедии на Черной речке гусарский офицер Михаил Лермонтов написал стихотворение «На смерть поэта», прогремевшее по всей России. Оно переписывалось в десятках тысяч экземпляров, перечитывалось и выучивалось наизусть всеми, вспоминал писатель Иван Панаев. Лермонтова арестовали и отправили в ссылку на Кавказ.

Весной 1841 года он тоже посетил гадалку Кирхгоф у Пяти Углов. Лермонтов тогда надеялся уйти из армии, полностью посвятить себя литературе, издавать свой журнал. За опального поэта хлопотал Жуковский, другие известные лица. Лермонтов спросил у гадалки, будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставке от службы, а что ожидает его другая отставка, «после которой уж ни о чем просить не станешь.» Лермонтов долго смеялся над этими словами, как когда-то Пушкин. Вечером получил он новую отсрочку отпуска и вновь стал мечтать об отставке. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят!» Однако 11 апреля дежурный генерал Главного штаба граф П.Клейнмихель вызвал Лермонтова и вручил предписание в 48 часов покинуть столицу и отправиться на Кавказ в Тенгинский полк. Назавтра состоялся прощальный ужин у Карамзиных. «Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти, - вспоминала в письме А.Дюма поэтесса Е.Ростопчина, сидевшая за одним столиком с поэтом. - Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце.»

Лермонтов уже никогда не вернется в Петербург. 27 июля 1841 г он погибнет под Пятигорском на дуэли с Мартыновым. Дантес и Мартынов, убийцы великих поэтов России, вместе служили в кавалергардском полку, где близко сошлись. Еще одно загадочное звено в мистической цепочке.