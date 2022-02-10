Грабители, жестоко убившие кассиршу под Истрой, ранее нападали на еще один магазин

Задержанные по подозрению к причастности к ограблению магазина прятались в частном доме в соседней деревне.

Стали известны новые подробности о задержанных в подмосковном Чесноково грабителях, которые вечером 8 февраля совершили разбойное нападение на магазин в селе Новопетровское и жестоко расправились с 51-летней кассиршей Людмилой Вяткиной. Преступники забили кассиршу битами до смерти. Женщина до последнего сопротивлялась и пыталась сбежать. На кадрах, которы ранее опубликовала KP.RU видео, что у погибшей Людмилы был шанс выжить: после первого избиения женщина потеряла сознание и неподвижно лежала на полу магазина. Через несколько минут Людмила очнулась и попыталась встать, чем привлекла внимание преступников. Грабители снова набросились на женщину, и эти удары стали фатальными. Людмила смогла пройти несколько шагов по залу, после чего упала замертво.

Бандитов объявили в розыск и уже через несколько часов, по горячим следам, задержали. Установлено, что банда состоит из четырех человек, все они граждане Таджикистана: 19-летний Назиркул Б., 21-летний Хабибулло М., 24-летний Акбарали Б. и 29-летний Зафар Х.

Все они прятались в частном доме в соседней деревне. В ходе работы оперативников с задержанными выяснилось, что банда причастна к еще одному ограблению магазина недалеко от деревни Чесноково, где все они проживали в одном из частных домов вплоть до задержания их полицией.

Также стало известно, что один из задержанных бандитов, 19-летний Назиркул Б., ранее сам работал в одном из магазинов несколько лет.

«В ходе работы следователей с задержанными грабителями, стало известно об их причастности к аналогичному преступлению на территории Истринского района. Установлено, что ранее эти преступники ограбили еще одного магазина в деревне Юрьево. Это недалеко от деревни Чесноково, где прятались бандиты после разбойного нападения в Новопетровском. У троих из задержанных имеется временная регистрация на территории РФ», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что двое из четверых задержанных могли быть высланы из России еще до совершения ими тяжких преступлений. Выяснилось, что ровно за два месяца до разбойного нападения под Истрой, 8 декабря 2021 года 19-летний Назиркул Б. предстал перед Домодедовским судом. Мужчины был признан виновным по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда или пребывания на территории РФ. Согласно санкциям этой статьи, Назиркула могли оштрафовать и выслать из страны, однако не сделали этого.

То же самое было с его подельником, 21-летним Хабибуллой в сентябре 2020. Тогда он был признан Одинцовским судом виновным в незаконной трудовой деятельности на территории РФ и тоже мог быть выслан на родину.

В настоящее время следователи продолжают работать с задержанными и устанавливают все детали жуткого инцидента, случившегося накануне вечером в подмосковном магазине.