"Побольше тёплого питья - с малиной, шиповником, мёдом": Геннадий Зюганов - с рецептами для Владимира Жириновского

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым дал несколько советов своему коллеге, лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому, который заболел коронавирусом.

- ...Геннадий Андреевич, пожалуйста, пару каких-нибудь большевистских рецептов выздоровления для Владимира Вольфовича можете предложить?

- Для всех имеются хорошие рецепты - методики отработаны, лекарства есть. Побольше тёплого питья – того, где содержатся витамины и все, что связано с медом, с малиной, с шиповником. Потому что из организма надо вымывать продукты разложения, которые создаёт вирус.

Строго выполнять установки и поручения лечащих врачей. Ну, и - аккуратнее, надо помнить, что с годами организм слабее сопротивляется болезням, поэтому надо и в духовном плане всегда его укреплять, чтобы все было в порядке. Давайте пожелаем Владимиру Жириновскому выздоровления.

- Скажите, вы давно его видели?

- 10 дней назад, когда в Думе ещё проходили заседания, которые потом были отменены.

Ну, понимаете, есть одна особенность. Я уже всем говорил, если эпидемия зашла, пока 9 человек из 10 не переболеют, она не успокоится, еще ни одна эпидемия не ушла из страны или из семьи без следа. Поэтому, надо быть готовым на первых порах и помочь организму – строго соблюдать методики, которые уже выработаны.

Вы сами знаете, если в семью пришла (зараза), пока почти всех не пересчитает – не уйдет.

Одно дело – кто-то полегче болеет, кто-то так поломается немножко, а кто постарше, тот - сложнее…

- Передачу не собираетесь Жириновскому передать?

- Ну, дело не в этом. У него в этом необходимости нет. Там есть все для лечения. Пожелаем ему выздоровления.

- А звонить не будете Владимиру Вольфовичу? Или мы передадим ему ваши слова...

- Дело не в этом. И позвонить можно. Но мы желаем ему справиться с этим недугом.

- Все. Я присоединяюсь. Спасибо вам.

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