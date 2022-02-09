«Еще вчера раздавал поручения»: Что случилось с Владимиром Жириновским, попавшим в тяжелом состоянии в ЦКБ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сделавший себе рекордное количество прививок, срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом. Двусторонняя пневмония, поражение 50-70% легких. Его состояние оценивают как тяжелое...

Удивительно, но эти тревожные новости стали серьезным шоком для окружения Жириновского. Впечатление, что они действительно не знали – куда исчез их шеф еще в конце прошлой недели. В пятницу 4 февраля Владимир Вольфович вдруг отменил еженедельный пятничный эфир на радио «Комсомольская правда» - что не делал никогда. Жириновский бережно относится к возможности поговорить с большой аудиторией, поэтому еще неделю назад показалось странным – почему лидер ЛДПР не воспользуется, как обычно, скайпом, для выхода на связь?

Официально причиной стала командировка. Личная поездка. Что опять-таки выглядело нелогично. Жириновский в последние годы именно из-за опасения подхватить ковид, старался вообще никуда не ездить. В Госдуме он появлялся в маске, перчатках и даже в специальных очках. А его кабинет в Госдуме со знаменитыми плакатами на двери («рукопожатия запрещены») по своей стерильности мало отличался от операционной. В последние недели Жириновский очень опасался омикрона и в эфире упорно, категорически советовал мне, соведущему его программы, никуда не ездить.

И вдруг пропал.

Владимир Жириновский госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Думаю, Жириновский сделал всенародную ошибку - решил переболеть дома, понадеевшись на своих личных врачей. «Сдаваться» в больницу Владимир Вольфович не захотел из-за своего сурового имиджа «прививочника». И в каком-то смысле рекордсмена. Оказаться на больничной койке после восьми прививок (в этом признавался он сам, но, видимо, имел ввиду 4 прививки по два компонента-укола в каждой), действительно, выглядело странно. И поэтому Жириновский решил это скрыть. И перехитрить болезнь.

Он оказался в больнице когда его состояние вдруг сильно ухудшилось. «Вдруг» – потому что еще вчера лидер ЛДПР выходил на связь с помощниками (как они рассказали «КП»), и дал им обычные рабочие поручения. Как уверяют в его аппарате, они не заподозрили ничего подозрительного.

Как бы там ни было, сейчас Владимир Вольфович находится под наблюдением лучших российских врачей. И мы, журналисты «КП», желаем ему крепкого, железного здоровья.

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