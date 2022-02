Учёные подсчитали лесное богатство Земли: 44 000 000 деревьев и 73 000 видов

По оценкам ученых, почти 10 000 видов деревьев до сих пор не идентифицированы наукой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе исследователи представили крупнейшую в мире базу данных о лесах, включающую более 44 миллионов деревьев в 90 странах. И теперь можно с уверенностью говорить, что в мире существует как минимум 73 300 видов деревьев.

И эта цифра примерно на 14 процентов выше предыдущих выводов.

Но самое интересное, что, по оценкам ученых, почти 10 000 видов деревьев до сих пор не идентифицированы наукой. То есть, только предстоит понять, что это за деревья и «откуда они есть пошли. Большая часть ранее неизвестных деревьев прорастает в Южной Америке.

И именно там, в Южной Америке (особенно в тропических лесах Амазонки и лесах Анд) растёт 43 процента всех известных учёным видов. И самое большое количество редких деревьев - около 8200 типов.

- Деревья и леса - это гораздо больше, чем просто производители кислорода, - поясняет важность исследования её автор, профессор Болонского университета в Италии Роберто Каццолла Гатти. - Без лесов у нас не было бы чистой воды, безопасных горных склонов, среды обитания для многих животных, грибов и растений. Деревья также являются поглотителями избытка углекислого газа и очистителями загрязненного воздуха.

От обезьяньего дерева-головоломки в Перу до тасманской голубой камеди в Австралии, от баобабов на Мадагаскаре до гигантских секвой в Калифорнии – как оказалось, в мире – согласно исследованию – деревьев даже больше, чем предполагалось ранее. Учёные подсчитали, что:

В Южной Америке «проживает» около 27 000 известных науке видов деревьев и 4000 еще не идентифицированных.

В Евразии - 14 000 видов уже подробно описанных ранее и почти 2000 неизвестных.

В Африке исследователи насчитали 10 000 известных и 1 000 неизвестных видов.

В Северной и Центральной Америке - 9 000 и 2000 видов соответственно.

В Австралии и Океании - 7 000 и 2000.

А главное, с помощью специального моделирования учёные установили, что около трети известных видов можно отнести к разряду редких! То есть, они произрастают, как правило, в одном месте и в очень небольших количествах.

- Эта информация важна, потому что деревья вымирают целыми видами - из-за вырубки лесов, изменения климата и так далее, — говорит соавтор исследования Питер Райх, профессор кафедры экологии Мичиганского университета. - И понимание ценности этого разнообразия требует особого внимания, потому что от этого, в конце концов, зависит во многом и наше здоровье. Не говоря уже о том, что разнообразие деревьев является ключом к поддержанию лесного массива и важно для мировой экономики и природы.

Стоит добавить, что для данного исследования учёные использовали специально разработанные статистиками и математиками методы и формулы. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

