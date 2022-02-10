Геннадий Онищенко: Почему Жириновскому не помогли прививки, должны сказать профессионалы, которые стоят у постели больного

Геннадий Онищенко прокомментировал новости о госпитализации лидера ЛДПР. Фото: Иван МАКЕЕВ

...- Геннадий Григорьевич, читаю вот комментарии о болезни Жириновского, и - нередко встречаются такие: типа, Жириновский прививался от ковида, как он сам говорит, восемь раз, а все равно заболел. Но он же, наверное, не поэтому захворал, а, может, какие-то сопутствующие болезни? Или - как?

- Эти комментарии дают абсолютные дилетанты. Микробиологи, которые никогда у постели больного не стояли, некие вирусологи - тоже из того же немедицинского ряда.

Поэтому, давайте мы с вами выдержим ту линию, которую наметили. Владимиром Вольфовичем занимаются профессионалы. Они стоят у его постели, они знают его весь анамнез...

- То есть, весь - что?

- Анамнез – вите – это анамнез жизненный. Какие есть хронические заболевания, как они могли повлиять. И - анамнез конкретно этой болезни, во власти которой он сейчас находится.

Я уверен, что эти доктора сделают все необходимое, а все остальное мы с вами потом обсудим.

- И еще один вопрос - безотносительно уже к Жириновскому. Специалисты уговаривают: прививайтесь. Если вы привьетесь от «Дельты» там, от коронавируса, то вас "Омикрон" обойдет либо стороной, либо вообще боком заденет.

- У нас нет отдельных прививок для «Дельты» или для других штаммов. У нас прививка "Спутник V", которая была сделана.

И, учитывая все свойство этого вируса, мы приходим к выводу, что он все-таки, несмотря на достаточно значимые генетические мутации, консервативен. И эти мутации не преодолевают тот иммунитет клеточный и антительный, который вырабатывается в результате или перенесенной болезни, или прививки.

То есть, речь уже надо вести об особенностях организма человека, который прививался, но...

- И ещё - такая версия. Если ты прививался, потом - вовремя ревакцинировался - у тебя образуется стойкий иммунитет. И, допустим, вот подцепил "Омикрон", то для тебя все это легче пройдет. Я правильно понял?

- Есть люди (их достаточно много, в силу особенностей развития генетики), у которых, как мы называем, нет иммунной памяти. Вот бывает, что человек все забывает, так - и иммунитет у некоторых людей. Он не запоминает, он не вырабатывает антитела того качества, которые могут быть против конкретной болезни.

Это - такая особенность иммунитета.

Бывает также, когда иммунный ответ или иммунная система в результате каких-то болезней, как правило, эндокринных, - тоже дают сбои. И даже современные прививки здесь не помогают.

Это известные вещи. Они, как говорится, для специалистов не являются секретом.

- Короче, если ты привился, то все равно берегись.

- Что?

- Если ты даже привился, все равно проявляй осторожность и надо беречься.

- Ну, это правильно.

И здесь также необходимы все средства защиты: и социальная дистанция, а это значит – воздержаться от ненужных походов в рестораны, в другие общественные места.

Для молодежи – это клубы или танцполы, как они их называют. Вот.

И маски-маски! Не в квартире один наедине с собой маски, а если ты пошел в метро, то ничего не произойдет плохого, если наденешь маску. Вот. И так далее.

- Спасибо вам… И, будем надеяться, что у Владимира Вольфовича хватит сил, характера выйти из этого состояния.

- Прежде всего, это сделают врачи, а он им поможет. Дай Бог ему здоровья.

- Дай Бог.

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