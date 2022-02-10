Иосиф Пригожин: Мы живем в эпоху «черного дня» и светлых пятен практически не видно

«КП» попросила прокомментировать итоги исследования известного продюсера Иосифа Пригожина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Опубликовано совместное исследование финансовых и страховых структур о том, что россияне думают о «черном дне» - как и сколько сограждане на него откладывают. Восемь из каждых десяти опрошенных признают фактор «черного дня». А две трети сообщили, что если лишатся работы и постоянного источника дохода, то протянут не больше трех месяцев...

«КП» попросила прокомментировать итоги этого исследования известного продюсера Иосифа Пригожина.

- Иосиф, вы откладываете на "черный день"?

- Да. Я откладываю на "черный день". Это первое. Второе. Мы, действительно живем в эпоху черного дня. И светлых пятен практически не видно. Учитывая инфляцию и курсовую разницу, которую штормит. Это не может не расстраивать.

- Ну, понять-то людей можно?

- Конечно. Чего не хватает, может быть, многим?

- Чего?

- Уверенности в завтрашнем дне. Это самое грустное. Отсутствует стабильность. Когда началась пандемия — мы взяли на себя на себя ответственность: сохранить и поддерживать свой коллектив.

- Откуда? Из своих запасов?

- Из них. Надо было просто нести достойно это бремя. А многие не понимают своей ответственности. Происходящего в целом. И занимаются критикой.

- Что конкретно вы имеете ввиду?

- Люди, те кто работает на государство - у них есть гарантированная зарплата. Государство подстраховывает.

- А у частников?

- А те, кто в частном секторе, те, кто стараются не зависеть от государства (хотя мы все зависим от него) — все равно платят налоги. Мы исправно платим налоги. Мы исправно платим все. Соблюдаем все правила существования на нашей территории. Чем больше мы крутимся, тем лучше для всех.

- Почему так?

- Все это влияет и на пенсии, и на другие социально значимые вещи. Помимо ресурсных вещей, есть и налоговая база, которую мы пополняем все — малые, средние, большие. Чем больше работают артисты, тем больше платится налогов.

- Артисты работают — деньги работают.

- Когда такие негодяи, как Шнуров, п***т (подкалывают - прим.ред.) — это несмешно просто. Существуют разные обстоятельства в жизни. Если мы берем 10 каких-то кассовых концертов и берем валовый сбор, то, когда мы вычитаем, сколько каждый участник зарабатывает...

-... И сколько?

- Рекламное агентство зарабатывает. Владельцы концертных залов зарабатывают. Водители, коллектив музыкальный, артисты, владельцы площадки. И все это в комплексе так или иначе работает на экономику страны.

- Ну и на ваше благополучие?

- Ну ладно. И естественно, когда у артистов нет работы или у спортсменам нет возможности соревноваться, когда есть ограничения в массовых мероприятиях и падает экономическая статистка — ты начинаешь ужиматься.

- В чем?

- И в покупках, и в других деталях. Безусловно, при том мы откладываем на "черный день", но..

- Но?

- Когда у тебя большая семья, она требует определенных расходов и внимания. В течение года есть расходы на все семейные праздники. Либо ты лишаешь себя этих событий, либо ты стараешься сохранять вот это формат нормальной жизни. Вот и все.

- И все?

- Есть люди, которые много учились. Получили образование. Профессию. А те, кто не учились и профукали свою юность — они не должны обижаться на тех, кто более обеспеченный, чем они. Каждый добивается успеха своим трудом и своими мозгами. Смотришь иногда по соцсетям — в головах у людей сидит зависть.

- Ну, не только.

- Интернет дает свои плюсы. Увеличивает скорость общения. Но при этом ускоряет падение нравственных ценностей. Надо возвращать уважение к людям, которые способны добиваться успеха.

- Уважать их труд?

- Да! Уважать труд людей. У нас есть понятие «бросать своих нельзя». Люди, которые стараются делать дело — их надо поддерживать. Они могут быть полезны государству и идеологически, и экономически.

- Но вы продолжаете рассчитывать только на себя?

- Только на себя. Но надеемся и на государство. Безусловно, подушка безопасности нужна. Особенно она касается взрослых людей. Я, памятуя и предвосхищая то, какие бывают в жизни потери, понимаю, что любая история может обернуться большими расходами. Это как страховка автомобиля. Вы же платите за страховку от аварий? Подушка на «черный день» — это страховка от аварий.

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