Известная певица показала честное фото Андрея Малахова

Певица Евгения Отрадная разместила редкий кадр с Андреем Малаховым. Фотографию артистка сделала в студии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Малахов в последнее время - в центре внимания. Пока одни с пеной у рта убеждают публику в том, что телеведущий тяжело болен и выглядит неважно, другие выставляют фото шоумена без прикрас, дабы показать реальное положение вещей.

Певица Евгения Отрадная разместила редкий кадр с Андреем Малаховым. Фотографию артистка сделала в студии.

"Я была на съемках новой передачи Андрея Малахова «Сегодня пятница!» на телеканале «Россия». Пели, танцевали, знакомились все друг с другом. Услышала много новых имен и песен", - написала исполнительница хита "Уходи и дверь закрой". За эту композицию много лет назад красавица получила престижную награду "Золотой граммофон".

На снимках видно, насколько хорош Малахов сейчас. Звезда экрана, кажется, помолодел и выглядит молодцом.

А ведь несколько месяцев назад 50-летний Андрей стал объектом обсуждений из-за своей новой прически. Так, ходят слухи о том, что шоумен вынужден носить накладную шевелюру. Между тем сам телеведущий упорно хранит молчание и никак не комментирует слухи о своих проблемах со здоровьем.

Ранее Дана Борисова утверждала, что во время съемок шоу смогла близко рассмотреть Малахова и никаких изменений в нем не увидела. "Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, типа, сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи. Никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Гонят, что он плохо выглядит, говорят, что у него рак, - кипятится блондинка. - Вообще не понимаю, кто и зачем распускает эти слухи".