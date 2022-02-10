«Там не было 100 миллионов рублей»: Задержанный раскрыл детали ограбления вдовы Градского

Александр Градский и Марина Коташенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сайту kp.ru стали известны новые подробности громкого ограбления вдовы Александра Градского. Как мы сообщали ранее, 16 января в ехавшую на ЦКАД «Лексус» Марины Коташенко врезалась иномарка. Из нее выскочили трое мужчин в масках, которые под дулом пистолета заставили женщину отвезти их в свой загородный дом и отдать спрятанные в нем деньги. 100 млн рублей. Затем грабители потребовали, чтобы хозяйка доставила их так же на машине в город Апрелевку, который находится неподалеку. На трассе бандитов уже ждал белый «Мерседес», на котором они и уехали. Эту версию событий полицейским рассказала Марина Коташенко.

25 января был задержан первый (и пока единственный) участник ограбления. 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов оказался владельцем того самого белого «Мерседеса». И именно он подхватил грабителей в Апрелевке.

Корреспонденту kp.ru удалось пообщаться с бывшей женой Жабборова. Светлана (имя изменено) - москвичка. С Жабборовым они прожили вместе недолго и развелись несколько лет назад. Но сохранили отношения.

«ПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО НЕ МОЖЕТ МАМЕ ПОДАРОК КУПИТЬ»

- То, что рассказывает на допросах Умед, я знаю со слов его матери и адвоката, - отмечает женщина. - Умед утверждает, что его на этом ограблении использовали втемную. Он давно уже работал в Москве. То продавцом в магазинах, то таксовал. Но в последнее время с работой были проблемы. Последний раз мы с ним созванивались перед Новым годом. Умед переживал, что не может маме подарок купить, потому что денег нет. Рассказывал, что купил недавно в долг старый «Мерседес» и пробует на нем таксовать.

По словам женщины, у Жабборова не было собственных средств, чтобы выкупить автомобиль. Поэтому часть денег он взял взаймы у знакомых и еще остался должен предыдущему владельцу иномарки - должен был рассчитаться в течение нескольких месяцев. Но в какой-то момент его долги «передали» людям из этнической таджикской банды. (Часто подобные группировки специализируются на рэкете земляков, которые не рискуют обращаться за помощью в полицию, - Авт.).

- Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они, - продолжает женщина. - Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем - 150 тысяч рублей. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления…

- Не понимал, что такие долги просто за «подвезти» не закрывают?!

- В любом случае, он отказаться не мог. Это же опасные люди. Уже потом, когда он увидел новости и понял, что вляпался, позвонил маме: «Я ничего не знал. Простите меня».

Говорят, в 2016 году Умед Жабборов ездил с женой и группой волонтеров по подмосковным домам престарелых - в качестве шефской помощи украшали казенные стены рисунками. Фото: Личный архив героя публикации

20 КГ ДЕНЕГ В НЕБОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ СУМКЕ?

- О людях, которые сели к нему в машину, Жабборов что-то говорил?

- Раньше он их не знал. Говорил, что из машины вдовы Градского они вышли без масок. Таджики. С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей.

Сразу после происшествия, когда стало известно об ограблении и увезенной преступниками сумме, мы в редакции «Комсомольской Правды» прикидывали, насколько было тяжело (вот прямо физически тяжело) преступникам тащить такой куш. 100 млн рублей даже в купюрах по 5000 весят 20 кг 400 граммов. А если предположить, что сумму ущерба безутешная вдова Марина Коташенко назвала в рублях, а на самом деле это были доллары? Считаем. 100 млн рублей в переводе на американскую валюту - $1 млн 338 тысяч. Долларовая купюра любого номинала неизменно весит 1 грамм. Соответственно, в долларах вся эта куча денег тянула бы на более чем 13 килограммов.

И все это как-то поместилось в «небольшую спортивную сумку»?!

ИЩУТ ГРАБИТЕЛЕЙ И НАВОДЧИКА

Версия о том, что сумма похищенного при подаче заявления могла быть преувеличена, возникла с самого начала. Тем более, что и сама Коташенко давала повод для развития конспирологических гипотез - напомним, что в полицию она обратилась лишь спустя шесть часов после того, как преступники ее отпустили. Благодаря этому преступники успели скрыться. Известно, что двое улетели на родину в Таджикистан, а третий после ограбления рванул в сторону Беларуси и, возможно, тоже уже находится дома. Вопрос только в том, как они могли вывезти из России такие крупные деньги…

В словах Жабборова - который уверяет, что об ограблении ничего не знал - тоже есть некий смысл. Ведь получается, что у преступников хватило ума вызнать о хранящихся в доме вдовы Градского деньгах, несколько дней следить за ней, устроить липовое ДТП и проникнуть на участок на машине же жертвы. И потом так просто засветить на камерах весьма приметный белый «Мерседес», имя владельца которого стало известно через несколько часов после старта поисков?

Впрочем, на данный момент основная версия следствия - на дом с деньгами грабителей навел кто-то из земляков-таджиков, имевших в последнее время доступ в дом. Кто-то мог видеть и знать, что хозяйка перевезла из столичной квартиры умершего супруга крупную сумму денег. Правда, Жабборов все еще остается единственным арестованным по этому делу.

ГДЕ ЛОГИКА?

Прошел месяц, а вопросов меньше не стало

- С момент ограбления прошел уже почти месяц, но вопросов в этой истории меньше не стало, - говорит адвокат Дмитрий Мордвинцев, в прошлом - следователь по особо важным делам. - Конечно, одна из самых популярных версий: а было ли ограбление? Вот вы рассказываете, сколько весят 100 млн в разных валютах. Но ведь помимо веса есть еще и объем. Представьте себе 200 пачек по 100 пятитысячных купюр каждая. Как их тащить? Если сумка была одна - нереально.

Логично предположить, что инсценировка похищения денег могла быть нужна, чтобы вывести эту сумму из наследственной массы, не делиться с другими наследниками.

- Но в таком случае непонятно другое, - продолжает эксперт. - Насколько известно, изначально эти деньги лежали в сейфе квартиры Градского в Москве, но вдова якобы перевезла их на хранение в загородный дом. Зачем? Ну, лежат они в сейфе. До раздела имущества еще полгода. Зачем нужно было забирать их срочно из сейфа и прятать под кроватью? Не понимаю логики. Это только мое частное мнение. Но мне многое в этом деле кажется очень странным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Надеюсь, он не станет козлом отпущения»

- Насколько мне известно, Умеджон Жабборов с самого начала активно сотрудничает со следствием, сообщил все, что ему известно, - говорит правозащитник Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека. - При этом остальные участники ограбления, люди, которые непосредственно угрожали вдове известного артиста и забирали у нее деньги, все еще на свободе. В данной ситуации хотелось бы надеяться, чтобы Жабборов не окажется основным фигурантом уголовного дела, потому что никого больше не удалось задержать, и не станет единственным козлом отпущения. Так как он, по предварительной информации, фактически выполнял роль таксиста, на мой взгляд его не должны привлекать, как соучастника группы. Конечно, если следствие не докажет иное - ведь сейчас есть все технические возможности посмотреть переписки или изучить распечатку звонков, биллинг. Иначе, по такой логике, можно задерживать любого, кто, выполняя заказ на перевозку пассажиров, везет преступника - сам того не зная. А вот почему по такому громкому делу до сих пор не поймали грабителей - большой вопрос к сотрудникам правоохранительных органов...