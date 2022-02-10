Большинство россиян смогут прожить на свои накопления максимум три месяца

Ну какая там финансовая подушка - так, подушечка! Тоненькая и ненадежная. Именно так ответило бы большинство россиян на вопрос о своих сбережениях. Это выяснили эксперты компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра А2. Они изучили информацию о накоплениях россиян и сделали печальный вывод: «В случае потери дохода большинству россиян (79%) накопленных средств хватит максимум на три месяца». По данным исследователей, сбережения львиной доли наших сограждан не превышают 100 тысяч рублей.

А теперь — внимание — официальная информация! По данным Росстата, доходы наши растут невиданными темпами. Уровень жизни вырос рекордно за восемь лет, реальные располагаемые доходы (та сумма, которая остается на руках с учетом инфляции и всех обязательных платежей) увеличились на 3,1%, За 2021 год население обогатилось почти на 70 триллионов рублей. Словом, давно мы не жили так весело-богато!

- В чем прикол? Почему с одной стороны нам говорят, что жизнь стала лучше, а с другой – что на черный день денег нет? – спросила я директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича.

- Сейчас, по оценке Центробанка, сбережения россиян составляют 36 триллионов рублей на различных счетах и наличкой 14 триллионов, - объясняет Георгий Остапкович. – В сумме это 2,5 прошлогодних бюджета страны. Но основные накопления находятся у максимум трети населения. Причем, половина сбережений - у 10 процентов. То есть большинство ничего не сберегает. У них есть деньги на карте и на руках, но они тратятся на текущие нужды. И когда Росстат говорит о реальных располагаемых доходах, то население с низкими доходами их не чувствует.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Что нам мешает создать финансовую подушку безопасности

Эксперт Национального центра финансовой грамотности и сервиса «Финансовое здоровье» Наталья Колбасина, почему нам сложно отложить деньги на черный день.

- Создание финансового запаса по остаточному принципу – после уплаты всех расходов. При таком подходе создать финансовую подушку вряд ли получится. Самый простой и надежный способ создать финансовую подушку — откладывать деньги в момент получения дохода.

- Отсутствие планирования и учета. Все заработанные деньги тратятся в ноль.

- Финансовая неосознанность, нежелание брать на себя финансовую ответственность или банальный самообман. Человек уговаривает себя, что начнет откладывать, когда будет больше зарабатывать. Или считает, что жизнь одна и прожить ее нужно с максимальным удовольствием.

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